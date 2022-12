„Kölner Treff“ am Freitag: Gäste und Themen am 23. Dezember

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, dem 23. Dezember, zeigt der WDR eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“. Los geht’s zur gewohnten Zeit von 22 bis 23.30 Uhr.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 23. Dezember

Annemarie & Wayne Carpendale

Markus Krebs

Kim Fisher

DJ BoBo

Janin Ullmann

Martin Reinl

Swing-Trio „Zucchini Sistaz“

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 23. Dezember

Zwischen diese beiden passt kein Blatt: Seit 15 Jahren zusammen, seit neun Jahren verheiratet – Annemarie und Wayne Carpendale sind dazu noch beste Freunde und Kollegen. Für eine neue Episode des ZDF-Kultformats „Traumschiff“ standen sie im Paradies gemeinsam vor der Kamera. Auch mit dabei: ihr kleiner Sohn Mads. Das größte Weihnachtsgeschenk hat sich das Paar dieses Jahr schon vorzeitig gemacht – ihr Traum vom Eigenheim ist endlich erfüllt! Wie sich das Familienleben zwischen Fernsehstudio, Schauspielset und Kindergarten gestaltet und wie die Carpendales die Feiertage zelebrieren, das werden sie im Kölner Treff erzählen.

Bekannt geworden ist er mit seinen Witzen – und mit schwarzer Strickmütze und Sonnenbrille. Markus Krebs blickt auf eine bewegte Vergangenheit als Kneipenwirt, Hooligan und Hartz-IV-Empfänger zurück, bis er durch Zufall auf der Bühne landete. Wenn er dort nicht steht, findet man ihn hinter dem Tresen seiner Kneipe. Er ist und bleibt ein Kind des Reviers, hat gerade persönlich und humorvoll über den Pott geschrieben. Und über Weihnachten… So ging’s als Kind am Weihnachtstag traditionell in die legendäre Delfin-Show des Duisburger Zoos. Dann wurde beschert, immer verbunden mit der bangen Hoffnung: „Bitte nichts zum Anziehen!“ Heute kauft er sich seine Klamotten selbst, aber eins ist geblieben: Geschenke kaufen in letzter Minute!

Die Deutschen kennen sie seit vielen Jahren vor allem als Moderatorin vom „Riverboat“. Als Talkmasterin entlockt Kim Fisher ihren Gästen allerlei Persönliches, nun gibt sie etwas von sich preis: Im Kölner Treff spricht sie über ihre Panikattacken und Ängste, die sie lange geplagt haben. „Es war die Angst vor der Angst“, sagt sie heute. Inzwischen hat sie diese gut im Griff, tauschte in diesem Jahr auch die Moderationskarten gegen das Gesangs-Mikrofon und kehrt damit nach 25 Jahren zu ihren Wurzeln zurück. „Jetzt habe ich die Chance ergriffen, bin auf den Zug gesprungen und meine wilde Reise beginnt.“

Er gehört zu den ganz großen Stars der 90er Jahre und ein Ende seiner Karriere ist nicht in Sicht. DJ BoBo, der eigentlich Peter René Baumann heißt, ist gelernter Bäcker und stammt aus dem Schweizer Örtchen Kölliken. Der „König des Eurodance“ singt, rappt, tanzt und choreographiert seit nunmehr 30 Jahren und begeistert bis heute sein Publikum mit seinen phantasievollen aufwendigen Bühnenshows. Zum Jubiläum des Entertainers im nächsten Jahr dürfen sich seine Fans auf jeden Fall auf einiges gefasst machen.

„Ich habe Heißhunger auf Substanz“, betonte Janin Ullmann vor rund einem Jahrzehnt und fügte ihren Moderations- und Entertainment-Erfolgen noch eine journalistische Ausbildung hinzu. Nach ihrem Volontariat in einer Nachrichtenredaktion mit Anfang 30 hat sich die Erfurterin mehr und mehr als Journalistin in höchst verschiedenen Genres erproben können. Und zuletzt auch noch in einer Tanzshow geglänzt. Im Kölner Treff erzählt sie uns von ihren zwei aktuellen und höchst unterschiedlichen Projekten, in denen starke Frauen im Vordergrund stehen. Dabei geht es um Geld und um Liebe.

Als Kind saß Martin Reinl vor dem Fernseher und liebte die Puppen aus der Sesamstraße und der Muppet-Show. Heute gehört er selbst zu den bekanntesten Puppenspielern des Landes. Er hat nicht nur Kultfiguren wie Horst Pferdinand, dem alten Zirkuspferd, dem Jammerlappen oder Charming Traudl Leben eingehaucht. In der Sesamstraße erweckt er regelmäßig Elmo und Grobi zum Leben. Dabei ist nicht nur die Arbeit mit den Puppen ein großes Vergnügen. „Neben all der Professionalität albern sein zu dürfen und auch mal mit Keksen zu schmeißen ist ein Geschenk!“

Schon allein optisch betrachtet sind die drei Musikerinnen Jule Balandat, Tina Werzinger und Sinje Schnittker ein Highlight. In ausgefallener Abendgarderobe, passend und mit atemberaubenden Haarfrisuren, ist das Trio aus dem Münsterland schon lange kein Geheimtipp mehr. Auf den Bühnen des Landes lassen die Drei den Swing der 1920er bis 1950er Jahren wieder aufleben und ersetzen dabei mit ihren Instrumenten eine ganze Big-Band. Im Kölner Treff geben die Zucchini Sistaz eine Kostprobe ihres Könnens. Passend zur Jahreszeit wird es dabei natürlich weihnachtlich.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 25. Dezember, 8.50 Uhr (WDR)

Samstag, 25. Dezember, 00.50 Uhr (WDR)

Samstag, 24. Dezember, 05.25 Uhr (hr)

Sonntag, 25. Dezember, 08.45 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

View this post on Instagram A post shared by Bettina Böttinger (@bettinaboettinger)

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

View this post on Instagram A post shared by Susan Link (@susanlink_official)

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: