„Kölner Treff“: Gäste und Themen am Freitag, 8. Dezember

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 8. Dezember 2023, zeigt der WDR um 22 Uhr eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

>> Was läuft heute im Fernsehen? Das komplette TV-Programm auf einen Blick <<

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 8. Dezember

Yvonne Willicks & Nic Shanker

lldikó von Kürthy

Rainer Bock

Christoph Sieber

Fernanda Brandão

Wincent Weiss

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 8. Dezember

Die Beiden sind Garant für gute Laune und Unterhaltung: WDR-Haushaltsexpertin Yvonne Willicks und Deutschlands beliebtester Barkeeper Nic Shanker begeistern seit Jahren u.a. in der „WDR-Meisterküche“. Sie kocht, er mixt den entsprechenden Cocktail. Sie erzählt, wie sie mit ihren zwei schwangeren Töchtern „ein hormongesteuertes Weihnachtfest“ verbringen wird. Er, der seine Frau übrigens klassisch an der Bar kennengelernt hat, verrät, warum er vor Weihnachten flüchtet. Zuvor wird uns der charmante Düsseldorfer aber ein paar Tipps für gelungene Weihnachts-Cocktails vorstellen.

Die Leseratten kennen sie längst: Ildikó von Kürthy ist Bestsellerautorin und hat schon bereits eine Vielzahl an Büchern veröffentlicht. In Kürze wird ihr neuestes Werk erscheinen und den Namen der Romanheldin – Cora Hübsch – dürften eingefleischte von Kürthy-Fans längst kennen. Fast 25 Jahre nach dem großen Welterfolg „Mondscheintarif“ geht es weiter mit Cora Hübsch und ihrem Leben. Dabei ist nicht nur die Protagonistin älter geworden – auch ihre Erfinderin hat sich verändert. Bin ich die geworden, die ich werden wollte? Wo geht es noch hin? Fragen, die sich auch Ildikó von Kürthy stellt.

Was Film und Fernsehen angeht, ist der gebürtige Kieler ein Spätberufener. Nach dem Abi jobbte er, war eine Zeitlang als politischer Aktivist unterwegs und führte schließlich ein Café, ehe er mit Ende 20 eine Schauspiel Ausbildung begann. Nach Jahren am Theater startete Rainer Bock jenseits der 50 seine Film- und Fernsehkarriere. Die verlief dafür umso spektakulärer. Er drehte mit Steven Spielberg, Quentin Tarantino oder Michael Haneke. Mit 64 erhielt er endlich seine erste Kinohauptrolle, für die er dann prompt einen wichtigen Schauspielpreis absahnte.

Die Zeiten, als sich Christoph Sieber als Pantomime oder als Zirkus-Clown seine Brötchen verdienen musste, sind längst vorbei: Nicht umsonst wird dem Kabarettisten mittlerweile attestiert, dass er mit einem schonungslosen, satirischen Blick auf Politik, Kunst und Gesellschaft gleichsam eine gnadenlose Sicht auf unsere Zeit biete! Bevor es Ende Januar auf große Tour geht, stellt der Mitternachtsspitzen-Gastgeber Sieber seine satirischen Fähigkeiten auch bei uns im Kölner Treff unter Beweis! Dabei erfahren wir, warum sich das „Weitermachen“ – allen Krisen zum Trotz – nicht nur für Kabarettisten lohnt!

Wir kennen sie als strahlende Sängerin und Tänzerin, doch Fernanda Brandão hat noch viele andere Seiten. Die 40Jährige ist nicht nur vor anderthalb Jahren Mutter einer kleinen Tochter geworden, sie setzt sich zusammen mit ihrem Partner auch unermüdlich für Menschenrechte, besonders für die von Indigenen, ein. Alles begann mit dem Tod ihres Großvaters und der Suche nach ihren Wurzeln im brasilianischen Regenwald. Dass ihr die Verbindung zur Natur in die Wiege gelegt wurde, erfuhr ihr Freund Roman direkt beim ersten Date. Das fand in einer Art Survivalcamp in der schwedischen Wildnis statt.

Seine Karriere nahm 2015 durch ein selbst aufgenommenes YouTube-Video Fahrt auf. Seitdem gehört das Motto „Ey, da müsste Musik sein“ zu Wincent Weiss Alltag. Und auch Nummer-eins-Alben, Radiohits und Millionen-Streams sind dem 30-Jährigen nicht fremd. Seine Karriere ging steil bergauf, doch Wincent musste irgendwann wegen schwerer depressiver Phasen auf die Bremse treten. Er machte eine Therapie und verarbeitete die Erfahrungen in seiner Musik. Inzwischen schafft er sich auch privat wieder mehr Ruhepausen.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 9. Dezember, 0.15 Uhr (WDR)

Samstag, 9. Dezember, 10.45 Uhr (hr)

Sonntag, 10. Dezember, 9.05 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Bettina Böttinger hört beim „Kölner Treff“ auf

Nach 17 Jahren hört Journalistin und Moderatorin Bettina Böttinger allerdings beim ZDF auf. Das Team der Sendung sucht deshalb im Sommer 2023 neue Moderatoren.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober lief die letzte Ausgabe mit der Journalistin laufen. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, wird Böttinger in einer Mitteilung des WDR.

View this post on Instagram A post shared by Bettina Böttinger (@bettinaboettinger)

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“. Neben Beisenherz‘ seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“. Im November 2023 wurde bekannt gegeben, dass Micky Beisenherz und Susan Link die alleinige Moderation des „Kölner Treff“ übernehmen.

View this post on Instagram A post shared by Susan Link (@susanlink_official)

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: