“Kölner Treff” heute um 22 Uhr: Gäste und Themen am 21. Oktober

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 21. Oktober wird beim WDR eine neue Folge mit Bettina Böttinger von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr ausgestrahlt.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 21. Oktober

Annette Frier

Sebastian Fitzek

Jana Ina Zarrella

Daniel Donskoy

Elif

Katrin Eigendorf

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 21. Oktober:

Mit Leichtigkeit und Humor begeistert die Schauspielerin und Komikerin und kann inzwischen auf eine beachtliche Karriere blicken. Und auch wenn sie während der Coronapandemie durchaus genug zu tun hatte, stimmte sie diese Zeit nachdenklich: Im zweiten Lockdown spürte sie eine große Sehnsucht nach guten Gesprächen mit Freunden und Wegbegleitern über die wesentlichen Themen des Lebens. Welche das sind und wie aus diesem Projekt eine sehr persönliche Interview-Dokumentation entstanden ist, erzählt Annette Frier im Kölner Treff.

Er gilt als Deutschlands erfolgreichster Thriller-Autor, seine Bücher verkaufen sich millionenfach, werden für Kino und Fernsehen verfilmt. Seine Geschichten sind nichts für schwache Nerven. Dabei sagt der Bestsellerautor, der von seiner Fangemeinde wie ein Popstar gefeiert wird, über sich selbst: „Ich bin ein Weichei. Ich grusele mich schon vor der Sprecherstimme in „Aktenzeichen XY ungelöst!“ Woher seine dunklen Phantasien kommen, wie er sich auf seinen neuesten Thriller „Mimik“ vorbereitet hat und ob er manchmal Angst vor sich selbst hat wird er im Kölner Treff erzählen. – Fragen, die Sebastian Fitzek sicher beantworten kann.

Sie ist nicht nur Geschäftsfrau, Moderatorin und Model, sondern vor allen Dingen Mutter von zwei Kindern und das in einem kulturell bunten Familienleben. Jana Ina Zarrella ist Brasilianerin, ihr Mann Italiener und sie leben in Deutschland. Da ist natürlich spannend zu erfahren, welche Kultur sich in der Küche durchsetzt. Egal ob italienisch, brasilianisch oder deutsch gekocht wird, „hinsetzen und genießen ist das A und O.“ Wie Sie und ihr Mann Giovanni den Alltag mit zwei Kindern und zwei Karrieren meistern, wer in der Küche das Sagen hat und warum ein Schuss Kondensmilch die Familie glücklich macht, wird sie im Kölner Treff erzählen.

Mit einer Rolle als Priester in der Serie „Sankt Maik“ fing zumindest in Deutschland alles an – mittlerweile kann er sich die Rollen aussuchen. Egal, ob als Pathologe im ARD-Tatort, als römischer Legionär bei Netflix oder als Gastgeber einer der preisgekrönten Talkshow im WDR „Freitagnacht Jews“: Daniel Donskoy ist sowohl beruflich als auch persönlich unglaublich vielfältig. Geboren in Russland, aufgewachsen in Berlin und Tel Aviv ist der Schauspieler und Musiker in der Welt Zuhause. Wie er selbst das Leben auf der Überholspur empfindet, warum dem Sprachtalent sprachlich nicht alles leicht fällt und welche Konsequenzen er aus einem Dreh in Russland kurz vor Kriegsausbruch gezogen hat, wird Daniel Donskoy erzählen.

Bereits als Teenager begann Elif eigene Songs zu schreiben. Die Castingshow „Popstars“ war für die damals Sechzehnjährige erstes Sprungbrett ins Musikbusiness. Drei Studioalben später ist die 29-jährige Berlinerin aus der deutschen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Erlebte man sie in ihren Anfängen vor allem mit eher sanften Tönen und Singer-Songwriter-Pop, steht sie heute eher für einen düsteren Sound. Geblieben sind jedoch ihre schonungslose Ehrlichkeit, ihre Emotionalität und die Tiefe ihrer Songs. Sie erzählt von ihrem türkischen Elternhaus, ihrer künstlerischen Verwandlung und dem, was sie mit ihrer Musik ausdrücken will.

Die ZDF-Kriegsreporterin Katrin Eigendorf hat ihre beruflichen Wurzeln im WDR, stellte aber schon früh fest, dass sie keine „Schreibtischtäterin“ ist. Sie musste in die Welt hinaus und wurde über Umwege Kriegsreporterin. Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine berichtet sie über die Situation der Menschen im Land und wurde dieses Jahr mit Preisen überschüttet. Im Kölner Treff erzählt sie wie der Alltag einer Kriegsreporterin aussieht, wie es den Menschen vor Ort geht und warum sie immer ein gutriechendes Parfüm im Koffer dabei hat!

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 22. Oktober, 10.35 Uhr (hr)

Sonntag, 22. Oktober, 10.20 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

