„Kölner Treff“ heute: Das sind die Gäste und Themen

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 19. November gibt es wieder eine neue Ausgabe mit Moderatorin Bettina Boettinger. Die Sendung wird von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr im WDR ausgestrahlt.

Das sind die Gäste des Kölner Treff heute am 19. November:

Lang Lang

Barbara Wussow & Nikolaus Fortelni

LEA

Bruce Darnell

Rita Falk

Sebastian Klussmann

Das sind die Themen des Kölner Treff heute am 19. November:

Schon mit drei Jahren begann der Ausnahmemusiker Lang Lang am Konservatorium in seiner chinesischen Heimat mit dem Klavierunterricht. Als Fünfjähriger gewann er seinen ersten Wettbewerb. Mit neun zog er mit dem Vater nach Peking, wo er ein Stipendium für hochbegabte Kinder erhielt und die Grundlage für seinen späteren Aufstieg zu einem der erfolgreichsten Pianisten der Gegenwart legte. Im letzten Jahr erfüllte der Klavier-Virtuose sich einen lang gehegten Traum und spielte Bachs Goldberg-Variationen ein. Im Kölner Treff gibt er nun eine kleine Kostprobe seines Könnens.

Schauspielerin Barbara Wussow und ihr Sohn, der Magier Nikolaus Fortelni, treten erstmals gemeinsam im deutschen TV auf. Die Mutter ist ganz in die Schauspieltradition ihrer Eltern geschlüpft und feiert nun als „Hotel-Direktorin“ im Dezember „40 Jahre Traumschiff“. Auch Sohn Nikolaus hat die Bühne für sich entdeckt, wobei er nicht als Schauspieler sondern als Magier zu verzaubern weiß. Was mit dem klassischen Zauberkasten zu Weihnachten und Kartentricks begann, ist heute seine große Passion. Darüber und was beide an „Hotel Mama“ zu schätzen wissen, erzählen die beiden im Kölner Treff.

Als Tochter eines Musiktherapeuten hat LEA Musik im Blut und landete schon im Alter von 15 Jahren ihren ersten YouTube-Hit. Dass LEA mittlerweile mit ihren Songs mehr als 80 Millionen Menschen erreicht, liegt an ihrer einzigartigen Stimme und ihrer Einfühlsamkeit. So ist es nur konsequent, dass sie regelmäßig Musikpreise gewinnt und soeben zum vierten Mal für die 1Live Krone nominiert wurde. Ihr vielfältiges musikalisches Talent beweist sie unter anderem an der Seite von Rapper Capital Bra oder Max Raabe. Im Kölner Treff erzählt die Ausnahmekünstlerin über „Dicke Socken“, Selbstzweifel und Wohnzimmerkonzerte bei ihren Eltern in Kassel.

Seit 15 Jahren unterhält Bruce Darnell das deutsche TV-Publikum, bis vor kurzem noch als Juror bei „Das Supertalent“ und demnächst sogar mit seiner eigenen TV-Show. Bekannt ist Bruce Darnell für seine Spontanität, seine legendären Sprüche und nicht zu vergessen sein außergewöhnliches, elegantes Styling. Doch war in seinem Leben nicht immer alles nur Glitzer und Glamour: bevor er auf den Laufstegen der Welt Karriere machte, diente er jahrelang als Fallschirmjäger bei der US-Army. Warum Bruce Darnell einst Springerstiefel gegen High-Heels tauschte und welche Höhen und Tiefen ihn zu dem gemacht haben, der er heute ist, erfahren wir im Kölner Treff.

Mit ihren schwarzhumorigen Krimis um den bayerischen Polizisten Eberhofer begeistert Autorin Rita Falk regelmäßig Millionen Leser:innen und Kinobesucher:innen. Aber auch ihre eigene Geschichte von der arbeitslosen Büroangestellten, die beinahe über Nacht zur Bestseller-Autorin avancierte, mutet beinahe romanhaft an! Im Kölner Treff erzählt Rita Falk aus Leben und Karriere. Und sie stellt uns ein Herzensprojekt vor: Mit „Hannes“, der jetzt in die Kinos kommt, wurde ein früherer Roman aus ihrer Feder verfilmt.

Schlau, schlauer…, Sebastian Klussmann! Quizbegeisterten Zuschauer:innen dürfte Sebastian Klussmann längst ein Begriff sein, schließlich stellt er sein Wissen regelmäßig als „Jäger“ bei den Kolleg:innen von „Gefragt. Gejagt“ unter Beweis. Aber Klussmann ist noch viel mehr: So darf er sich amtierender Quiz-Europameister nennen und gibt sein Wissen auch als Speaker weiter. Warum ein gutes Allgemeinwissen hilfreich ist, wie man schnell und einfach neues Wissen lernen kann und woher seine Liebe für knallbunte Hemden und Anzüge rührt, verrät der 32-Jährige im Kölner Treff.

Das sind die Wiederholungen des Kölner Treff:

Sonntag, 21. November, 10.05 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Bereits in den 90er-Jahren wurde Böttinger für ihre Medienshow Palazzo mehrfach für den Grimme-Preis nominiert. Über ein Jahrzehnt führte sie zudem durch die Talkshow „B. trifft…“.

Als Vertretung für Böttinger ist seit 2017 das Duo Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

Micky Beisenherz war lange als Mann hinter den Kulissen tätig, unter anderem als Autor für die „ZDF heute-show“. Seit vielen Jahren ist er zudem einer der Autoren von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#timeline“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

