„Kölner Treff“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 14. April

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 14. April 2023, zeigt der WDR eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 14. April

Cordula Stratmann , Komikerin

, Komikerin Ingrid Noll , Schriftstellerin

, Schriftstellerin Hans Klok , Illusionist

, Illusionist Constantin Schreiber , Journalist

, Journalist Jana Crämer , Autorin

, Autorin Mehmet Kurtuluş, Schauspieler

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 14. April

Cordula Stratmann ist ein Garant für gute Laune und herzhaftes Lachen. Aber gerade Lachen, das sollte die gebürtige Düsseldorferin in der neuen „Last One Laughing“-Staffel möglichst nicht. Denn wer lacht fliegt aus der Sendung. Die Rheinländerin hat diese Aufgabe unterschätzt: „Es war die Hölle.“ „Dabei ist ‚Lachen die beste Medizin'“ – sagte die studierte Sozialarbeiterin und Familientherapeutin. Seit 2018 geht sie ihrem ursprünglichen Beruf wieder nach – mit eigener Praxis in Köln. „Humor öffnet Herzen – das ist ein ganz wesentliches Element in meiner Therapie.“

Sie war bereits 55 Jahre alt, als ihr der Durchbruch als Schriftstellerin gelang. Heute ist die Krimikönigin Ingrid Noll aus den Bücherregalen des Landes nicht mehr wegzudenken. Umso schöner, dass sich die mittlerweile 87-jährige Autorin, die in Shanghai geboren wurde und in China aufgewachsen ist, für uns nun die Zeit nimmt, um über ihren neuen Krimi zu sprechen und uns erzählt, welche Voraussetzungen alte Damen mitbringen müssen, um in einen „Club der Spinnerinnen“ aufgenommen zu werden!

Er trat schon vor 500 Millionen Fernsehzuschauern auf und stand mit Stars wie Madonna, Paul McCartney oder Lionel Richie auf der Bühne. Dabei ließ er z.B. Elefanten verschwinden, ließ sich gefesselt in einem riesigen Wassertank versenken oder zauberte 15 Illusionen in nur fünf Minuten – Weltrekord! Hans Klok gilt als „der schnellste Magier der Welt“ und ist einer der großen Stars seines Genres: In Las Vegas sorgte er mit einer spektakulären Show für Furore. Ab Mai bespielt Hans Klok nun mit „Live from Las Vegas“ einige große Hallen in Deutschland – und wird vorher Station im Kölner Treff machen. Wir freuen uns auf eine Live-Kostprobe seines einzigartigen Könnens – oder wie es die Huffington Post beschrieben hat: „Die spektakulärste Illusionsshow, die man sich vorstellen kann.“

Er ist Moderator der ARD-Tagesschau, Buchautor und Journalist. Was viele nicht wissen: Constantin Schreiber spricht bestens Arabisch und hat viele Jahre aus dem Nahen Osten berichtet. Ein Profi in Sachen Nachrichten – immer auf dem neuesten Stand, immer bestens recherchiert. Auch ihm macht mittlerweile jedoch die Überdosis an „Es-ist-eigentlich-schon-zu-spät-Meldungen“ zu schaffen. Doch der zweifache Familienvater hat einen Weg gefunden, etwas dagegen zu halten. Daran ist das Klavier seiner Tochter nicht ganz unschuldig. Heute ist Constantin Schreiber davon überzeugt: „Glück kann man trainieren!“

„Sei einfach Du selbst und lass Dich nicht von den Bewertungen und Urteilen anderer verunsichern.“ So lautet die wichtige Botschaft, die Autorin und Social-Media-Star Jana Crämer vermitteln will. Sie selber brauchte lange, um das zu verinnerlichen. Schon als Kind entwickelte sie eine Essstörung, geriet in einen Teufelskreis aus Fressattacken und Diäten und wog am Ende 180 Kilo. Dabei war sie als Managerin einer bekannten Pop-Band beruflich erfolgreich und vermeintlich glücklich. Dann machte sie ihre Probleme öffentlich und wurde zur Mutmacherin. Inzwischen hat sie Ihre Essstörung überwunden und gelernt, sich so zu lieben, wie sie ist: „Jana, 39, ungeküsst.“

Seine Karriere startete mit einer kleinen Nebenrolle an der Seite der Fernseh-Ikone Evelyn Hamann. Sie empfahl ihn nicht nur weiter, sondern vermittelte ihm sogar ihre Schauspiellehrerin. Auch Regisseur Fatih Akin besetzte den ausdrucksstarken Schauspieler in seinen preisgekrönten Kinofilmen. Besondere Popularität erreichte Mehmet Kurtuluş 2008 als unkonventioneller Kommissar „Cenk Batu“ im Hamburger „Tatort“. Nach sechs Folgen war Schluss, denn der Deutsch-Türke suchte auch international neue berufliche Herausforderungen. Er findet, als Schauspieler sollte man gelegentlich ein Risiko eingehen und nicht nur auf Sicherheit setzen.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 14. April 2023, 1 Uhr (WDR)

Samstag, 14. April 2023, 10.50 Uhr (hr)

Sonntag, 15. April 2023, 10.05 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Nur am Freitag, den 7. April, fällt eine neue Folge ausnahmsweise aus.

Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

