„Kölner Treff“: Gäste und Themen am Freitag, 9. Juni

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 9. Juni 2023, zeigt der WDR eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 9. Juni

Mario Barth, Comedian

Comedian Nicole , Schlager-Star

, Schlager-Star Mareile Höppner , Moderatorin

, Moderatorin Jenke von Wilmsdorff , Fernsehjournalist

, Fernsehjournalist Stefano Zarrella , Food-Influencer

, Food-Influencer Estefania Elisa, TikTokerin

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 9. Juni

Er ist Deutschlands erfolgreichster Live-Comedian, füllt mit seiner provokant-frechen Art landesweit die größten Hallen und bricht damit regelmäßig Rekorde: mit knapp 120.000 Menschen in 24 Stunden stellte Mario Barth im Berliner Olympiastadion einen Publikums-Weltrekord auf, gewann schon elf Mal den Deutschen Comedypreis. Nun geht der selbst ernannte „größte Komiker aller Zeiten“ auf Tour: Unter dem verheißungsvollen Titel „Männer sind Frauen manchmal aber auch … vielleicht“ geht es – natürlich – um die Unterschiede zwischen Mann und Frau, mit denen der Entertainer bei den einen aneckt und bei den anderen Jubelstürme erntet.

Auch heute, über 40 Jahre nach ihrem Sieg beim damaligen Grand Prix de la Chanson d’Eurovision mit „Ein bisschen Frieden“ gehört Nicole noch immer zu den Sternen am deutschen Schlagerhimmel. Und ihre Fans sind ihr bis heute treu geblieben, auch in der schwierigen Zeit, die hinter ihr liegt. Denn 2020 war bei Nicole Brustkrebs diagnostiziert worden, 16 Monate kämpfte sie jenseits der Öffentlichkeit gegen die Krankheit. Wenn sie jetzt eine Tournee mit den Worten „Ich bin zurück“ ankündigt, dann ist die Freude entsprechend groß.

14 Jahre stand sie als Moderatorin für das ARD-Boulevard-Magazin „Brisant“ vor der Kamera, wurde damit zu einem der bekanntesten Gesichter im Boulevard-Journalismus. Im vergangenen Jahr wagte Mareile Höppner jedoch noch einmal etwas Neues und wechselte zu dem Sender, bei dem ihre Fernsehkarriere begann. Seit Januar moderiert sie nun das RTL Magazin „Extra“ und übernimmt auch die Vertretung bei „stern TV“ und „stern TV am Sonntag“. Den Empfang zurück in Köln beschreibt sie als sehr herzlich und legte in ihrer ersten Sendung mit dem Thema Pflege den Fokus auf etwas, das ihr auch persönlich sehr am Herzen liegt.

Er ist deutschlandweit bekannt für ungewöhnliche und extreme TV-Experimente, die über Grenzen hinaus gehen. Fernsehjournalist Jenke von Wilmsdorff lag in seinen Fernsehreportagen bereits künstlich in den Wehen, stopfte Massen von Fleisch in sich hinein, begab sich in ein Boot mit Geflüchteten nach Lampedusa und unterzog sich Dutzenden Schönheits-OPs. Aktuell sucht er nach Antworten zum Thema Cannabis-Legalisierung. Seine Recherchen führten ihn dabei in die USA, die Niederlande und nach Thailand, denn in einigen Ländern ist Cannabis schon lange kein Tabu-Thema mehr. Zusätzlich sprach Jenke von Wilmsdorff mit Dealern, Ärzten und Menschen, die der Droge zum Opfer fielen – stets mit der Frage „Gibt es ein Recht auf Rausch?“.

Er gehört zu den erfolgreichsten Food-Influencern des Landes. Millionen von Menschen warten täglich auf neue Rezeptvideos von Stefano Zarrella in den sozialen Medien. Dabei ist er gar kein gelernter Koch, sondern arbeitete im Management von Sänger Pietro Lombardi, als ihn während der Pandemie die Kochleidenschaft packte. Seitdem kocht und backt er super erfolgreich an der Seite von Mama, Papa und auch seinem älteren Bruder und bekannten Sänger Giovanni. Von klassischen italienischen Gerichten über coole Eigenkreationen bis hin zu aktuellen Food-Trends: bei den Zarrellas geht Familienliebe durch den Magen. Buon appetito!

Sie ist laut und präsent und vermittelt einer ganzen Generation wichtige Botschaften mit viel Humor. Ihr folgen Millionen junger Menschen auf TikTok, wenn sie über Selbstliebe und Selbstakzeptanz erzählt. Und Estefania Elisa weiß, wovon sie spricht, tanzt und rappt: In einem Dorf nahe Düren aufgewachsen hat Este, wie sie ihre Freunde nennen, früh Ausgrenzung und Mobbing erfahren. Heute begegnet sie dem Hass mit Humor und Optimismus. Ihre Botschaft: „Du bist gut so, wie du bist! Und auch wenn das Leben nicht immer lustig ist, man hat selbst in der Hand, wie man es nimmt!“

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Sonntag, 11. Juni 2023, 10.25 Uhr (WDR)

Sonntag, 11. Juni 2023, 21.04 Uhr (WDR5)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Nur am Freitag, den 7. April, fällt eine neue Folge ausnahmsweise aus.

Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

View this post on Instagram A post shared by Bettina Böttinger (@bettinaboettinger)

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

View this post on Instagram A post shared by Susan Link (@susanlink_official)

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: