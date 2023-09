„Kölner Treff“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 22. September

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 22. September 2023, zeigt der WDR um 22 Uhr eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 22. September

Howard Carpendale , Sänger

, Sänger Florian David Fitz , Schauspieler

, Schauspieler Christine Urspruch , Schauspielerin

, Schauspielerin Wolfgang Overath , ehem. Fußballprofi

, ehem. Fußballprofi Alicia Awa , Sängerin

, Sängerin Marie Hoffmann, Landwirtin

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 22. September

Seine erste Nacht in Köln verbrachte er auf einer Parkbank, später erhielt der Sänger aus Südafrika hier seinen ersten Plattenvertrag. Zu seiner ehemaligen rheinländischen Heimat hat Howard Carpendale immer noch ein besonderes Verhältnis, denn hier stellte er die Weichen für eine großartige Musikkarriere. Seit 57 Jahren begeistert der gefeierte Entertainer nun sein Publikum und landete unzählige Hits in den Charts. Ein Ende ist für den 77-Jährigen noch lange nicht in Sicht. Auch wenn er 2003 seinen Rücktritt vom „Showbiz“ erklärte, kann er sich heute kein Leben mehr ohne die Bühne vorstellen.

Wenn es nach seinen Eltern gegangen wäre, wäre er heute Hotelier. Aber nach seinem Studium in Schauspiel, Gesang, Musik und Komposition am Boston Konservatorium gehört Florian David Fitz mittlerweile zu den beliebtesten Schauspielern und Regisseuren Deutschlands. Auch die Bücher zu seinen Filmen schreibt er häufig selbst. Aktuell spielt er den Vater eines Jungen, der auf dem autistischen Spektrum ist. Für diesen Film erhielt er im Juni den bayrischen Filmpreis als „Bester Darsteller“. Er selbst empfindet es als wichtig, in Filmen das Leben von „Außenseitern“ zu zeigen. Damit möchte er Aufklärungsarbeit leisten und solche Themen enttabuisieren.

Seit 2002 bereits spielt Christine Urspruch im Münster-Tatort an der Seite von Jan Josef Liefers und Axel Prahl die Pathologin Silke Haller und ist damit eine der beliebtesten Figuren im zudem beliebtesten „Tatort“ der Deutschen. Doch wer die 52-Jährige nur auf die Gerichtsmedizinerin im ARD-Sonntagskrimi reduziert, liegt falsch. Immer wieder schlüpft die beliebte Schauspielerin in neue Rollen und beschreitet damit neue Wege. Demnächst wird sie als Anwältin in der neuen Reihe „Einspruch, Schatz!“ zu sehen sein und dort bereiten ihr weniger die Toten, denn die Lebenden Kopfzerbrechen.

Er ist eine Fußball-Legende, wurde 1974 mit Deutschland Weltmeister, schoss das allererste Tor der Bundesliga und bescherte dem 1. FC Köln den Meistertitel. Nun sieht Wolfgang Overath seinem 80.Geburtstag entgegen und er fühlt sich fit, steht sogar noch zwei Mal wöchentlich im heimischen Siegburg auf dem Fußballplatz. „Und wenn ich auf die Waage gehe, habe noch immer dasselbe Gewicht wie beim WM-Finale 1974.“ Overath verbrachte seine ganze Karriere beim 1. FC Köln, der Familie zuliebe. Die familiäre Krönung war die Adoption seiner brasilianischen Tochter Silvana – heute selbst größter FC-Fan. Seine Fußballleidenschaft ist ungebrochen, er sieht auch die DFB-Elf auf einem guten Weg.

Im Jahr 2019 brachte ihr ein vierter Platz bei „Deutschland sucht den Superstar“ viel Aufmerksamkeit ein. Die eigentliche Musikkarriere kam für Alicia Awa danach erst richtig in Schwung – vor allem durch das Internet: Ihre Songs wurden über 25 Millionen Mal gestreamt, 1,4 Millionen Fans folgen ihr allein bei TikTok. Demnächst veröffentlicht Alicia Awa ihr erstes Album. Nebenbei wirkte die 25-jährige vor kurzem – neben zahlreichen anderen PoC-Künstlerinnen aus der ganzen Welt – in einem Musikvideo von Superstar Alicia Keys mit. Doch in Alicias Leben, das in Castrop-Rauxel seinen Anfang nahm, gibt es nicht nur Hochs, sondern auch Tiefs. So war sie bereits als Kind rassistischen Beleidigungen ausgesetzt.

Die Süd-Westfälin Marie Hoffmann hat eine ungewöhnliche Profession: Mit gerade mal Mitte 20 ist die Agrarwissenschaftlerin, die als Landwirtin in Westfalen arbeitet, auch auf ihren sozialen Kanälen überaus erfolgreich! Fast eine halbe Millionen Menschen folgen ihr, wenn sie anschaulich und verständlich in Bildern, Stories und Videos von ihrer Arbeit in der Landwirtschaft berichtet! Dabei ist sie bemüht, journalistisch und faktenorientiert zu berichten, um zu zeigen, wie eine vielleicht eher konventionelle, aber zeitgemäße Landwirtschaft funktionieren kann. Dies hat ihr unter anderem das Etikett Botschafterin der Landwirtschaft eingebracht.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 23. September, 0 Uhr (WDR)

Samstag, 23. September, 10.50 Uhr (hr)

Sonntag, 24. September, 9.50 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Bettina Böttinger hört beim „Kölner Treff“ auf

Nach 17 Jahren hört Journalistin und Moderatorin Bettina Böttinger allerdings beim ZDF auf. Das Team der Sendung sucht deshalb im Sommer 2023 neue Moderatoren.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober soll die letzte Ausgabe mit der Journalistin laufen. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, wird Böttinger in einer Mitteilung des WDR.

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

