„Kölner Treff“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 10. November

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 10. November 2023, zeigt der WDR um 22 Uhr eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 10. November

Linda Zervakis , Journalistin

, Journalistin Sebastian Fitzek , Schriftsteller

, Schriftsteller Jonas Hector , ehem. Fußballprofi

, ehem. Fußballprofi Fabian Köster , Comedian

, Comedian Jürgen Beckers , Kabarettist

, Kabarettist Janina Klahold , Modedesignerin

, Modedesignerin Riccardo Greco, Musical-Darsteller

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 10. November

Als ihr in Hamburg alles zu viel wurde, kaufte die frühere „Tagesschau“-Sprecherin einen alten Bauernhof in Schleswig-Holstein und zog aufs Land. Dort tankte sie Kraft, musste sich aber nicht nur die Liebe der Nachbarn erarbeiten. Wie sich das Leben auf dem Land angefühlt hat und warum sie dann doch wieder zurück in die Stadt gezogen ist – Fragen, die Linda Zervakis gerne beantwortet.

Sebastian Fitzek gilt als Deutschlands erfolgreichster Thriller-Autor und seine Geschichten sind nichts für schwache Nerven. Weltweit wurden seine Bücher 16 Millionen Mal verkauft und in fast 40 Sprachen übersetzt. 2006 erschien sein Debütroman „Die Therapie“. Jetzt, 17 Jahre später, wird sein Werk als sechsteilige Serie verfilmt. Für den Meister der Spannung geht damit ein Traum in Erfüllung.

Der eine wird bejubelt, der andere gefürchtet: Für Ex-Nationalspieler und FC-Legende Jonas Hector rieselte es nach seinem Karriereende beim 1. FC Köln vor vier Monaten Liebeserklärungen, vor Comedian Fabian Köster haben vor allem Politiker Respekt. Er wurde für seine provokanten Interviews für die „heute-show“ einst als „der frechste Praktikant Deutschlands“ betitelt und nimmt bis heute kein Blatt vor den Mund. Wie gerade er es geschafft hat, Jonas Hector, der gegenüber Journalisten nach 90 Minuten auf dem Platz gern auch mal schwieg, zu einem gemeinsamen Podcast zu überreden? Das erzählen die beiden am Freitag im Kölner Treff.

Von Haus aus ist er Karnevalist und das schon seit nunmehr über 40 Jahren. Jürgen Beckers, besser bekannt als Jürgen B. Hausmann aus Alsdorf bei Aachen war ursprünglich Lehrer für Latein, Altgriechisch und Geschichte. Zwölf Jahre war er als Lehrer beurlaubt und fand Glück und Berufung auf der Bühne. Der akute Lehrermangel brachte ihn 2022 wieder an die Schultafel zurück, nun unterrichtet er sogar seine Tochter. „Schon seltsam, aber meine Kinder und ich haben nun denselben Schulweg.“ Kein Wunder, dass sein neues Programm „Hausmann macht Schule“ heißt.

Mit 23 wird sie als beste Schneider-Auszubildende in NRW und auf Bundesebene geehrt – heute versucht sie ihr Glück in der Fashion-Metropole New York. Mittlerweile hat sie dort ihr eigenes Modelabel gegründet, aber dazwischen lagen für die 30-Jährige Schneiderin aus Brakel-Bökendorf viele kleine, mitunter mühsame Zwischenschritte. Aber egal wie anstrengend dieser Weg auch immer noch ist, für Janina Klahold steht fest – er ist der richtige. „New York hat einen Spirit, der ist mit nichts zu vergleichen!“

Er ist der Hauptdarsteller des Kölner Erfolgsmusicals „Moulin Rouge“. Riccardo Greco spielt den mittellosen Christian, der im Jahr 1900 nach Paris kommt und sich unsterblich in den Moulin Rouge-Star Satine verliebt. Das Musical feiert gerade Einjähriges und hat den besten Start eines Musicals auf dem deutschen Markt hingelegt. Für Greco bedeutet der große Erfolg des Musicals auch, dass er nicht wieder seine Kisten packen muss, denn er blickt schon auf 32 Umzüge zurück. Nun lebt er glücklich in Köln, genau in der Stadt, die für den aus dem Westerwald stammenden Sänger immer eine „Weltstadt“ war.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Bettina Böttinger hört beim „Kölner Treff“ auf

Nach 17 Jahren hört Journalistin und Moderatorin Bettina Böttinger allerdings beim ZDF auf. Das Team der Sendung sucht deshalb im Sommer 2023 neue Moderatoren.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober lief die letzte Ausgabe mit der Journalistin laufen. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, wird Böttinger in einer Mitteilung des WDR.

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“. Neben Beisenherz‘ seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

