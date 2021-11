„Kölner Treff“: Die Gäste und Themen heute Abend

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Heute am 12. November gibt es wieder eine neue Ausgabe mit Moderatorin Bettina Boettinger. Die Sendung wird von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr im WDR ausgestrahlt.

Das sind die Gäste des Kölner Treff heute am 12. November:

Tim Raue

Sebastian Ströbel

Wolke Hegenbarth

Heinz Rudolf Kunze

Shary Reeves

Maja Göpel

Das sind die Themen des Kölner Treff heute am 12. November:

Tim Raue

Der Berliner Starkoch wurde bereits mit 23 „Aufsteiger des Jahres“ und gehört nun mit seinem Restaurant zu den 50 Besten der Welt. Kein Grund sich auszuruhen! Im Gegenteil, nun hat er sein eigenes TV-Format „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“. Er nimmt uns mit auf kulinarische Reisen in sechs Länder. Raue war begeistert von Land, Leuten und Essen – sieben Kilo hat er zugenommen! „Es war wunderbar – nur der Döner schmeckt in Berlin besser als in Istanbul.“

Sebastian Ströbel

Der Schauspieler ist seit 2014 das Gesicht der ZDF-Erfolgsserie „Die Bergretter“. Seit sieben Jahren dreht er in Ramsau in der Steiermark, riskiert in der Bergwelt immer auch sein Leben. Ein Job, der dem vierfachen Familienvater einiges abverlangt – physisch wie mental. Er liebt diese Grenzerfahrung. Ohne Schrammen und Prellungen fährt er nie nach Hause. Und alleine der Weg nach Hause ist eine Herausforderung für sich, denn er fährt jedes Wochenende ins 2000 km entfernte Hamburg zu seiner Familie.

Wolke Hegenbarth

Als pubertierende Alex mischte sie in „Mein Leben und ich“ ihr Umfeld auf, als Taucherin ging sie mit Haien auf Tuchfühlung und auch ansonsten ist Wolke Hegenbarth nicht gerade zimperlich, wenn es darum geht, berufliche und private Herausforderungen zu meistern. Auch als junge Mutter durfte und musste sie sich ganz neuen Aufgaben stellen – und erlebte dabei schlaflose Nächte. Im Kölner Treff wird die beliebte Schauspielerin zudem von Heiratsplänen der besonderen Art berichten.

Heinz Rudolf Kunze

Er ist Rocksänger, Liedermacher, Schriftsteller, Pop-Poet und längst Kult. Seine Markenzeichen sind Brille und Haltung, er feiert sein 40-jähriges Bühnenjubiläum und ist einer der wichtigsten Liedermacher Deutschlands. Mit seinem Erfolgshit „Dein ist mein ganzes Herz“ gelang ihm in den 80-ern der kommerzielle Durchbruch. In einem ehemaligen Flüchtlingslager geboren und in Osnabrück groß geworden, schaffte er stets den Spagat zwischen Chart-Pop und hohem künstlerischen und gesellschaftlichen Anspruch. Mit uns blickt er auf sein bewegtes Leben zurück, begleitet von prominenten Weggefährten, Panikattacken und dem Wunsch, seine Fans noch lange unterhalten zu können.

Shary Reeves

Wenn die Kölnerin einen Tweet über sich selbst verfassen müsste, würde sie sich wie folgt vorstellen: „Mein Name ist Shary Reeves, ich habe mit meinem wunderbaren Ex-Kollegen Ralph Caspers sehr lange die Sendung ‚Wissen macht Ah!‘ moderiert und ansonsten mache ich alles, worauf ich neugierig bin und Bock habe.“ Und das scheint auch zu stimmen! Man kennt sie als „Marienhof“-Schauspielerin, Sängerin, Moderatorin und auch als Fußballerin.

Maja Göpel

Aufgewachsen in einer ökologischen Hausgemeinschaft am Rande von Bielefeld, beginnt sie schon mit 14 Jahren der Frage nachzugehen, warum wir als Gesellschaft nicht die Welt schaffen, die wir uns als Individuen wünschen. Als studierte Medienwirtin, promovierte Politökonomin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin arbeitet sie heute an den Schnittstellen von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Für sie ist Strukturwandel keine Zumutung, sondern ein Chance. Die Transformationsforscherin ist überzeugt davon, dass es Zeit ist, neu zu denken und zu träumen, wer wir eigentlich sein wollen. Was sie sich darunter vorstellt und wie so ein „neues“ Leben aussehen könnte, erzählt Maja Göpel im Kölner Treff.

Das sind die Wiederholungen des Kölner Treff:

Samstag, 14. November, 10.10 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

https://www.instagram.com/p/CFCF1j7FM6M/?utm_source=ig_web_copy_link

Bereits in den 90er-Jahren wurde Böttinger für ihre Medienshow Palazzo mehrfach für den Grimme-Preis nominiert. Über ein Jahrzehnt führte sie zudem durch die Talkshow „B. trifft…“.

Als Vertretung für Böttinger ist seit 2017 das Duo Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

https://www.instagram.com/p/CI8LhUFF-AZ/?utm_source=ig_web_copy_link

Micky Beisenherz war lange als Mann hinter den Kulissen tätig, unter anderem als Autor für die „ZDF heute-show“. Seit vielen Jahren ist er zudem einer der Autoren von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#timeline“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: