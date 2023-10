„Kölner Treff“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 13. Oktober

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 13. Oktober 2023, zeigt der WDR um 22 Uhr eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 13. Oktober

Peter Wohlleben , Förster

, Förster Katerina Jacob , Schauspielerin

, Schauspielerin Oliver Masucci , Schauspieler

, Schauspieler CassMae , Sängerin

, Sängerin Florian Schroeder , Kabarettist

, Kabarettist Monika Fuchs

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 13. Oktober

Er gilt als Deutschlands berühmtester Förster. Peter Wohlleben arbeitet und lehrt in der von ihm gegründeten Waldakademie in der Eifel und setzt sich weltweit für die Rückkehr der Urwälder ein. Seine Bücher über den Wald haben sich millionenfach verkauft, allein sein Bestseller „Das geheime Leben der Bäume“ wurde in 47 Sprachen übersetzt und auch verfilmt. Aktuell beschäftigt sich Peter Wohlleben damit, warum der Mensch als vermeintliche „Krone der Schöpfung“ augenscheinlich instinktgesteuert handelt und welche Wege nötig und möglich wären, um uns allen eine lebenswerte Zukunft im Einklang mit der Natur zu ermöglichen.

Sie macht gerade einen Neustart – privat wie beruflich. Durch ihren offenen Umgang mit ihrer Brustkrebserkrankung wurde Katerina Jacob zum Vorbild und appelliert an alle Frauen, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen. Denn auch ihr half die frühzeitige Diagnose. Direkt nach der Bestrahlung drehte sie in Köln mit Perücke eine neue Folge von „Anna und der Untermieter“. Für die Rolle als Frührentnerin hat sie ihren Vorsatz, nie mehr drehen zu wollen, über Bord geworfen: „Die wollten wirklich mich – Trotz Übergewicht, grauer Haare und keiner aufgespritzten Lippen.“

Er wuchs in Bonn als sogenanntes „Gastarbeiterkind““ in einem multikulturellen Mischmasch, zwischen Pasta und Rouladen auf, denn seine Eltern führten ein deutsch-italienisches Restaurant. Heute gilt der große Blonde mit dem italienischen Nachnamen wohl als der angesagteste Schauspielexport, den Deutschland derzeit zu bieten hat. Oliver Masucci kann zahlreiche internationale Kinoerfolge und Serien-Hits vorweisen. Sein Spiel gilt als Ereignis, egal ob er Fassbinder, Hitler oder zuletzt Josef Bartok aus der „Schachnovelle“ mimt. Der Schauspieler liebt extreme und komplexe Figuren, bei denen er seine Grenzen ausloten und überschreiten kann.

In Indien war sie noch nie, aber immer mehr Menschen hören dort ihre Musik. Seit ihrer Kindheit singt und komponiert die Duisburgerin CassMae. 2021 gewinnt die 21-jährige Studentin sogar einen Songwriting Contest und in den sozialen Medien folgen ihr Hunderttausende. Ihre Texte verfasst die blinde Musikerin zunächst auf Englisch – bis sie durch einen Zufall mit indischer Musik in Kontakt kommt. Und obwohl sich die Sängerin bis vor wenigen Jahren gar nicht mit der Sprache beschäftigt hat, singt sie heute in Malayalam, Tamil und Kannada. Dass nun ausgerechnet der indische Premierminister Narendra Modi ihre Kunst lobt, hätte wohl niemand erwartet…

Der Kabarettist, Autor und Moderator ist als spitzzüngiger und geistreicher Satiriker vielfach ausgezeichnet. Bekannt ist Florian Schröder mittlerweile auch dafür, dass er gerne ungewöhnliche Wege geht: Unlängst hat er sich auf die Suche nach dem „Bösen“ und „Wahnsinnigen“ gemacht. Er hat sich mit Menschen unterhalten, die wir gemeinhin als“böse“ bezeichnen würden und dabei erkannt, dass Beides, das „Gute“ und das „Böse“, in jedem Menschen steckt. Und dass unsere Sehnsucht nach Eindeutigkeit eine Illusion ist!

Ihr Leben gleicht einem Roman. Mit 18 wandert sie in die USA aus. Heiratet, trennt sich wieder. Später lebt sie in Neuseeland und auf den Philippinen, ernährt ihre Familie mit Schneidern und Putzen, schreibt Groschenromane. Heute, mit 85, ist sie Deutschlands älteste YouTube-Köchin. Ihr Fernweh war immer größer als ihr Heimweh und ihre Energie scheint schier grenzenlos. Jetzt hat Monika Fuchs ihr bewegtes Leben aufgeschrieben. Sie selbst darüber erzählen zu hören aber ist ein noch größeres Vergnügen.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 14. Oktober, 0.15 Uhr (WDR)

Samstag, 14. Oktober, 10.15 Uhr (hr)

Sonntag, 15. Oktober, 13.15 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Bettina Böttinger hört beim „Kölner Treff“ auf

Nach 17 Jahren hört Journalistin und Moderatorin Bettina Böttinger allerdings beim ZDF auf. Das Team der Sendung sucht deshalb im Sommer 2023 neue Moderatoren.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober soll die letzte Ausgabe mit der Journalistin laufen. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, wird Böttinger in einer Mitteilung des WDR.

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

