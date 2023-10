„Kölner Treff“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 6. Oktober

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 29. September 2023, zeigt der WDR um 22 Uhr eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 6. Oktober

Ulrike Kriener , Schauspielerin

, Schauspielerin Thomas Anders , Sänger

, Sänger Laura und Armgard Karasek , Fernsehmoderatorin und Theaterkritikerin

, Fernsehmoderatorin und Theaterkritikerin Gisa Flake , Schauspielerin

, Schauspielerin Tony Bauer , Comedian

, Comedian Markus Babbel, Fußballer

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 6. Oktober

Mehr als 20 Jahre lang ermittelte Schauspielerin Ulrike Kriener im ZDF als „Kommissarin Lucas“ – nun steht ihr Abschied bevor – und damit auch der für die Reihe selbst. Einzige Bedingung: „Ich wollte auf gar keinen Fall erschossen werden.“ Anders als Kommissarin Ellen Lucas ist die Schauspielerin im wahren Leben ein „Kommunikationsmonster“, freut sich auf den Austausch mit neuen Kolleg:innen und hat Lust auf Komödien. Dazu passend erhielt sie gerade den Deutschen Schauspielpreis für die beste komödiantische Rolle. „Das ist mein Lebenselixier. Ganz aufhören würde ich nur, wenn die Anstrengung größer wird als die Freude, die ich habe.“ Davon ist sie weit entfernt.

Mit Millionen von verkauften Tonträgern, zahlreichen Gold – und Platinschallplatten und über 50-jähriger Bühnenerfahrung gehört Thomas Anders zu den erfolgreichsten Sängern Deutschlands. Aber Thomas Anders ist nicht nur ein erfolgreicher Musiker, sondern auch ein leidenschaftlicher Koch und Kochbuchautor – und dazu passend sogar Weltrekord-Halter im Eischnee-Schlagen! Im Kölner Treff erzählt er, warum das Kochen für ihn auch eine Frage der Heimat und der Familie ist und welche zeitgemäßen Trends rund ums Essen er für Schnickschnack hält!

Die Tochter Laura Karasek ist eigentlich studierte Juristin, schreibt Bücher und ist als prominente Fernsehmoderatorin längst aus dem Schatten ihres verstorbenen Vaters Hellmuth Karasek getreten. Die Mutter Armgard Karasek war als Literatur- und Theaterkritikerin erfolgreich. Zusammen fordern Mutter und Tochter nun dazu auf, nicht zu warten, sondern jetzt das Gespräch miteinander zu suchen. Dabei stellen die beiden Frauen sich einander liebevoll zugewandt, überraschend offen und mitunter sogar schonungslos jenen Fragen des Lebens, die uns alle bewegen. In ihren Gesprächen dreht es sich um Unterhaltsames, aber auch existenzielle Themen wie Liebe, Familie, Freundschaft, Abschied und Verlust.

Die beliebte Schauspielerin Gisa Flake ist einem Millionenpublikum nicht nur durch Formate wie „Polizeiruf 110“, „Systemsprenger“ oder „Fritzi – der Himmel muss warten“ bekannt. Die gebürtige Braunschweigerin gehört auch zum Team der „Heute-Show“. Dort stellt sie immer wieder ihr komödiantisches Talent unter Beweis. Und wenn sie gerade mal nicht vor der Fernsehkamera steht, singt das Multitalent auf den Chanson-Bühnen des Landes. Denn Singen gehört zu ihren großen Leidenschaften, neben der neu erwachten Liebe zu einem Hausboot.

Der smarte Duisburger Tony Bauer ist nicht nur der heißeste Newcomer der Comedy-Szene, er ist auch ein großes Vorbild: bereits mehrfach ist Tony dem Tod nur knapp entkommen, lässt sich aber niemals unterkriegen. Mit acht Jahren wurde bei ihm das sogenannte „Kurzdarmsyndrom“ diagnostiziert. Er muss daher bis heute über einen Schlauch künstlich ernährt werden. Seitdem ist ein Rucksack mit dem medizinischen Gerät sein ständiger Wegbegleiter. Seinen Humor hat er schon an den Krankenschwestern und Ärzten erfolgreich erprobt. Nach Umwegen über verschiedene Hörsäle und viele Krankenhausaufenthalten ist er nun auf der Bühne gelandet und freut sich aktuell auf das bevorstehende Cologne Comedyfestival.

Als Fußballer erreichte er fast alles, was man erreichen kann: Markus Babbel wurde viermal deutscher Meister, zweimal DFB-Pokalsieger und 1996 Europameister. Auch als Vereinstrainer feierte der 51-Jährige große Erfolge. Heute ist Markus Babbel vor allem als Fußballexperte gefragt, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Nebenbei hat sich der Heavy-Metal-Fan zudem als „DJ Bavarian“ einen Namen gemacht. Dass das Leben aus viel mehr als Fußball besteht, erzählt Markus Babbel im Kölner Treff: Es gab feucht-fröhliche Mannschafts-Trinkgelage abseits des Platzes, enge Freundschaften zu Spielerkollegen, aber auch schlimme Lebenskrisen, etwa den Selbstmord des geliebten Bruders oder eine schwere Nervenkrankheit auf dem Höhepunkt der Karriere als Spieler beim FC Liverpool.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 7. Oktober, 0.15 Uhr (WDR)

Samstag, 8. Oktober, 10.50 Uhr (hr)

Sonntag, 9. Oktober, 11.45 Uhr (WDR)

Sonntag, 9. Oktober, 21.04 Uhr (WDR5)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Bettina Böttinger hört beim „Kölner Treff“ auf

Nach 17 Jahren hört Journalistin und Moderatorin Bettina Böttinger allerdings beim ZDF auf. Das Team der Sendung sucht deshalb im Sommer 2023 neue Moderatoren.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober soll die letzte Ausgabe mit der Journalistin laufen. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, wird Böttinger in einer Mitteilung des WDR.

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

