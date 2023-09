„Kölner Treff“ heute: Das sind die Gäste und Themen am Freitag, 1. September

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 1. September 2023, zeigt der WDR um 22 Uhr eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 1. September

Oliver Welke, Moderator

Ralph Orth & Marius Reichert, Podcaster

Jenny Jürgens, Tochter von Schlagerstar Udo Jürgens

Charly Hübner, Schauspieler

Doro Pesch, Musikerin

Laura Kampf, Youtuberin

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 1. September

Er ist bekannt als Journalist, Fußball-Reporter und Satiriker, aber vor allem als Moderator der „heute-show“, die inzwischen in ihr 15. Jahr geht! Die Karriere von Oliver Welke begann aus heutiger Sicht schon mit einem Witz, als 1970 das Gesicht des damals vierjährigen Wonneproppens eine Würstchenwerbung zierte. Über Zeitung und Radio kam der gebürtige Ostwestfale schließlich zum Fernsehen und zum Fußball. Dort moderierte er zuletzt vor allem neben Oliver Kahn: Wieso er davor zunächst Angst hatte, weshalb sich seine Eltern früher um ihren Sohn auf TV-Showtreppen Sorgen machten und warum viele Leute, die Sport moderieren, später in der Unterhaltung landen, das erfahren wir von Oliver Welke.

Zwei Jahre nach der schweren Flutkatastrophe gewann der Podcast „Die Flut – Warum musste Johanna sterben?“ den Deutschen Podcastpreis in zwei Kategorien und ist für den Deutschen Radiopreis nominiert. Er erzählt die Geschichte von Johanna: einer jungen Frau von 22 Jahren, die bei der Flut ihm Ahrtal im Juli 2021 ums Leben kam. Und von den Fehlern und Versäumnissen, die in der Nacht der Flut gemacht wurden. Immer mit der Frage im Hinterkopf: Warum musste Johanna sterben? Sie soll dabei auch den vielen anderen Flutopfern ein Gesicht geben. Johannas Vater Ralph Orth und der Host des Podcasts, Marius Reichert kommen nun in den Kölner Treff und werden uns ihre Geschichte erzählen.

Viele Jahre lang war Jenny Jürgens, die Tochter des unvergessenen Schlagerstars Udo Jürgens, als Schauspielerin tätig. Nun hat sie den Beruf aufgegeben und widmet sich einer anderen kreativen Leidenschaft, der Fotografie. Daneben hat sie auf ihrer kleinen Farm auf Mallorca und der Arbeit für ihre Stiftung, die sich gegen Altersarmut einsetzt, genug zu tun. Nicht zuletzt kümmert sich sie mit ihrem Bruder John um das musikalische Erbe ihres Vaters: „Er hat ein Wahnsinnswerk hinterlassen, dem sind wir verpflichtet.“

Er gehört zu den beliebtesten und wohl auch fleißigsten Schauspielern des Landes. Und auch wenn er einem breiten Publikum vor allem als Kommissar Buckow im „Polizeiruf 110“ bekannt sein dürfte, der gebürtige Mecklenburger lässt sich nur schwer einordnen: egal ob auf der Bühne, vor der Kamera, als Dokumentarfilmer oder Buchautor. Charly Hübner treibt die Neugier an. Demnächst können wir eine weitere Facette von ihm kennenlernen. Mit dem Kinofilm „Sophia, der Tod und ich“ zeigt Hübner, dass er auch hinter der Kamera als Regisseur überzeugt. Entstanden ist ein Film über das Leben, welches sich ohne das Wissen über die Endlichkeit nicht leben lässt.

Vor 40 Jahren übernahm eine Düsseldorferin die Rock-Bühnen dieser Welt. Nicht ohne Grund wird Doro Pesch auch „Queen of Metal“ genannt. Die 1,54 Meter große Sängerin hat mehr als zehn Millionen Alben verkauft und 3.500 Konzerte in 60 Ländern gegeben. Als erste Frau konnte sie als Sängerin in der Männerdomäne Heavy Metal Fuß fassen. Vor einigen Wochen war sie abermals Headlinerin des berühmten Wacken-Festivals und steht kurz vor ihrem Jubiläum-Konzert in Düsseldorf: Dort, wo alles begann.

Mehr als 800.000 Youtube-Abonnenten aus der ganzen Welt schauen regelmäßig in ihrer Werkstatt vorbei. Laura Kampf ist eine sogenannte „Makerin“, die zum Beispiel weiß, wie man aus einer alten Sackkarre und knallroten Glühbirnen einen mobilen Sandwichtoaster baut. Ganz nach dem Prinzip „aus Alt macht Neu“ und ein bisschen verrückt. Bekannt ist sie vor allem auch vielen Kindern, die sie regelmäßig beim Werkeln in der „Sendung mit der Maus“ sehen. In den „Machgeschichten“ hat sie eine ganze klare Botschaft: der Phantasie freien Lauf lassen und Ideen haben, das kann jeder! Und man kann nicht früh genug damit anfangen.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 2. September, 0 Uhr (WDR)

Samstag, 2. September, 10.50 Uhr (hr)

Sonntag, 3. September, 9.45 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Bettina Böttinger hört beim „Kölner Treff“ auf

Nach 17 Jahren hört Journalistin und Moderatorin Bettina Böttinger allerdings beim ZDF auf. Das Team der Sendung sucht deshalb im Sommer 2023 neue Moderatoren.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober soll die letzte Ausgabe mit der Journalistin laufen. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, wird Böttinger in einer Mitteilung des WDR.

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

