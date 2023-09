„Kölner Treff“: Gäste und Themen am Freitag, 29. September

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 29. September 2023, zeigt der WDR um 22 Uhr eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 29. September

Elke Heidenreich , Schriftstellerin und Literaturkritikerin

, Schriftstellerin und Literaturkritikerin Minh-Khai Phan-Thi , Schauspielerin

, Schauspielerin Tim Raue , Sternekoch

, Sternekoch Max Mutzke , Musiker

, Musiker Kürsat Yildirim „Chico“ , Millionär

, Millionär Miss Allie, Singer-Songwriterin

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 29. September

Als Schriftstellerin und Literaturkritikerin hat sich Elke Heidenreich einen Namen gemacht. Dabei eroberte sie in den 80ern zunächst als Kabarettfigur „Else Stratmann“ die bundesdeutschen Fernsehbildschirme und die Herzen der Zuschauer. So erfolgreich sie heute ist, ihre Kindheit war arm und lieblos. Doch die junge Elke fand ihr Glück in Büchern und verfasst bis heute einen Bestseller nach dem anderen. In Köln lebt die junggebliebene 80-Jährige glücklich mit ihrem Mops Toni und ihrem 27 Jahre jüngeren Freund, dem Pianisten Marc Aurel. „Dabei wollte ich mir anfangs nur eine Affäre mit einem jüngeren Mann gönnen. Daraus wurden nun schon 17 Jahre.“

Als Schauspielerin steht Minh-Khai Phan-Thi fest im deutschen TV Geschäft und doch beschäftigt sie sich auch immer wieder mit dem Thema „Anders sein“. Auch in ihrem aktuellen Fernsehprojekt geht es um einen satirischen Blick auf den Stand der Diversitätsdebatte und den heftigen Streit sehr unterschiedlicher Frauen auf einer feministischen Konferenz. Im wahren Leben könnte das der Schauspielerin wohl kaum passieren. Da steht sie zwar auch für Diversität ein, verhält sich aber friedliebender. Prollig geht es für sie allerhöchstens mal beim Stadionbesuch bei ihrem Lieblingsverein Herta BSC zu…

Von der Straßengang zur Sterneküche, von häuslicher Gewalt und Armut zum erfolgreichen Unternehmer: Tim Raue ist die Personifikation des amerikanischen Traums. Sein Berliner Restaurant gehört regelmäßig zu den 50 besten Restaurants der Welt. Er hat allerdings nicht vergessen, dass die Existenz vieler Gastronomen in Deutschland bedroht ist. Als eine Art „Restaurantretter“ geht er auf Ursachensuche und bietet Hilfe zur Selbsthilfe!

Im Jahr 2004 startete er beim Eurovision Songcontest durch, seitdem ist der sympathische Sänger aus dem Schwarzwald aus der deutschen Musikszene nicht mehr weg zu denken. Egal ob Soul, Pop oder Jazz – er kann einfach alles. In den letzten Jahren zeigte sich der mehrfache Familienvater außerdem noch von ganz neuen Seiten: Ob als Moderator seiner eigenen Fernsehsendung oder in gefeierten Gastauftritten in Comedy-Shows – überall wusste Max Mutzke zu überzeugen. Jetzt gewährt der 42-Jährige mit seinem ersten Kinderbuch einen besonders persönlichen Einblick in seine Kindheit.

Gut ein Jahr ist es her, dass aus dem Stahlarbeiter Kürsat Yildirim der Mehrfachmillionär Chico wurde. Seitdem hat sich das Leben des Dortmunders mit türkischen Wurzeln grundlegend verändert. Mit seinem Gewinn über zehn Millionen Euro und vor allem seinem öffentlichen Umgang damit hat er Aufsehen erregt. Doch auch wenn Chico jetzt im Geld schwimmt, seine Herkunft aber auch seine schweren Jahre vor dem Lotto-Gewinn hat er nicht vergessen.

Carolin Kebekus bezeichnet sie als Deutschlands lustigste Singer-Songwriterin: Miss Allie überzeugt mit heiteren und emotionalen Songs und lässt sich nur schwer in eine Schublade stecken. Sie selbst beschreibt ihren Stil so: „Man sagt, ich sei frech und ein bisschen versaut… Ich sage, ich bin lieb aber ehrlich.“ Mit ihren klugen und amüsanten Songtexten ist Miss Allie mittlerweile eine von den ganz Großen. Ab Oktober ist sie wieder auf Tour und freut sich „wie Bolle“ auf das Wiedersehen mit ihren Fans.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 30. September, 0.15 Uhr (WDR)

Samstag, 30. September, 10.50 Uhr (hr)

Sonntag, 1. Oktober, 11.45 Uhr (WDR)

Sonntag, 1. Oktober, 21.04 Uhr (WDR5)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Bettina Böttinger hört beim „Kölner Treff“ auf

Nach 17 Jahren hört Journalistin und Moderatorin Bettina Böttinger allerdings beim ZDF auf. Das Team der Sendung sucht deshalb im Sommer 2023 neue Moderatoren.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober soll die letzte Ausgabe mit der Journalistin laufen. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, wird Böttinger in einer Mitteilung des WDR.

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

