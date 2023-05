„Kölner Treff“: Gäste und Themen am Freitag, 5. Mai

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 5. Mai 2023, zeigt der WDR eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 5. Mai

Béla Réthy , ZDF-Sportkommentator

, ZDF-Sportkommentator Sebastian Ströbel , Schauspieler

, Schauspieler Stefanie Stappenbeck , Schauspielerin

, Schauspielerin Eva Schulz , Moderatorin und Podcasterin

, Moderatorin und Podcasterin Phil Laude , Comedian

, Comedian Matthias Maurer, Astronaut

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 5. Mai

Nach 40 Jahren ist Béla Réthy Ende vergangenen Jahres abgetreten, als einer der erfolgreichsten ZDF-Sportkommentatoren überhaupt. Genauer war es der 14. Dezember – WM-Halbfinale und zudem sein 66. Geburtstag. Kaum eine Stimme hat sich im Fußball mehr eingeprägt als seine. Dabei wollte er als kleiner Junge die deutsche Sprache gar nicht lernen und in seinem geliebten Brasilien bleiben. Aber dann wurde der gebürtige Wiener doch zur Reporterlegende. „Dafür habe ich sogar meine Familie geopfert.“ Als Rentner versucht er nun einiges wieder gutzumachen, so ganz loslassen kann er aber noch nicht und sagt, er müsse wie die Sportler selbst „abtrainieren“.

Als „Bergretter“ Markus Kofler ist Sebastian Ströbel nun seit neun Jahren erfolgreich. Wenige Wochen nach dem Ende der Staffel gibt es nun Anfang Mai ein Wiedersehen an einem anderen Ort und mit einem ganz anderen Thema. Sebastian Ströbl spielt den Vater eines Jungen mit Downsyndrom und schwärmt: „Dieses Chromosom ist nur eine Bereicherung.“ Gedreht wurde der Film in Hamburg, wo Ströbel mit seiner Frau und den vier Töchtern lebt. Wie das Leben jenseits der Bergwelt nahe der Küste ist, warum in aus seinem Weiberhaushaltniemand zum Gassi-Gehen begleiten will, erfahren wir im Kölner Treff.

Seit nun schon sieben Jahren ist Stefanie Stappenbeck als Kriminalkommissarin Linett Wachow in der Krimireihe „Ein starkes Team“ zu sehen. Stappenbeck, die bereits im Kindesalter vor der Kamera stand und damals von Talentsuchern des DDR-Fernsehens entdeckt wurde, macht in ihrer Heimatstadt Berlin am liebsten alle Strecken mit dem Fahrrad – auch wenn das mal eine Stunde dauert. Generell ist ihr ein gesundes Leben sehr wichtig und sie versucht stetig das Beste rauszuholen – von der Vitaminspritze bis um Schlaf Tracker ist dabei alles möglich.

Eva Schulz ist Moderatorin, Podcasterin und vielfach ausgezeichnete Journalistin. Seit 2017 richtet sich Eva Schulz mit ihrem Format „Deutschland3000“ an die Generation, die nicht mehr fernsieht und erreicht damit Millionen von Zuschauenden in den sozialen Medien. Dort schafft sie es, politische und gesellschaftliche Themen verständlich und unterhaltsam zu vermitteln. Großgeworden in Borken im beschaulichen Münsterland wuchs die 32-Jährige in einem komplett unpolitischen Umfeld auf und wollte eigentlich Kinderbuchautorin werden, bis sie dann doch die Politk für sich entdeckte.

Phil Laude war eines der drei Mitglieder des Comedy-Trios Y-Titty, die in den 00er Jahren eine beispiellose YouTube-Karriere hinlegten. Gemeinsam gewannen sie den ECHO und stachen Stars wie Marteria, Cro oder Tim Bendzko aus. Bereits im Alter von 26 Jahren erhielt Phil Laude einen Preis für sein Lebenswerk. Seit 2015 ist der Comedian und Schauspieler solo unterwegs. Mehrere Millionen Menschen verfolgen seine Sketche in den sozialen Medien und nun auch in der ARD Mediathek, wo er als spießiger „Alman“-Lehrer Frank Stimpel alle möglichen Klischees über Deutsche auf die Schippe nimmt.

Lukas Maurer hat gemacht, wovon viele Menschen träumen: Er ist ins All geflogen, als 13. Deutscher überhaupt. Sechs Monate hat der ESA-Astronaut Matthias Maurer auf der Internationalen Raumstation ISS verbracht, ein Weltraumspaziergang inklusive. Dabei war es kein Kindheitstraum des gebürtigen Saarländers einmal ins All zu fliegen, eher ein „Erwachsenentraum“, wie er selbst sagt. Jetzt blickt er auf den nächsten großen Schritt der Raumfahrt, die Artemis-Mission.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 6. Mai 2023, 0.30 Uhr (WDR)

Samstag, 6. Mai 2023, 10.50 Uhr (WDR)

Sonntag, 7. Mai 2023, 8.25 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Nur am Freitag, den 7. April, fällt eine neue Folge ausnahmsweise aus.

Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

