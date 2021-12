„Kölner Treff“ heute: Gäste und Themen der Sendung

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 17. Dezember gibt es wieder eine Ausgabe des „Kölner Treff“ – mit dem Moderatoren-Duo Susan Link und Micky Beisenherz. Die Sendung wird von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr im WDR ausgestrahlt.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 17. Dezember:

Heino Ferch

Vicky Leandros

Jens Söring

Raphaela Gromes

Thilo Mischke

Mona Ameziane

Johannes B. Kerner

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 17. Dezember:

Heino Ferch ist einer der gefragtesten Schauspieler in unserem Land. Seit mehr als zwanzig Jahren ist der Kapitänssohn aus Bremerhaven im TV-Dauereinsatz, ist das Gesicht zahlreicher TV-Events und überzeugt aktuell ZDF-Dreiteiler „Der Palast“. Er ist aus dem Fernsehen nicht mehr wegzudenken, dabei verdankt er seinen heutigen Beruf einem Zufall. War er doch eigentlich auf dem Weg zum professionellen Kunstturner, als das Stadttheater Bremerhaven einen Jungen suchte, der Frauen durch die Luft wirbeln konnte. So landete Ferch schon mit 15 Jahren auf der Bühne und verließ sie bis heute nicht mehr.

Vicky Leandros gehört mit weltweit über 55 Millionen verkauften Tonträgern seit Jahren zu den erfolgreichsten nationalen Künstlerinnen. Das Talent wurde ihr von ihrem Vater Leo Leandros in die Wiege gelegt – das gilt für die Musik genauso wie für das Kochen. Die dreifache Mutter bringt mit ihren Kochkünsten Familie und Freunde an einen Tisch. Es wird gelacht, diskutiert und geweint. Gemeinsam mit ihren Kindern fasste sie nun viele ihrer Rezepte in einem Buch zusammen. Es geht griechisch zu und neben dem Hochgenuss werden geheime Familientraditionen verraten.

Drei Jahrzehnte lang gehörte er zu den prominentesten Gefangenen der Vereinigten Staaten: 33 Jahre, 6 Monate und 25 Tage saß er als Sträfling Nr. 179212 in Virginia im Gefängnis. Er sollte 1985 gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Elizabeth Haysom deren Eltern ermordet haben. Er beteuerte zwar seine Unschuld, dennoch wurde er 1990 zu zweimal lebenslänglich, Haysom zu 90 Jahren Haft verurteilt. Im Dezember 2019 dann die Entlassung auf Bewährung und Abschiebung nach Deutschland. Freiheit nach über dreißig Jahren Gefängnis: Wie man ein halbes Leben im Gefängnis mental wie körperlich übersteht und wie die Rückkehr ins Leben gelang? Jens Söring wird darüber berichten.

Die junge Cellistin Raphaela Gromes wird von Musikkritikern wegen ihres temperamentvollen Spiels und ihrer atemberaubenden Virtuosität gefeiert und als eine der Hoffnungsträgerinnen in der klassischen Musik gehandelt. Was sicherlich auch damit zu tun hat, dass Raphaela seit ihrem 4. Lebensjahr Cello spielt und ihr Musikstudium bereits im zarten Alter von 14 Jahren begann. Im Kölner Treff wird sie über die Kraft, die von Musik und Märchen ausgehen kann, erzählen. Schließlich wird die Cellistin das Kölner Treff Publikum mit dem „Abendsegen“ aus Humperdincks Oper „Hansel & Gretel“ in eine besinnliche Weihnachtszeit führen.

Bekannt geworden ist er durch seine spektakulären Reportagen in internationalen Krisengebieten. Thilo Mischke führt Interviews mit den gefährlichsten Menschen der Welt, seien es IS-Terroristen in Syrien, Auftragsmörderinnen in Mexiko oder Drogenschmuggler in Mali. 2020 schlägt sein mehrfach prämiierter Film „Rechts. Deutsch. Radikal“ große Wellen, mit dem Ergebnis, dass ein AfD-Funktionär zurücktreten muss. Warum sich der Sohn von Berliner Buchhändlern regelmäßig in Lebensgefahr begibt, welche Rolle seine Oma dabei spielt und wieso seine Eltern ihm in der Jugend ein Playboy-Abo schenkten, das versuchen wir im Kölner Treff herauszufinden.

Als Tochter einer Deutschen und eines Marokkaners ist Mona Amziane im Ruhrgebiet geboren und aufwachsen. In Dortmund hat sie Journalistik studiert, inzwischen sind Kultur und Literatur die Themenfelder der freien Journalistin, die unter anderem die Büchersendung „1LIVE Stories“ moderiert. Nun ist sie selber unter die Autor:innen gegangen, steht mittlerweile mit ihrem Debüt Roman sogar auf der Bestsellerliste. In ihrem Buch hat sie sich auf die Spuren ihrer marokkanischen Familie begeben.

Bekannt wurde der in Bonn geborene Johannes B. Kerner in den 90ern durch das Sat.1-Fußball-Magazin „ran“ und seine tägliche Talkshow. Jahrelang war er danach mit der nach ihm benannten Sendung das Zugpferd des ZDF-Talks. Auch nach dessen Ende hat der Vater von vier Kindern dem Fernsehen keineswegs den Rücken gekehrt – im Gegenteil. Er sorgt für Nostalgie und lässt demnächst mit „Dalli Dalli“ einmal mehr einen der unvergessenen TV-Klassiker der 1970er wieder aufleben.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 18. Dezember, 0.30 Uhr (WDR)

Sonntag, 19. Dezember, 10.35 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#timeline" und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee".

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

