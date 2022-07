“Kölner Treff” heute um 22 Uhr: Thema und Gäste am 22. Juli

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 22. Juli wird beim WDR eine neue Folge mit Bettina Böttinger von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr ausgestrahlt.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 22. Juli:

Maren Kroymann

Angelika Milster

Basti Campmann

Guido Fiedler

Sven Pistor

Clara & Luise Andrees

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 22. Juli:

Andere genießen die Rente, sie liebt den vollen Terminkalender. Schauspielerin und Satirikerin Maren Kroymann befindet sich – wie sie selbst sagt – in der besten Phase ihres Lebens. Langeweile ist der 72jährigen kein Begriff. In ihrer ARD-Reihe „Kroymann“ schlüpft sie seit 2017 in verschiedenste Frauenrollen und heimste dafür etliche Preise ein, aktuell spielt sie im Kino eine bisexuelle Komikerin. Jetzt startet sie ein neues Herzensprojekt: Im Podcast „War’s das?“ spricht Maren mit Frauen ab 50 aus Politik, Kultur und Wirtschaft übers Alter und Altern, denn, so findet sie, diese Themen kommen viel zu wenig vor. Von inspirierenden und spannenden Geschichten übers Älterwerden erzählt sie uns im Kölner Treff.

Schauspielerin, Sängerin und Diva: Angelika Milster ist die Grande Dame des Deutschen Musicals. Durch ihre Rolle der Grizabella in „Cats“ berühmt geworden, ist sie aber nicht nur als Sängerin, sondern auch als Schauspielerin beliebt. Als Animateurin Biggi an der Seite von Hape Kerkeling in „ Club Las Piranjas „, spielte sie sich ebenfalls in die Herzen des Publikums und bewies, dass eine Diva nicht zickig sein muss, sondern – im Gegenteil – auch sehr humorvoll sein kann! Wie sie sich ihre Bodenständigkeit bewahrt hat und warum sich Fans des „Club Las Piranjas“ freuen können, verrät Angelika Milster während ihres Besuchs.

„ Stadt met K „: Dieser Song hat weit über Köln hinaus Berühmtheit erlangt. Die Band Kasalla hat der Stadt damit ein fulminantes Denkmal gesetzt. Seit nun mehr elf Jahren sind die Musiker rund um Frontmann Basti Campmann nicht mehr von den Bühnen des Landes wegzudenken. Vor knapp einem Monat gaben sie ihr langersehntes bisher größtes Konzert im Kölner Stadion vor über 40.000 Zuschauer*innen. Parallel dazu haben sie gerade ihr neues Album „Rudeldiere“ veröffentlicht und erzielten ganz nebenbei mit ihrem Song „ Pirate “ Goldstatus. Wie sich das alles anfühlt und was jetzt noch kommen kann – Frontmann Basti Campmann wird es uns verraten.

Die Jahrhundertflut im vergangenen Jahr hat auch den Ort Schweinheim in der Eifel stark betroffen. Oberstleutnant Guido Fiedler wurde in der Hochwasserkatastrophe zum Helden des Ortes. Obwohl er gerade seine Frau verloren hatte und in tiefer Trauer steckte, trommelte er Soldaten und Soldatinnen und andere Unterstützung zusammen und koordinierte Hilfe und Aufräumarbeiten. Ein Jahr später blicken wir mit ihm zurück und auch nach vorne: Wie ist die Lage in Schweinheim? Was hat sich getan? Guido Fiedler geht es wieder gut, er ist zurück in seinem Haus, seinem Job und hat sich sogar neu verliebt. Und daran ist der „ Kölner Treff “ nicht unschuldig…

Fast alles im Leben von Sven Pistor Journalisten dreht sich thematisch um das runde Leder! Zweifelsohne ist der mittlerweile 50-jährige zweifache Familienvater mit den deutsch-schwedischen Wurzeln zu einem der Fußballexperten nicht nur im Westen avanciert! Dabei liebt er den Fußball in jedweder medialen Aufbereitungsform: Als Stimme der WDR 2 Liga Live, als Präsentator eines Tippspiels, als Moderator von Podcasts und Autor von überwiegend humorvollen Büchern zum Thema. Momentan steht er wieder mittendrin, Fußball EM der Frauen, dann Anfang August der Start der Bundesliga, im Winter die WM in Katar. Im Kölner Treff erzählt uns Pistor, warum er den Fußball so liebt und wie seiner Ansicht nach ein „ schönes “ Spiel auszusehen hat!

Die eineiigen Zwillinge Clara & Luise Andrees kommen als Frühchen auf die Welt, ihre Mutter verlässt sie kurz nach der Geburt und sie wachsen bei Pflegeeltern auf. Als sie etwa drei Jahre alt sind, wird bei Ihnen eine Fetale Alkoholspektrum-Störung, kurz FASD, diagnostiziert. Weil ihre leibliche Mutter in der Schwangerschaft Alkohol getrunken hat, leiden Clara und Luise unter Wachstumsstörungen, sind beim Lernen und beim Spracherwerb beinträchtig. Doch die Zwillinge haben ein Ziel vor Augen, sie möchten ein selbstbestimmtes Leben führen und eine Ausbildung als Heilerziehungspflegerin absolvieren. Mit Ausdauer und Unterstützung ihrer Eltern schaffen die Beiden es. Nun möchten sie über FASD aufklären und Betroffene ermutigen: „ Es ist ok anders zu sein und mit Mut und Ausdauer kannst du deine Träume verwirklichen !“

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 23. Juli, 1.30 Uhr (WDR)

Sonntag, 24. Juli, 10.25 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

