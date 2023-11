„Kölner Treff“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 3. November

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 3. November 2023, zeigt der WDR um 22 Uhr eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

>> Was läuft heute im Fernsehen? Das komplette TV-Programm auf einen Blick <<

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 3. November

Mirja Boes , Komikerin, Schauspielerin und Sängerin

, Komikerin, Schauspielerin und Sängerin Katty Salié , Journalistin und Fernsehmoderatorin

, Journalistin und Fernsehmoderatorin Ben Becker , Schauspieler, Synchron- sowie Hörspielsprecher und Sänger

, Schauspieler, Synchron- sowie Hörspielsprecher und Sänger Johanna Gastdorf , Schauspielerin

, Schauspielerin Simon Heußen und Harald Lattner , Feuerwehrleute

, Feuerwehrleute Insa Thiele-Eich, Meteorologin, Kandidatin als Astronautin und Kommunalpolitikerin

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 3. November

Sie begeistert seit 20 Jahren das Publikum und ist ohne Zweifel eine der quirligsten und vielseitigsten Erscheinungen in der deutschen Comedy-Szene. Ob als Sängerin, Stand-up Comedian oder Moderatorin im TV – Mirja Boes überzeugt mit Charme und einer wunderbar großen Klappe. Langweilig wird es auch zu Hause nicht. Die zweifache Mama wird derzeit von ihren pubertierenden Söhnen auf Trapp gehalten. Und als wäre das nicht schon genug, plagt sie nun auch noch ein Bandscheibenvorfall. Doch Mirja lässt sich ungern ausbremsen – schließlich steht der 11.11. vor der Tür!

Seit 2012 moderiert sie das ZDF-Magazin „Aspekte“ – klug und sympathisch –, aber Moderatorin Katty Salié hat auch ein anderes Gesicht. Sie leidet unter Depressionen, ausgelöst durch zwei Todesfälle in der Familie und ein enormes Arbeitspensum. Anfangs sprach sie von Dementoren, angeregt durch die Harry-Potter-Bücher ihrer Tochter. Das war familienintern das Codewort für: „Alle in Deckung, Mama hat Depressionen.“ Es hat gedauert, bis sie ihre Scham überwunden hat. Geholfen haben ihr ein Klinikaufenthalt, Gespräche mit leidgeprüften Prominenten und auch der „Kölner Karneval“, der sie durch manch schlechte Tage getragen hat.

Er ist der Rockstar unter den deutschen Schauspielern und als Enfant terrible so berüchtigt wie beliebt. In seiner beeindruckenden Karriere sorgte Ben Becker in vielen Rollen, darunter als Sänger in „Comedian Harmonists“ oder als „Tod“ im Salzburger Jedermann, für Aufsehen. Seit 2015 ist er in diversen Kirchen des Landes in dem Einpersonenstück „Ich, Judas“ zu sehen. Jetzt, im Herbst 2023, soll aber Schluss sein. Ob die Vorstellungen Ende November in Bochum wirklich die letzten sein werden, lässt Becker allerdings offen: „Howard Carpendale ist ja auch ein paar Mal gegangen.“

Sie verleiht ihren Rollen stets Wärme und Tiefe – egal ob sie in einer Komödie oder einem Drama mitspielt. Nun kommt Johanna Gastdorf, um ein Herzensprojekt vorzustellen. Über vier Jahre hat sie immer wieder die Rolle einer Bäckereiverkäuferin gespielt, die ihre Heimat wegen des fortschreitenden Braunkohle-Abbau verlassen muss. Eine spannende Herausforderung für die beliebte Schauspielerin, die zwar ein echtes Nordlicht ist, sich aber schon seit vielen Jahren im Rheinland zuhause fühlt.

In der WDR-Dokureihe „Feuer & Flamme“ wird die komplexe und teilweise gefährliche Arbeit von Bochumer Feuerwehrleuten aus deren eigener Perspektive erzählt. Simon Heußen, Leiter der Berufsfeuerwehr Bochum, sowie sein Kollege Harald Lattner sind stolz auf die Sendung, – vor allem, weil diese die Realität so abbildet, wie sie die Feuerwehrleute bei ihren tagtäglichen Einsätzen erleben. Die beiden erzählen von Einsätzen, in denen Leben gerettet und Gefahren gebannt wurden.

Sie ist die Frau, die nach den Sternen greift: Insa Thiele-Eich. Die Meteorologin und Kommunalpolitikerin trainiert dafür, die erste deutsche Astronautin auf der ISS zu werden. Damit tritt die 40Jährige in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters, dem Astronauten Gerhard Thiele, der selbst auf Mission im All war. Ihr Familiensinn ist aber auch sonst sehr ausgeprägt, so bekam sie zwischen Parabelflügen und Tauchkursen zur Vorbereitung auf ihren Weltall-Einsatz nicht nur vor zwei Jahren ihr viertes Kind, sondern ist auch gerade mit dem fünften schwanger.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 4. November, 0.15 Uhr (WDR)

Samstag, 4. November, 10.45 Uhr (hr)

Sonntag, 5. November, 9.20 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Bettina Böttinger hört beim „Kölner Treff“ auf

Nach 17 Jahren hört Journalistin und Moderatorin Bettina Böttinger allerdings beim ZDF auf. Das Team der Sendung sucht deshalb im Sommer 2023 neue Moderatoren.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober lief die letzte Ausgabe mit der Journalistin laufen. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, wird Böttinger in einer Mitteilung des WDR.

View this post on Instagram A post shared by Bettina Böttinger (@bettinaboettinger)

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“. Neben Beisenherz‘ seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

View this post on Instagram A post shared by Susan Link (@susanlink_official)

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: