„Kölner Treff“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 17. November

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 10. November 2023, zeigt der WDR um 22 Uhr eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 17. November

Atze Schröder , Comedian

, Comedian Stefanie Heinzmann , Musikerin

, Musikerin Gregor Gysi , Politiker

, Politiker Marlene Lufen , Moderatorin

, Moderatorin Sabine Kuegler , Unternehmerin

, Unternehmerin Alexander Böhmer, Flugbegleiter

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 10. November

Er ist wohl einer der beliebtesten und erfolgreichsten Comedians Deutschlands. Seit mehr als 25 Jahren sorgt er für ausverkaufte Hallen und wohl genauso lange fragen sich seine Fans, wer sich hinter der Pilotenbrille und der Lockenpracht versteckt. Dabei macht Atze Schröder aus seiner Person gar keinen Hehl – egal, ob mit Lockenpracht oder ohne: Atze Schröder trägt sein Herz auf der Zunge und freut sich, wenn seine Geschichten gut ankommen. Demnächst geht er mit einem neuen Programm auf Tour. „Der Erlöser“, so der vollmundige Titel.

Sie feiert in diesem Jahr ihr 15. Bühnenjubiläum. 2008 gewann Stefanie Heinzmann Stefan Raabs Castingshow, schaffte den Durchbruch als Sängerin und wurde zum Popstar. Es folgten große Erfolge. Ganze sechs Alben hat sie veröffentlicht, zahlreiche Preise wie den Echo, MTV Music Award und die 1LIVE Krone abgeräumt und stand mit internationalen Stars wie Lionel Richie, Joss Stone oder Tower of Power auf der Bühne. Doch die Schweizerin kennt auch die Schattenseiten des Lebens. Und das nicht nur, weil sie in einem 500-Seelendorf aufwuchs, das von Oktober bis Februar ohne Sonne auskommt.

Rechtsanwalt, SED- und Linken-Politiker, Moderator – und Redner! Der 75-jährige Gregor Gysi, der schon seit über drei Jahrzehnten als Mitglied des Bundestags die Geschicke der deutschen Politik mitbestimmt, gilt als schlagfertig, pointiert und mittlerweile auch als überaus lebensklug. Seine Rhetorik-Künste stellt er sogar dann unter Beweis, wenn er Smalltalk an Imbiss-Ständen hält. Was ihm in solchen Situationen durch den Kopf geht und warum er weiterhin so meinungsfreudig durchs Leben geht, wird er im Kölner Treff erzählen.

Seit über 25 Jahren ist sie eines der Gesichter des SAT.1-Frühstücksfernsehens. Und genauso lange stellt Marlene Lufen ihren Wecker auf 3 Uhr in der Nacht. Einen Kaffee braucht sie, um wach zu werden. Müdigkeit macht ihr nichts aus, aber sie wird schnell „hangry“. Deswegen gibt es morgens um 8 Uhr „Mittagessen“ fürs gesamte Team. Seit 2018 präsentiert die Moderatorin zudem gemeinsam mit Jochen Schropp die Reality-Show „Promi Big Brother“. Im Kölner Treff erzählt sie, warum sie nicht nur Moderatorin sondern auch Fan ist und warum sie nie einen Lieblingskandidaten hat.

Sabine Kuegler verbrachte Kindheit und Jugend im Dschungel von Westpapua in Indonesien. Dort erforschten ihre Eltern, beide Sprachwissenschaftler, einen Stamm von Ureinwohnern. Als Siebzehnjährige verließ sie den Dschungel, um ihren Schulabschluss zu machen. Ihre in „Dschungelkind“ niedergeschriebenen Erfahrungen machten sie berühmt. 2012 erkrankte sie schwer, kehrte dann von den Ärzten aufgegeben in den Dschungel zurück, wo sie viele Jahren nach Heilung suchte und sie endlich fand. Heute ist die vierfache Mutter Unternehmerin und engagiert sich gegen soziale und kulturelle Missstände.

Einmal um die halbe Welt und wieder zurück: Für Alexander Böhmer gehört das zum Alltag. Der Kölner arbeitet als Flugbegleiter – mit Leib und Seele. Turbulenzen ist der 25-Jährige daher gewohnt. Doch 2018 reißt ihm eine Knochenkrebs-Diagnose plötzlich den Boden unter den Füßen weg. Sein Bein muss amputiert werden. Drei lange harte Jahre kämpft er gegen die Krankheit mit einem klaren Ziel vor Augen: Er will zurück ins Flugzeug. An seinem Ansporn, seinem Optimismus und den Herausforderungen als „Cancersurvivor“ lässt er tagtäglich 119.000 Follower auf den sozialen Medien teilhaben.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 17. November, 0.15 Uhr (WDR)

Samstag, 17. November, 10.15 Uhr (hr)

Sonntag, 18. November, 9.20 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Bettina Böttinger hört beim „Kölner Treff“ auf

Nach 17 Jahren hört Journalistin und Moderatorin Bettina Böttinger allerdings beim ZDF auf. Das Team der Sendung sucht deshalb im Sommer 2023 neue Moderatoren.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober lief die letzte Ausgabe mit der Journalistin laufen. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, wird Böttinger in einer Mitteilung des WDR.

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“. Neben Beisenherz‘ seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

