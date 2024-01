„Kölner Treff“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 19. Januar 2024

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Aktuell befindet sich die Show in Winterpause. Am Freitag, 12. Januar 2024, zeigt der WDR um 22 Uhr ein „Best of Jugendsünden“. Eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“ folgt schließlich am Freitag, 19. Januar 2024, um 22 Uhr.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 19. Januar

Judith Rakers

Peter Lohmeyer

Günter Wallraff

Stefanie Reinsperger

Kida Ramadan

Horst Freckmann

Volker Wittkamp

Nicole Staudinger

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 19. Januar

Nach 19 Jahren wird sie die Tagesschau verlassen. Ein Paukenschlag, denn die Moderatorin gehört seit 2005 zum festen Sprecherteam der beliebtesten deutschen Nachrichtensendung. Am 31. Januar ist nun Schluss! Wieder einmal zeigt Judith Rakers damit Mut zur Veränderung. Schon 2019 fand die Ost-Westfälin ihr großes Glück als Selbstversorgerin auf dem Lande nahe Hamburg: sie baut ihr eigenes Gemüse an und hält eine kleine Tierschar aus Katzen, Pferden und Hühnern. Für all die Projekte rund um das Homefarming will sie in Zukunft mehr Zeit haben. Aber auch wenn Judith Rakers den Schichtdienst bei der Tagesschau hinter sich lässt, als Moderatorin von „3nach9“ und dem Reisemagazin „Wunderschön“ wird sie dem Ersten erhalten bleiben.

Er ist der bekannteste Schalke-Fan Deutschlands, Vater von Moderator Louis Klamroth und vor allem: einer der beliebtesten Schauspieler des Landes. Vor mehr als 40 Jahren stand Peter Lohmeyer zum ersten Mal vor der Kamera und sorgte 2003 mit dem Fußball-Drama von Sönke Wortmanns „Das Wunder von Bern“ für Furore. Insgesamt war er in mehr als 100 Filmen zu sehen. Beinahe wäre er allerdings Fußballprofi geworden. Eine Leidenschaft, die er heute mehrmals in der Woche ausübt: „Ich möchte auch noch mit über 80 Jahren auf dem Platz stehen.“

Er ist DER deutsche Investigativjournalist und hat in den 70er und 80er Jahren mit seinen Undercover-Recherchen in der Rolle des Gastarbeiters Ali und bei der „Bild-Zeitung“ für ordentlichen Aufruhr in der Bundesrepublik gesorgt. Und auch mit 81 Jahren denkt Günter Wallraff noch lange nicht ans Aufhören. Mit seinem „Team Wallraff“ deckt er regelmäßig neue Missstände auf – ob in Alters- und Pflegeheimen, in der Psychiatrie oder bei Fastfood-Ketten. Zum Ausgleich zieht es den Kölner Journalisten und Menschenrechtsaktivisten an die Tischtennis-Platte. Und noch ein weiteres Hobby bildet einen Gegenpol zu den vielen negativen Dingen, mit denen er regelmäßig konfrontiert wird: Er sammelt Steine.

Seit 2022 ermittelt sie im Dortmunder Tatort und versucht als Hauptkommissarin ihren leicht durchgeknallten Kollegen „Faber“ auf die Spur zu bringen. Die Ausnahmeschauspielerin steht am liebsten auf der Bühne oder vor der Kamera, denn das Spielen ist ihre größte Leidenschaft. Schon als kleines Mädchen hatte sie so viel überschüssige Energie, dass ein Kinderarzt den Eltern empfahl die Tochter in eine Theatergruppe zu geben. Seither ist Stefanie Reinsperger nicht mehr von der Bühne runterzukriegen. Aktuell ist sie in der viel beachteten Miniserie „Haus aus Glas“ im Ersten zu sehen.

Mit seiner Rolle als Clan-Chef „Tony Hamady“ in der Erfolgsserie „4 Blocks“ hat er Fernsehgeschichte geschrieben. Aber Kida Ramadan gehört nicht nur zu den gefragtesten Schauspielern des Landes. Das Multitalent schreibt mittlerweile Drehbücher und führt Regie, aktuell für die sehr prominent besetzte ARD-Mediathek-Serie „Testo“, in der es darum geht, dass fünf Gangster sechs Geiseln in ihrer Gewalt haben, während draußen bereits die Polizei das Gebäude umstellt hat. Kida erzählt von den ungewöhnlichen Produktionsbedingungen und zudem, welche Vorsätze er 2024 umsetzen möchte.

Mit seiner Hahnenschrei-Wette begeisterte Horst Freckmann erst kürzlich bei „Wetten, dass…?“ über zwölf Millionen Menschen. Der Rasse-Geflügelzüchter aus dem Ruhrgebiet erkannte seine gefiederten Freunde am Krähen, konnte Name und Rasse benennen. Wettpate Schauspieler Matthias Schweighöfer war vor Begeisterung ganz aus dem Häuschen. Jetzt kommt „Hühna Hotte“, wie ihn vieler seiner Freunde nennen auch in den Kölner Treff und die Vorfreude ist groß: Der gelernte Bäcker, hat nicht nur das krähende Federvieh in sein Herz geschlossen. Auch Showmasterlegende Rudi Carrell und Entertainer Harald Juhnke haben dort einen festen Platz gefunden haben.

„Jeder Jeck ist anders, heißt es im Rheinland, und das gilt auch für Penisse und deren Wünsche.“ Das sagt Volker Wittkamp aus Köln, Facharzt für Urologie. Er muss es wissen, denn er hatte nach eigener Aussage bereits weit über 3.000 Penisse vor Augen und weiß, dass es dieses Körperteil in mannigfaltigen Ausführungen gibt. Die Arbeit als Urologe in der Praxis ist aber nur ein Teil seines Jobs: Volker Wittkamp ist auch als Sachbuchautor, Kolumnist und auf verschiedenen Social-Media-Plattformen aktiv. Er möchte über Gesundheitsvorsorge, Sexualität sowie Erektionsprobleme aufklären und Tabus brechen.

Zu schreiben begann sie, weil sie es brauchte, sagt sie selbst. Und seitdem folgt ein Bestseller dem anderen. Ihr erstes Buch beschäftigte sich mit ihrer eigenen Brustkrebserkrankung mit gerade 32 Jahren. Es folgten erfolgreiche Ratgeber für Schlagfertigkeit und Resilienz. Darüber hinaus gibt Nicole Staudinger Seminare, um vor allem Frauen in schwierigen Lebensphasen oder Umbrüchen zu unterstützen. Um selber ein gesünderes Leben zu führen, begann sie zudem mit dem Laufen – obwohl für sie lange Zeit das Motto galt: Sport ist Mord. Und auch das nächste Ziel für dieses Jahr steht bereits fest: Jetzt müssen Muskeln aufgebaut werden!

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 20. Dezember, 0.45 Uhr (WDR)

Samstag, 20. Dezember, 10.30 Uhr (hr)

Sonntag, 21. Dezember, 9.40 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Bettina Böttinger hört beim „Kölner Treff“ auf

Nach 17 Jahren hört Journalistin und Moderatorin Bettina Böttinger allerdings beim ZDF auf. Das Team der Sendung sucht deshalb im Sommer 2023 neue Moderatoren.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober lief die letzte Ausgabe mit der Journalistin laufen. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, wird Böttinger in einer Mitteilung des WDR.

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“. Neben Beisenherz‘ seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“. Im November 2023 wurde bekannt gegeben, dass Micky Beisenherz und Susan Link die alleinige Moderation des „Kölner Treff“ übernehmen.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

