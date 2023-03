„Kölner Treff“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 10. März

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, den 10. März, zeigt der WDR eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“. Los geht’s zur gewohnten Zeit von 22 bis 23.30 Uhr.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 10. März

Katharina Thalbach , Schauspielerin

, Schauspielerin Guido Cantz , Comedian und TV-Moderator

, Comedian und TV-Moderator Kim Bui , Turnerin

, Turnerin Anne Ratte-Polle , Schauspielerin

, Schauspielerin Rolf Schmiel , TV-Psychologe

, TV-Psychologe Anna-Maria Zimmermann, Schlagersängerin

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 10. März

Katharina Thalbach ist als Schauspielerin und Regisseurin eine feste Größe der Theater- und Filmlandschaft. Ihr neuester Spaß: in einer Komödie verkörpert sie die Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Katharina Thalbach versammelt aber oft auch ihre ganze Familie um sich, um mit ihnen gemeinsam vor der Kamera oder auf der Bühne zu stehen, so wie auch auf dem diesjährigen Literaturfestival Lit.Cologne. Die drei Thalbachs sind eng, brauchen aber auch ihre Distanz. Katharina bevorzugt das WG-Leben in der Hauptstadt, wenn sie nicht auf dem Land ist und sich von ihrem Mann – einem Koch – kulinarisch verwöhnen zu lassen. Sie gesteht: „Die vielen Kilos gehen auf sein Konto.“ Wo die beiden sich kennengelernt haben, erzählt sie uns im Kölner Treff!

Ob er auch nach seinen zwölf Jahren als Moderator einer Samstagabends-Show noch Spaß versteht? Na, selbstverständlich! Bei Guido Cantz sind Lacher garantiert und nach knapp 200 Auftritten in der zurückliegenden Karnevalssession überrascht er uns nun mit einem Kochbuch, auch dies mit Humor selbstverständlich. Kochen ist für den Entertainer wie „Yoga am Herd“ und weil ihm ein Grill als Statussymbol nicht reicht, hat er zu Hause sogar drei! Dass er Feuer und Fleisch „einfach archaisch“ findet, mag auch an seiner Herkunft liegen, immerhin entstammt der 51jährige Porzer einer schwäbischen Metzgerdynastie.

Die als Tochter von Bootsflüchtlingen in Deutschlang geborene Kim Bui kann auf eine beispiellose Turnkarriere zurückblicken. Viermal war sie deutsche Meisterin, dreimal nahm sie an Olympischen Spielen teil, zweimal gewann sie zudem EM Bronze. Daneben setzte die zielstrebige und meinungsstarke Kim sich als Sprecherin stets für andere Athletinnen ein. Nach ihrem Abschied vom Leistungsturnen im Jahr 2022 spricht sie nun auch über die dunklen Seiten ihres geliebten Sports: Schmerzen, Druck, psychische Gewalt und Essstörungen.

Beinah wäre sie Grundschullehrerin geworden, wäre nicht die Schauspielschule dazwischen gekommen. Danach ging es direkt auf die großen Bühnen des Landes. Und egal, ob Kino oder Fernsehen – Anne Ratte-Polle spielt ihre Rollen nicht, sie verkörpert sie. So auch in der bekannten deutschen Netflixserie „Dark“. Als Krankenschwester Ines Kahnwald zeigt die preisgekrönte Schauspielerin ihr Können. Eine ihrer Stärken: Immer wieder scheinbar beiläufig und gelassen selbst in extremen Situationen zu bleiben. Anne Ratte-Polle ist vielleicht (noch) die unbekannteste unter den bekannten deutschen Schauspielerinnen. Höchste Zeit, das zu ändern.

Rolf Schmiel ist einer der bekanntesten Psychologen des Landes und teilt sein Wissen auch als Experte in Fernsehen und Radio. In jungen Jahren stieg dem Hattinger jedoch der Erfolg so zu Kopf, dass aus dem Senkrechtstarter ein Bruchpilot wurde. Als er hochverschuldet war und ihn private Schicksalsschläge ereilten, kam der Psychologe an seine Grenzen und begab sich selbst in Therapie. Heute ist er wieder in der Erfolgsspur und lehrt uns gerade mit seinen „Psychohacks“ – einem Erste-Hilfe-Kasten für die Seele – wie wir den Alltagwahnsinn stemmen können: Im Kölner Treff verrät er uns, wie wir Eheprobleme mit einer asiatischen Kommunikationskerze lösen können und warum ein Schreibaum eine Familie retten kann!

Anna-Maria Zimmermann gilt als Schlager- und Partystar in Fernsehshows wie auf der Bühne, ein „Garant für volle Tanzflächen“. Im wirklichen Leben der Anna-Maria Zimmermann wurde die gute Laune hingegen oftmals auf die Probe gestellt, – man denke nur an einen Hubschrauberabsturz, bei dem sie langfristig Verletzungen davontrug. Dennoch startet sie 2023 erneut so richtig durch: Was die zweifache Mutter immer wieder antreibt, wie sie ihre unterschiedlichen Lebenswelten zwischen Kinderzimmer und Ballermann-Strand managt und warum sie sich bisweilen aber auch als ein Vorbild wider Willen sieht, erfahren wir heute!

(WDR)

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Sonntag, 12. März, 10.05 Uhr (WDR)

Sonntag, 12. März, 21.04 Uhr (WDR5)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

