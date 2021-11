„Kölner Treff“ heute um 22.15 Uhr: Gäste und Themen der Sendung

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 26. November gibt es wieder eine Ausgabe des „Kölner Treff“ mit Moderatorin Bettina Boettinger. Die Sendung wird von 22.15 Uhr bis 23.45 Uhr im WDR ausgestrahlt.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 26. November:

Axel Prahl

Anke Engelke und Jonas Dassler

Dunja Hayali

Irina Schlauch

Elisabeth Pähtz

Michael Michalsky

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 26. November:

Bereits mit Filmen wie „Halbe Treppe“, „Willenbrock“ und „Die Polizistin“ hat sich Axel Prahl Auszeichnungen und Herzen der Filmfans erspielt. In seiner Rolle als grummeliger Kommissar Thiel prägt er – Seite an Seite mit dem versnobten Rechtsmediziner Boerne, (gespielt von Jan Josef Liefers) – seit fast 20 Jahren den „Tatort“ aus Münster. Dabei hatte Axel Prahl als Schüler eher die Rolle des Klassen-Clowns und wäre als Lehramts-Student später fast ein „Pauker“ geworden. Seine große Leidenschaft war aber schon von klein auf die Musik. Heute geht Axel Prahl regelmäßig mit seinem „Inselorchester“ auf Tour und auch im Kölner Treff wird er eine Kostprobe seines Schaffens präsentieren.

Sie ist seit ihrer frühsten Jugend fester Bestandteil der deutschen Unterhaltungsbranche. Und auch er wurde bereits mit Anfang 20 als Jahrhundert-Talent in der Film- und Theaterwelt gefeiert. Die Rede ist von Schauspielerin Anke Engelke und ihrem Kollegen Jonas Dassler. Gerade ist ihr erster gemeinsamer Film in den Kinos angelaufen, in dem er ihren Sohn spielt. Wie sich die zwei kennengelernt, und jeweils in ihre Rollen gefunden haben – sowohl im Film als auch im wahren Leben – wird spannend zu erfahren sein!

Die Journalistin und Moderatorin ist schon mehrfach für ihren mutigen Journalismus ausgezeichnet worden. In einer aktuellen Dokumentation zeigt sich Dunja Hayali auch von einer persönlichen und verletzlichen Seite. Zu einem guten Tag abseits vom Job gehören für sie ein Spaziergang am Strand, Surfen und ein ausgiebiges Frühstück, denn dazu hat die Moderatorin des ZDF-Morgenmagazins als bekennender Morgenmuffel viel zu selten Zeit.

Sehr umworben, hochgelobt und bejubelt: Irina Schlauch ist die erste „Princess Charming“ der Welt. In der ersten lesbischen Datingshow verdrehte die gelernte Juristin allen den Kopf – sowohl national als auch international. Den Deutschen Fernsehpreis 2021 kann die Crew bereits ihr Eigen nennen. Und darüber hinaus sind nicht nur Irina Schlauch, sondern auch sämtliche Kandidat:innen zu Vorzeige-Figuren der queeren Szene geworden. Im Frühjahr 2022 startet die „Princes Charming“-Tour. Über lesbische Sichtbarkeit, Dating und starke Frauenbilder berichtet sie im „Kölner Treff“.

Schon als kleines Mädchen war sie vom Schachspiel fasziniert – viele Jahre und unzählige Schachpartien später wird Elisabeth Pähtz als erste deutsche Frau und als 40. Frau überhaupt auf der Welt „Großmeister im Schach“. Was sie so sehr fasziniert an diesem Spiel, dass sie es zum Beruf gemacht hat und was es braucht, um eine erfolgreiche Schachspielerin zu werden – und was das alles mit der erfolgreichen Mini-Serie „Damengambit“ zu tun hat – Elisabeth Pähtz wird es erklären.

Der Modedesigner gehört sicherlich zu den markantesten Köpfen der Branche und ist unter anderem durch seine Teilnahme im „Supertalent“ auch jungen Fernsehzuschauer:innen bestens bekannt. Dabei galt Michael Michalsky, der in einem Dorf nahe Hamburg aufwuchs, eher als Exot und Außenseiter. Heute zählt er zu den großen Designern des Landes, die zunächst den Textilmarkt revolutionieren und dann unter der eigenen Marke ein Imperium aus Lifestyle-Artikeln auf den Markt bringen. Im „Kölner Treff“ wird er u. a. erzählen, wie man mit minimalen modischen Mitteln maximale Wirkung erzielen kann.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 27. November, 0.30 Uhr (WDR)

Sonntag, 28. November, 10.05 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Bereits in den 90er-Jahren wurde Böttinger für ihre Medienshow Palazzo mehrfach für den Grimme-Preis nominiert. Über ein Jahrzehnt führte sie zudem durch die Talkshow „B. trifft…“.

Als Vertretung für Böttinger ist seit 2017 das Duo Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

Micky Beisenherz war lange als Mann hinter den Kulissen tätig, unter anderem als Autor für die „ZDF heute-show“. Seit vielen Jahren ist er zudem einer der Autoren von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#timeline“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

