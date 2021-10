Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 29. Oktober gibt es wieder eine neue Ausgabe mit dem Moderatoren-Duo Bettina Boettinger. Die Sendung geht von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr.

Das sind die Gäste des Kölner Treff am 29. Oktober:

Christoph Maria Herbst

Katharina Thalbach

Christian Kahrmann

Haya & Nuriel Molcho

Salwa Houmsi

Papis Loveday

Das sind die Themen des Kölner Treff am 29. Oktober:

Christoph Maria Herbst

Aktuell mit dem Kleinkunstpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet hat der Schauspieler in der Pandemie nicht nur das deutsche Infektionsschutzgesetz eingelesen, sondern auch fleißig gedreht. Zu sehen ist er nun in zwei gänzlich unterschiedlichen Rollen auf der Kinoleinwand. Zum einen spielt er einen zynischen Hochschulprofessor, der seinen privaten Frust an einer Studentin auslässt. Zum anderen einen Mann in der Midlife-Crisis, dessen Ehe in die Krise gerät. „Meiner Meinung scheitern Ehen an der klassischen Zahnpastatube oder der Schokolade, die man nicht teilen will. Da beuge ich zuhause vor: meine Frau und ich haben getrennte Tuben und das letzte Stück Schokolade schnappe ich mir.“

Katharina Thalbach

Die Pandemie Zeiten stellten das Leben vieler Künstler:innen auf den Kopf – und förderten dabei bemerkenswerte Erkenntnisse zutage. So hat Katharina Thalbach, als Schauspielerin und Regisseurin eine feste Größe der Theater- und Filmlandschaft, entdeckt, dass ein Leben ohne Musik für sie nur noch schwer vorstellar ist! Gut, dass sich der Zuschauerliebling demnächst in einem Bühnenprogramm mit der Geschichte des Schlagers befassen und zudem eine Oper von Verdi inszenieren wird. Von ihrer großen Liebe zur Musik erzählt Katharina Thalbach im Kölner Treff.

Christian Kahrmann

Seine Narben im Gesicht lassen erahnen, was er durchgemacht hat. Christian Kahrmann liegt Anfang des Jahres wegen einer Corona-Erkrankung mehr als zwei Wochen im künstlichen Koma. Als er aufwacht, erfährt er, dass sein Vater an der Krankheit gestorben ist. Zwei Monate später verliert er seine Mutter an Krebs. Der Ex-Lindenstraßen-Star leidet seitdem an Long Covid. Im Kölner Treff sprechen wir mit ihm über harte Schicksalsschläge, über Optimismus und warum er anderen Menschen Mut machen möchte, die wie er unter der Krankheit zu leiden haben.

Haya & Nuriel Molcho

Seit mehr als 10 Jahren prägt die Köchin Haya Molcho das kulinarische Wien. Das pulsierende Leben in der sich ständig verändernden Metropole hat auch ihre Küche beeinflusst: Sie kombiniert die außergewöhnlichen Aromen ihrer Heimat Tel Aviv mit dem Rezeptschatz der Donaumonarchie. Im Jahr 2009 erfüllte sich Haya ihren Traum und eröffnete gemeinsam mit ihren Söhnen ihr erstes eigenes Restaurant. Nuriel Molcho ist Hayas ältester Sohn. Wie sein Vater – der legendäre Pantomime und Körpersprach-Experte Samy Molcho -, ist auch Nuriel ein Ästhet, der Architektur, Kunst Mode und die Fotografie liebt. Eine seiner vielen Leidenschaften ist zudem das Reisen. Im Kölner Treff geben Mutter und Sohn Einblicke in ihr ganz besonderes Familienleben!

Salwa Houmsi

Die Tochter eines Syrers und einer Deutschen wuchs im multikulturellen Kosmos Berlin Kreuzbergs auf und wusste schon früh, was sie später werden wollte: Karla Kolumna, die rasende Reporterin aus Bibi Blocksberg war für die kleine Salwa berufliches Vorbild – bis sie das Radio für sich entdeckte. Schon als Jugendliche moderierte sie bei einem freien Kanal ihre eigene Musik-Sendung. Gleich nach dem Abi begann sie beim Berliner Kultsender Radio Fritz. Heute zählt die preisgekrönte Journalistin und Moderatorin zu den wichtigsten jungen Stimmen Deutschlands.

Papis Loveday

Mit 25 steht er erstmals als Model vor der Kamera. Durch eine Mode-Kampagne wird Papis Loveday über Nacht zum internationalen Star! Lange gilt er als weltweit erfolgreichstes Schwarzes Männermodel. Dabei träumte der gebürtige Senegalese als kleiner Junge von einer Karriere als Läufer. Die Chancen dafür standen nicht schlecht, doch ein Unfall machte den Traum von der Sportlerkarriere zunichte. Wie er den Weg aus dem Senegal über die Laufstege der Welt zu sich selbst fand ist nicht nur eine spannende Geschichte – Papis Loveday verknüpft damit auch eine Botschaft: Glaub an dich, kämpfe falls nötig und hör nicht auf zu hoffen.

Das sind die Wiederholungen des Kölner Treff:

Sonntag, 31. Oktober, 09.55 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Bereits in den 90er-Jahren wurde Böttinger für ihre Medienshow Palazzo mehrfach für den Grimme-Preis nominiert. Über ein Jahrzehnt führte sie zudem durch die Talkshow „B. trifft…“.

Als Vertretung für Böttinger ist seit 2017 das Duo Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

Micky Beisenherz war lange als Mann hinter den Kulissen tätig, unter anderem als Autor für die „ZDF heute-show“. Seit vielen Jahren ist er zudem einer der Autoren von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#timeline“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

