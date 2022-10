“Kölner Treff” heute um 22 Uhr: Gäste und Themen am 14. Oktober

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 14. Oktober wird beim WDR eine neue Folge mit Bettina Böttinger von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr ausgestrahlt.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 14. Oktober

Martin Brambach

Anna Schudt

Björn Both/Santiano

Heidelinde Weis

Stefanie Stahl

Max Strohe

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 14. Oktober:

In Dresden geboren, im Ruhrpott hängengeblieben. Schauspieler und Tatort-Kommissar Martin Brambach hatte seine erste Berührung mit dem Ruhrgebiet, als er Mitte der 80er Jahre am Schauspielhaus Bochum tätig war. Später zog ihn die Liebe dann endgültig nach Recklinghausen. Die Brambachs leben dort sehr nachhaltig, essen kein Fleisch und fahren kaum Auto. Seine Abenteuerreise durchs Ruhrgebiet machte er denn auch per Drahtesel. Was er alles erlebt hat und wo es die schärfste Currywurst im Pott gibt, bei der selbst der Vegetarier Brambach mal schwach wird, erzählt er uns im Kölner Treff.

Deutschland hielt den Atem an, als sie erschossen wurde. Fast zehn Jahre begeisterte Anna Schudt in der Rolle der Dortmunder Kommissarin Martina Bönisch das Tatort-Publikum. Nach 22 Einsätzen kam das unerwartete Ende. Für Überraschungen ist Anna Schudt bekannt. Mit 17 Jahren brach sie die Schule ab und wurde Ensemble-Mitglied der Münchner Kammerspiele, verkaufte dann aber Bio-Lederhandtaschen und erwog Hebamme zu werden. Dass die Emmy-Gewinnerin mittlerweile zu den vielbeschäftigten Schauspielerinnen in Deutschland gehört, zeugt von einem guten Gespür. Wir sprechen mit ihr über die Durstrecken und Wendepunkte ihrer Karriere.

Aus einer Laune heraus taten sich fünf Männer aus dem hohen Norden zusammen, um im Rahmen einer Party miteinander zu musizieren. Das kam so gut an, dass eine erfolgreiche Band daraus wurde. Heute zählt Santiano zu den beliebtesten Musikgruppen Deutschlands mit zahlreichen Nummer-Eins-Alben, über vier Millionen verkauften Tonträgern und gefeierten Konzerttourneen. Frontmann Björn Both ist das Gesicht der Band: In Husum geboren, bekam der Sänger sowohl die Liebe zum Meer als auch seine Musikalität in die Wiege gelegt. Als passionierter Segler und Sänger bietet Santiano ihm die perfekte Symbiose aus seinen größten Leidenschaften: „Die Bretter, die die Welt bedeuten, gibt es gleich zweimal für mich: Auf der Bühne und auf einem Segelschiff.“

Ob Bühnenklassiker oder Boulevard, ob „Frau in Weiß“ oder Weißkittel in der „Schwarzwaldklinik“ – Heidelinde Weis gehörte lange zu den führenden Film- und Fernsehdarstellerinnen im deutschsprachigen Raum! Ganz abgesehen davon, dass die Schauspielerin auf den Theaterbühnen bejubelt wurde! Warum sie sich in den letzten Jahren vor der Kamera etwas rar gemacht hat und stattdessen über die vielen interessanten Begegnungen in ihrem außergewöhnlichen Leben und in ihrer ebenso außergewöhnlichen Karriere geschrieben hat, werden wir im Kölner Treff von der 82-jährigen Heidelinde Weis erfahren!

Als Psychotherapeutin, Autorin und Podcasterin befasst sich Stefanie Stahl schon seit vielen Jahren damit, wie die Kindheit unser Verhalten und unsere Bindungsfähigkeit prägt. Spätestens mit ihrem Dauer-Bestseller „Das Kind in dir muss Heimat finden“ hat sie ihr Herzensthema in der Gesellschaft verankert. Im Oktober erscheint ihr neuer Ratgeber, der den Bauplan der menschlichen Psyche auf gewohnte anschauliche Art und Weise unter die Lupe nimmt – Lösungsansätze für ihre Zielgruppe, die „Normalgestörten“, inklusive! Wir sprechen mit ihr über die Lebensdroge Glück, ihre Walheimat Trier und die perfekten Zutaten für eine gute Party.

Vom Schulabbrecher aus der Provinz zum Sternekoch mit Bundesverdienstkreuz – diesen Werdegang muss ihm erstmal einer nachmachen. Niemand hätte geglaubt, dass aus Max Strohe noch etwas wird, als er die Schule abbricht und sich seine Zeit mit Frauen und Drogen vertreibt. Heute betreibt der Sohn eines angesehenen Kunst- und Antiquitätenhändlers sehr erfolgreich ein Restaurant in Berlin, steht mit Kollegen wie Tim Mälzer oder Tim Raue vor der Fernsehkamera. Warum es ihm in jungen Jahren so schwer gefallen ist, seinem Leben eine Richtung zugeben und was am Ende geholfen hat, darüber sprechen wir mit Spitzenkoch Max Strohe.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 15. Oktober, 0.15 Uhr (WDR)

Samstag, 15. Oktober, 10.50 Uhr (hr)

Sonntag, 15. Oktober, 10.05 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

