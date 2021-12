„Kölner Treff“ heute: Gäste und Themen der Sendung

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 10. Dezember gibt es wieder eine Ausgabe des „Kölner Treff“ – mit dem Moderatoren-Duo Susan Link und Micky Beisenherz. Die Sendung wird von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr im WDR ausgestrahlt.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 10. Dezember:

Maren Kroymann & Ulrike Kriener

Yvonne Catterfeld

Helge Schneider

Guido Fiedler

Curse

Larissa Rieß

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 10. Dezember:

Auch wenn die Schauspielerinnen längst die Füße hochlegen könnten – von einem Leben als Rentnerinnen sind die beiden Publikumslieblinge weit entfernt. Maren Kroymann befindet sich, wie selbst sagt, „in der besten Phase ihres Lebens“ . Und auch Ulrike Kriener kümmert sich nicht um ihr überschrittenes Renteneintrittsalter. Ganz im Gegenteil: Im aktuellen gemeinsamen Weihnachtsfilm ziehen Maren Kroymann und Ulrike Kriener nochmal alle Register in Sachen Spielfreude. Wie es an Weihnachten jeweils zugeht im Hause Kriener und Kroymann und warum beide noch lange nicht ans Aufhören denken, erfahren wir im Kölner Treff.

Ihre musikalischen Anfänge und die Mitwirkung als Soap-Darstellerin hat Yvonne Catterfeld längst hinter sich gelassen. Gerade der Mut zur Veränderung brachte ihr dauerhaften Erfolg. Ob als Sängerin, Schauspielerin oder „The Voice of Germany“-Coach – stets ist das Multitalent ihren eigenen Vorstellungen gefolgt. Mancher Neuanfang ist dabei eher eine Rückkehr zu sich selbst, findet Yvonne Catterfeld und hat ihr neues Album prompt das erste Mal auf Englisch produziert. Privat schätzt die Musikerin allerdings Kontinuität. Seit 2008 ist sie mit Schauspieler Oliver Wnuk liiert, mit dem sie einen siebenjährigen Sohn hat.

So einen wie ihn gibt es nicht zweimal. Helge Schneider ist ein Ausnahmekünstler, der seit mehr als 40 Jahren sein Publikum mit einer stets neu improvisierten Mischung aus subversivem Quatsch und virtuoser Musikalität begeistert. Schon als Kind träumte der Künstler aus Mülheim an der Ruhr von einem Leben als Musiker und Clown. Bis heute ist er diesem Traum gefolgt – und mit ihm eine große, treue Fangemeinde. Helge Schneider wird in der Talkrunde berichten, warum mit 66 Jahren noch lange nicht Schluss mit lustig ist, weshalb Live-Auftritte für ihn nicht vor Strandkörben und Autos infrage kommen und warum sein 11-jähriger Sohn Charlie am Schlagzeug für ihn auf der Bühne genau den richtigen Ton trifft.

Unmittelbar nach der Hochwasserflut im Juli war er bei uns im Kölner Treff zu Gast. Als Oberstleutnant hatte er damals die Bundeswehr in den Ort Schweinheim geholt, sich ganz in den Dienst der Sache gestellt, obwohl er sich in persönlicher Trauerzeit befand. Danach fiel Guido Fiedler in ein Loch, auch weil er sein Haus verlassen musste und die Trauer um seine Frau wieder in den Fokus rückte. Fünf Monate später schauen wir mit ihm zurück und wagen einen Blick nach vorn: Wie ist die Lage in Schweinheim? Was hat sich getan? Auch wenn er nun über Weihnachten die Flucht ergreift, schaut er hoffnungsvoll auf 2022 – auch weil er wieder in sein Haus ziehen wird.

Anfang der 2000er war er ganz oben, spielte als einer der erfolgreichsten Rapper des Landes vor ausverkauften Hallen. 2010 zerbrach Curse fast an dem Druck und stieg für einige Zeit aus dem Musikgeschäft aus. Er beendete seine Beziehung, verkaufte sein Auto und reiste nach Indien. Über Therapien und Meditation fand er einen neuen Weg für sich und hilft seitdem als Coach, Lehrer für tibetisches Yoga und Podcaster, auch anderen Menschen durch die Krise. Über die wichtigsten Fragen des Lebens sprechen wir mit ihm im Kölner Treff.

Sie gilt als eine Art mediale Alleskönnerin und hat sich nicht nur als 1Live-Radiomoderatorin, sondern auch als DJ Lari Luke und als Schauspielerin eine treue Schar von Fans erobern können. Im Kölner Treff sprechen wir mit Larissa Rieß unter anderem über ihre spannende berufliche Entwicklung und über die Bedeutung, die Weihnachtsfeste für sie hatten und haben. Zudem erfahren wir, warum sie nach wie vor ein glühender Fan von Hörfunksendungen ist und das Radio-Mikrofon der Fernsehkamera immer vorziehen würde.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Sonntag, 12. Dezember, 9.50 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

View this post on Instagram A post shared by Bettina Böttinger (@bettinaboettinger)

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

View this post on Instagram A post shared by Susan Link (@susanlink_official)

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#timeline“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: