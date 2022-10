“Kölner Treff” heute um 22 Uhr: Gäste und Themen am 28. Oktober

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 21. Oktober wird beim WDR eine neue Folge mit Bettina Böttinger von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr ausgestrahlt.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 28. Oktober

Torsten Sträter

Vanessa Mai

Susanne Fröhlich

Emilio Sakraya

Carola Holzner

Max von der Groeben

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 28. Oktober:

Ein Mann, eine Mütze, eine Bühne – dieses einfache Konzept funktioniert beim Meister des Wortes aufs Feinste. Uns allen bekannte Alltagsszenen verwandelt der gebürtige Dortmunder in urkomische Besonderheiten. Damit hat der gelernte Herrenschneider bereits etliche Preise gewonnen, unter anderem das renommierte Scharfrichterbeil, den Publikumspreis des Prix Pantheon, den Deutschen Kleinkunstpreis und den Comedypreis. Egal, ob auf der Bühne, im TV mit seiner eigenen ARD-Reihe „Sträter“ oder in Buchform – Torsten Sträter hat überall seine Fans. Der Kölner Treff gehört übrigens auch dazu.

Bei ihr war der Begriff Shooting-Star allemal angebracht: Über Nacht wurde die Sängerin Vanessa Mai zu einer Supernova am deutschen Entertainment-Himmel. Mit sieben stand sie zum ersten Mal auf der Bühne, mit 20 legte sie mit der Band „Wolkenfrei“ bei Florian Silbereisen einen fulminanten Auftritt hin und alle kamen ins Schwärmen. Auch die anschließende Solo-Karriere der Sängerin ließ kaum etwas zu wünschen übrig. Jetzt, mit 33 Jahren, hält Vanessa Mai Rückschau auf ihr außergewöhnliches Leben und ihre imposante Karriere, spart allerdings auch deren Schattenseiten nicht aus.

Seit zwei Jahren ist die Bestsellerautorin neu verliebt und fühlt sich wie ein Teenager: „Das ist mit 57 nicht viel anders als mit 17.“ Vorbei sind die Zeiten, in denen sie auf Onlinedating-Portalen unterwegs war. Dort fand sie zwar nicht die Liebe fürs Leben, sammelte aber jede Menge Erfahrung, die sie den Lesern nun mitgibt: „Das Onlinedating ist gnadenlos. Chemie spielt auf Fotos keine Rolle. Nichts für zartbesaitete Gemüter, man wird schnell einfach weggeklickt.“ Umso dankbarer ist Susanne Fröhlich nun, dass sie ihren jetzigen Lebenspartner doch auf realem Wege kennengelernt hat, in einer Kneipe. Und selbst eine Hochzeit schließt sie nicht aus…

Er ist der Shootingstar des deutschen Films. Die einen kennen Emilio Sakraya aus den „Bibi & Tina“-Filmen, die anderen eher als Dealer in der preisgekrönten Serie „4 Blocks“. Hunderttausende Menschen folgen ihm in den sozialen Medien und auch als Musiker ist er erfolgreich. Jetzt ist das Multitalent in seiner größten Rolle im Kino zu sehen. Unter der Regie des Erfolgsregisseurs Fatih Akin verkörpert er in „Rheingold“ den Gangster-Rapper Xatar. Wir sprechen mit ihm über biographische Parallelen und wie er es schaffte innerhalb weniger Wochen 16 Kilo Muskelmasse aufzubauen.

Als „Doc Caro“ folgen ihr auf Social Media eine halbe Million Menschen. Denn Carola Holzner, Oberärztin in Duisburg und Notärztin bei der ADAC-Luftrettung in Wittlich, hat es sich zur Aufgabe gemacht, über medizinische Themen aufzuklären. Und das mit ihrer ganz eigenen direkten Art. Ihre große Leidenschaft ist die Notfallmedizin – und so nimmt sie uns im Kölner Treff mit hinter die Kulissen von Notaufnahme und Einsätzen mit dem Rettungshubschrauber. „Ich möchte zeigen, wie schön dieser Beruf ist! Wir lachen mit den Menschen, weinen mit ihnen, beruhigen, trösten. Da ist die medizinische manchmal die kleinste Hilfe.“

Mit zwölf Jahren begann der gebürtige Kölner seine Schauspielkarriere, den Nachwuchspreis der Goldenen Kamera erhielt er 2013, da war er 21. Einem großen Publikum wurde er wenig später durch seine Rolle in der „Fack ju Göhte“-Trilogie bekannt und danach folgten zahlreiche Kino- und Fernsehrollen sowie Synchron- und Hörspielarbeit. Als Sohn einer Sportmoderatorin und eines Sportjournalisten selbst ein großer Fußballfan spielt er jetzt in einer ARD-Thriller-Reihe über die dunkle Seite des Fußballs. Seine Liebe zum 1. FC Köln will sich Max von der Groeben davon aber nicht zerstören lassen…

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Sonntag, 30. Oktober, 10.10 Uhr (WDR)

Sonntag, 30. Oktober, 21.04 Uhr (WDR5)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

View this post on Instagram A post shared by Bettina Böttinger (@bettinaboettinger)

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

View this post on Instagram A post shared by Susan Link (@susanlink_official)

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: