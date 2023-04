„Kölner Treff“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 28. April

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 21. April 2023, zeigt der WDR eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 28. April

The BossHoss , Band

, Band Annette Dittert , ARD-Korrespondentin

, ARD-Korrespondentin Peter Brings , der Frontsänger

, der Frontsänger Angelina Kirsch , Model und Moderatorin

, Model und Moderatorin Tuğba Tekkal , Profi-Fußballspielerin

, Profi-Fußballspielerin Till Reiners, Stand-up Comedian

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 28. April

Dass ihre Schnapsidee eines Tages so erfolgreich sein würde, hätten The BossHoss niemals für möglich gehalten: Ganze 20 Jahre ist die Bandgründung nun schon her – seitdem galoppieren die Großstadt-Cowboys karrieremäßig steil bergauf. Mit ihrem packenden Country-Rock-Crossover erobern Alec Völkel und Sascha Vollmer nicht nur tausende Fanherzen – auch etliche Auszeichnungen und Arenatouren schmücken ihre Erfolgsgeschichte. Nun präsentieren sie ihr 10. Studioalbum und sind bereit für neue Abenteuer!

Der Countdown läuft, in wenigen Tagen wird Charles III. in einer großen Zeremonie in London gekrönt und ARD-Korrespondentin Annette Dittert wird über den Ausnahmezustand, in dem sich das Land daher befindet, berichten. Die Journalistin recherchierte bereits in aller Welt, leitete ARD-Studios in Warschau und New York. Heimisch geworden ist die gebürtige Kölnerin dann aber in London – auf einem Hausboot. Mit großer Leidenschaft berichtet sie seither über Politik und besondere Eigenarten der Engländer.

Über dreißig Jahre ist der Kölner Sänger und Gitarrist Frontmann der Kölsch-Rockband Brings. Brings ist Kult und aus der Musikszene des Landes schon lange nicht mehr wegzudenken. Dabei haben sich die vier Musiker um Peter Brings nicht nur mit ihrer Musik in die Herzen der Menschen gespielt. Brings ist eine Band mit Haltung – egal, ob gegen Rechts oder für gelungene Integration. 2023 nun wollen die Kölsch-Rocker endlich ihr 30-jähriges Jubiläum nachholen. Und wo könnte eine echt kölsche Band dngemessener feiern als im Schatten des Kölner Doms! Wie groß das Herzklopfen vor diesem besonderen Konzert ist, wird uns Peter Brings verraten.

Sie ist nicht nur eine gefragte Moderatorin, sondern auch Deutschlands erfolgreichstes Curvy Model und wirbt mit Konfektionsgröße 42/44 für ein gesundes Selbstbewusstsein, weibliche Kurven nicht zu verhüllen und sich etwas zu trauen, auch in der Mode. Angelina Kirsch diese Haltung und die eigenen Kurven mit ihren 200.000 Instagram-Fans: „Da wird nichts retuschiert!“ Außerdem nimmt sie „Body Positivity“ wörtlich und sagt: „Ich bin perfekt so, wie ich bin! Ich höre immer auf die Stimme in mir, bin gut zu mir und genieße das Leben!“ Und das wird neben dem Beruf vor allem von ihren Eltern sowie einem Island-Pony und einem Kater geprägt.

Sie bezeichnet „Fußballschuhe“ als „Tore zur Freiheit“: Die ehemalige Profispielerin Tuğba Tekkal musste als Mädchen und Spross einer jesidisch verwurzelten Familie lange darum kämpfen, überhaupt kicken zu dürfen. Heute gibt sie die eigenen Erfahrungen an junge Mädchen aus Flüchtlingsfamilien weiter – und setzt sich gleichzeitig gegen Menschenrechtsverletzungen ein! Dafür gab nicht nur mehrere Preise wie z.B. den NRW-Landesverdienstorden, sondern auch eine Einladung in den Kölner Treff.

Er ist einer der Gewinner der Pandemie. Till Reiners ist frischgebackener Preisträger des bayerischen Kabarettpreises, vertrat Oliver Welke als “heute-show”-Moderator, übernahm erfolgreich die „Happy Hour“ von Sebastian Pufpaff und hat nebenbei mindestens zwei Podcasts. Kurzum: der Mann hat einen Lauf. Aufgewachsen im ländlichen Niederrhein merkte er früh, dass er gut und gerne viel redet. So ging es für den 38-Jährigen von der Theater- auf die Poetry-Slam-Bühne, vom Kabarett zum Stand-Up und jetzt zum ersten Mal in den Kölner Treff. Wir sprechen unter anderem über seine erste Schultheatererfahrung als Romeo in Geldern und werden erfahren, wie man patent auf Lkws aufpasst.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Sonntag, 30. April 2023, 10 Uhr (WDR)

Sonntag, 30. April 2023, 21.04 Uhr (WDR5)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Nur am Freitag, den 7. April, fällt eine neue Folge ausnahmsweise aus.

Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

View this post on Instagram A post shared by Bettina Böttinger (@bettinaboettinger)

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

View this post on Instagram A post shared by Susan Link (@susanlink_official)

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: