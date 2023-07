TV & Fernsehen

„Kölner Treff“: Best of „Beziehungskisten“ am Freitag, 7. Juli

6. Juli 2023

Er ist ein Klassiker im deutschen Fernsehen, denn den Kölner Treff gibt es bereits seit 1976. Wann zeigt der WDR eine neue Ausgabe der Talkshow? Und wer ist zu Gast? Alle Infos hier!