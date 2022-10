“Kölner Treff” um 22 Uhr: Gäste und Themen am Freitag, 7. Oktober

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 30. September wird beim WDR eine neue Folge mit Bettina Böttinger von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr ausgestrahlt.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 7. Oktober

Peter Maffay

Lisa Feller

Suzanne von Borsody

Francis Fulton-Smith

Natalie Dedreux

Vincent Gross

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 7. Oktober:

Dass er seit rund fünf Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Künstlern deutscher Zunge gehört, stellen nicht nur über 20 Nummer-1-Alben unter Beweis! Neuerdings ist Peter Maffay zusammen mit seiner Partnerin Hendrikje auch noch unter die Kinderbuchautor*innen gegangen, hält die fantastischen Traumreisen der vierjährigen Tochter Anouk in Geschichten fest. Dabei geht es ihm nicht nur darum, die Kreativität, den Selbstglauben und die Empathie von Kindern zu stärken: Mittlerweile verantwortet Maffay viele Projekte, um Nachwuchs in jedweder Form zu fördern!

Sie ist Komikerin, Moderatorin und Schauspielerin. Bekannt wurde die gebürtige Düsseldorferin durch die Comedyserie „Schillerstraße“. Seitdem ist sie gern gesehener Gast im TV. Egal ob bei den „Mitternachtsspitzen“ oder der „Spätschicht“, wenn Lisa Feller kommt, wird’s lustig. Seit 2019 gehört sie zum festen Moderationsteam der beliebten Kabarett Sendung „Ladies Night“ im Ersten. Aktuell ist sie mit einem brandneuen Programm auf Tournee. „Dirty Talk“ so der Titel. Was genau die Komikerin darunter versteht, wird sie uns verraten.

Sie gehört zu den besten Schauspielerinnen des Landes, obwohl sie nie eine Schauspielschule besuchte. Stattdessen schaute sie sich viel bei ihrer inzwischen verstorbenen Mutter Rosemarie Fendel ab und fasste eher zufällig Fuß in der Schauspielerei – das aber mit großem Erfolg. Dabei wollte sie eigentlich schon mit fünf Jahren immer nur zeichnen und hat sich inzwischen auch als Künstlerin einen Namen gemacht. Und ist es ein Zufall, dass Sie nun in einem großen Fernseh-Zweiteiler eine Malerin spielen darf? Das und warum sie dort ihrer Werke zerstört, erzählt sie uns im Kölner Treff.

Er hat sich durch unterschiedliche Rollenprofile in die deutsche Fernsehgeschichte geschrieben: Ob als Dr. Kleist im Unterhaltungsprogramm oder als schwergewichtiger Charakterdarsteller von Franz-Josef Strauß in „Die Spiegel-Affäre“, für den er unter anderem den Bambi erhielt. Dass es neben den großen Erfolgen auch schwere persönliche Tiefschläge in seinem Leben gab und wie er diese bewältigte, erzählt uns der Schauspieler im Kölner Treff und resümiert: „Erst durch die Krise fand ich zu meinem inneren Kern.“

Bekannt wurde die junge Aktivistin mit dem Down-Syndrom durch ihren Auftritt in der Wahlarena im Jahr 2017, als sie Angela Merkel zur Spätabtreibung behinderter Kinder befragte. Die ist Natalie Dedreux ein Dorn im Auge, ebenso wie ein routinemäßig verwendeter Bluttest für die Frühdiagnose von Trisomie 21. „Wir wollen nicht frühzeitig aussortiert werden, unser Leben ist doch cool“ , findet die lebensfrohe Kölnerin, die sich neben ihrem vielfältigen politischen Aktivitäten auch für Reisen, Musik und Partys begeistert.

Angefangen hat er mit selbstgedrehten Musikvideos auf YouTube, sich dann stetig weiterentwickelt und ist vom Newcomer längst zum erwachsenen Schlagerstar geworden. Platz 1 der Schweizer Albumcharts, Platz 7 in Deutschland lauten seine Erfolge. Entsprechend konnte Vincent Gross schon einige Preise abräumen – darunter ist er auch Zweitplatzierter der 50 schönsten Männer der Schweiz. Doch der Ex-Taekwondo-Meister aus Basel begeistert seine Fans nicht nur mit Musik und Ausstrahlung, auch als Moderator tritt er immer wieder in Erscheinung. Wie der gebürtige Schweizer, dessen Eltern aus Norddeutschland stammen, selbst auf seine Karriere blickt, was ihn bewegt und inspiriert, wird er erzählen.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 8. Oktober, 0.15 Uhr (WDR)

Samstag, 8. Oktober, 10.50 Uhr (hr)

Sonntag, 9. Oktober, 10.05 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

