„Kölner Treff“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 23. Juni

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 23. Juni 2023, zeigt der WDR eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 23. Juni

Jutta Speidel, Schauspielerin

Vincent Moissonnier, Zwei-Sterne-Gastronom

Ralf Dümmel, Unternehmer

Matthias Matschke, Schauspieler

Shary und Andrew Reeves

Gianna Bacio, Sexualpädagogin

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 23. Juni

Eine Frau, die anpackt und couragiert durchs Leben geht. Jutta Speidel begeistert mit ihren Rollen in Film, Fernsehen und Theater ein Millionenpublikum, steht gerade in „My Fair Lady“ auf der Bühne. Vor mehr als 25 Jahren gründete sie den Verein „Horizont e.V.“, der sich um obdachlose Mütter und deren Kinder kümmert. Eine Erfolgsgeschichte: dank guter Förderung stemmen immer mehr „Horizont“-Kinder inzwischen auch ihr Abitur. Dennoch macht die aktuelle Bildungspolitik der Schauspielerin große Sorgen, insbesondere weil Enkel Yannis nun im Sommer eingeschult wird. Ob Yannis weiß, dass seine Oma die Schule vorzeitig geschmissen hat?

Vor 36 Jahren eröffnete er mit seiner Frau Liliane sein Spitzenrestaurant in einer gemütlichen, aber stilvollen Kölner Kneipe und holte bald einen jungen französischen Koch mit an Bord. Schnell entwickelte sich das kleine Restaurant zu einer gastronomischen Sensation, wurde erst mit einem, dann mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Gastgeber Vincent Moissonnier gilt heute als Garant für gutes Essen und ausgezeichneten Wein, aber auch für Stilbewusstsein und ein aufmerksames Miteinander. Nicht nur als Gastronom, auch als Kolumnist kennt er auf schwierige Benimm-Fragen eine charmante Antwort.

Vom Hauptschüler zum millionenschweren Businessmann – wer kann das schon von sich behaupten? Ralf Dümmel kann es. Der 56-Jährige gehört heute zu den bekanntesten Unternehmern Deutschlands. Als Juror in der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“ ist er derjenige, der in die meisten Start-ups investiert. Und das mit großem Erfolg! Viele der Firmen, die er mit Herzblut, Wissen und Kapital unterstützt, werden erfolgreich. Wie kaum ein anderer steht Dümmel mit seiner Erfolgsgeschichte für die Botschaft: Wenn ich das geschafft habe, könnt ihr das auch.

Egal, ob witzig-humorvoll in Comedysendungen oder bitter-ernst in Krimireihen, Matthias Matschke lässt sich nicht in Schubladen pressen. Der Schauspieler macht, was ihm gefällt, und zwar schon immer. Der 56-Jährige singt, spielt Geige, erfasst den Zeitgeist und ist ein echtes Multitalent – würde das aber nie von sich selbst behaupten, dafür ist er zu bescheiden. Warum er in seiner nächsten Serie gleich drei Rollen spielt, die auch noch miteinander verwandt sind, warum es Boomer mit der Generation Z, Schwaben mit Berlinern und woke Menschen mit Traditionellen gerade so schwer haben, das erzählt er im Kölner Treff.

Mit den „4 Reeves“ war die musikalische Geschwister-Formation aus Köln in den 1990er-Jahren für kurze Zeit so bekannt wie „Die Fantastischen Vier“. Auf Kölsch oder Hochdeutsch rappten Shary und ihr Bruder Andrew Reeves – gemeinsam mit ihren älteren Geschwistern Terry und Jim – gegen Rassismus und für Toleranz und Mitmenschlichkeit. Aktuell erzählt eine WDR-Dokumentation über die vier Geschwister mit afrikanischen Eltern, die in Kölner Pflegefamilien aufgewachsen sind. 2016 wurde Bruder Jim Reeves brutal getötet. Ein Schock, der die Widersprüche zwischen gefeierten Auftritten und dem alltäglichen Rassismus aufbrechen ließ, aber auch die Wunden der Vergangenheit…

Sie ist mit ganzem Herzen Aufklärerin und Unterhalterin. Gianna Bacio bricht Tabus, indem sie frei und offen über Sex spricht – ihr Spezialgebiet! Eigentlich wollte die gebürtige Kölnerin Grundschullehrerin werden, doch durch die hohen Klickzahlen ihrer Aufklärungsvideos macht sie ihr Hobby schließlich zum Beruf. Jetzt ist die ausgebildete Sexualpädagogin eine der bekanntesten Sexfluencer:innen und erreicht in den sozialen Medien über eine halbe Million Mensch

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 24. Juni 2023, 0 Uhr (WDR)

Samstag, 24. Juni 2023, 10.50 Uhr (hr)

Sonntag, 25. Juni 2023, 10.05 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Nur am Freitag, den 7. April, fällt eine neue Folge ausnahmsweise aus.

Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

