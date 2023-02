„Kölner Treff“ heute: Gäste und Themen am 24. Februar

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, den 24. Februar, zeigt der WDR eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“. Los geht’s zur gewohnten Zeit von 22 bis 23.30 Uhr.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 24. Februar

Karl-Josef Laumann, Politiker Karl-Josef Laumann

Politiker Karl-Josef Laumann Johann von Bülow, Schauspieler

Schauspieler Isabel Varell und Alina Süggele, Sängerinnen

Sängerinnen Iris Sayram, Journalistin

Journalistin Pierre M. Krause, Moderator

Moderator Tamara Reiher, Hundeführerin

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 24. Februar

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW, hat sich in der Corona-Krise mit markanten Sprüchen und etwas Schrulligkeit zum Minister der Herzen gemacht. Zwei Jahre hielt Karl-Josef Laumann die Pandemie im Griff, jetzt kann er etwas durchatmen und freut sich, in seiner westfälischen Heimat bald wieder ausgelassen Schützenfest feiern zu können. Dieses Jahr will auch er es mal wieder drei Tage „krachen“ lassen. Rückblickend bedauert er in der Corona-Zeit vor allem die Isolation der alten Menschen. „Ich habe gerade meine Mutter verloren, konnte bis zum Schluss bei ihr sein und Abschiednehmen. Das war gut – für beide Seiten.“

Johann von Bülow ist aus der deutschen Film- und Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken – egal, ob als Bürgermeister bei „Mord mit Aussicht“ oder als Politiker in der ARD-Satireserie „Parlament“ – die Zuschauer:innen lieben den gebürtigen Münchner, der übrigens nur entfernt mit Vicco von Bülow, alias Loriot, verwandt ist. Jetzt hat der Schauspieler sich auf ganz neues Terrain begeben und seinen ersten Roman geschrieben. Wann er dafür überhaupt die Zeit gefunden hat, wie es darüber hinaus zum Dreh mit Cate Blanchett kam und warum er sich selbst als Adrenalin-Junkie bezeichnet, am Freitagabend im Kölner Treff wissen wir mehr.

„Ich tanz den Tango ganz allein“, heißt es im Text der neuen Single von Isabel Varell, die mit bald vier Jahrzehnten Bühnenerfahrung sicherlich zu den beständigsten Persönlichkeiten im deutschen Show- und Fernsehgeschäft gezählt werden darf! Als Moderatorin, Schauspielerin und neuerdings auch als Autorin ist sie stark gefragt! Als Interpretin selbstgetexteter Popsongs will sie moderne und zeitgemäße Songs zu Gehör bringen! Dabei war ihr eigener Lebensweg nicht immer so harmonisch, wie es ihre Schlager vermuten lassen! Im Kölner Treff erzählt Isabel davon, wie Schlager ihres Lebens den eigenen Werde- und Karrieregang widerspiegelten bzw. beeinflussten und wie ihr die eher „leichte Kost“ durch manchmal schwere Zeiten hilft.

Es sind Erlebnisse, die viele Menschen liebend gern in eine Schublade legen und für immer abschließen würden. Doch die studierte Juristin und ARD-Journalistin Iris Sayram hat ihr Aufwachsen in Armut aufgeschrieben. Sie wird im Köln der 80er Jahre groß – zwischen Bordellen, Diskotheken und Junkies. Ihr Vater wird spielsüchtig, ihre Mutter putzt Toiletten, um die Familie über Wasser zu halten. Trotzdem reicht es nie. Aber die Eltern geben ihrer Tochter unbändige Lebenslust und den Willen zum Aufstieg mit auf den Weg. Iris Sayram erreicht einen Doktortitel in Jura und ist seit diesem Jahr als Hauptstadt-Korrespondentin tätig. Wie sie sich diesen Traum erfüllte und weshalb sie ihre Geschichte teilt, wird sie erzählen.

Vor wenigen Wochen sorgte sie für Schlagzeilen: Die Hattingerin nimmt mit ihrem Duo Frida Gold am Vorentscheid für den Eurovision Song Contest teil. Sängerin Alina Süggeler und Gitarrist Andi Weizel zählen zu den erfolgreichsten deutschen Künstlern der vergangenen Jahre: Ihr Hit „Wovon sollen wir träumen“ war der offizielle ZDF-Song zur Frauen-Fußball-WM 2011 und erreichte Platin-Status. Das zweite Studio-Album „Liebe ist meine Religion“ war auf Platz eins der deutschen Album-Charts und erreichte Gold. Beim ESC wollen Frida Gold nun mit der Ballade „Alle Frauen in mir sind müde“ auf gesellschaftliche Missstände rund ums Frausein aufmerksam machen und natürlich das Ticket für den ESC in Liverpool lösen.

Seit mehr als 20 Jahren ist Pierre M. Krause nun schon als Moderator im Entertainment-Fernsehen zu Hause. Mit über 600 Ausgaben der „Pierre M. Krause Show“ prägte er das Format Late Night in Deutschland wie kein anderer. Gefeiert wird der Karlsruher jedoch nicht nur für seine pointierten Gags – auch die Besuche bei Promis zu Hause stoßen auf Begeisterung. Jetzt liefert Pierre M. Krause mit neuen Folgen „Krause kommt“ Nachschub. Was er da so erlebt hat, erzählt er uns im Kölner Treff.

Gemeinsam mit ihrem Rettungshund Mayuma war sie in der Türkei im Einsatz. Eine Woche lang hat Tamara Reiher mit ihren Kolleg:innen der Duisburger Hilfsorganisation I.S.A.R. in der Provinz Hatay an der syrischen Grenze versucht Überlebende des schweren Erdbebens ausfindig zu machen. Drei Personen konnte das Team unter widrigen Bedingungen retten. Für die Hundeführerin war es der erste Auslandseinsatz. Was sie dort erlebt hat und wie die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Hund funktioniert, erfahren wir im Kölner Treff.

(WDR)

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Sonntag, 26. Februar 2023, 10.05 Uhr (WDR)

Sonntag, 26. Februar 2023, 21.04 Uhr (WDR5)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

View this post on Instagram A post shared by Bettina Böttinger (@bettinaboettinger)

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

View this post on Instagram A post shared by Susan Link (@susanlink_official)

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

