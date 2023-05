„Kölner Treff“: Gäste und Themen am Freitag, 26. Mai

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 26. Mai 2023, zeigt der WDR eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 26. Mai

Bastian Bielendorfer , Entertainer und Diplom-Psychologe

, Entertainer und Diplom-Psychologe Ulrich Wickert , ehem. ARD-Moderator

, ehem. ARD-Moderator Walter Lehnertz , Händler bei „Bares für Rares“

, Händler bei „Bares für Rares“ Giulia Becker und Chris Sommer , Podcaster

, Podcaster Julia Fischer , Musikerin

, Musikerin Bettina Zimmermann, Schauspielerin

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 26. Mai

Mittlerweile gehört der Diplom-Psychologe aus dem Ruhrgebiet zu den Comedy-Größen in Deutschland. Aktuell ist er mit seinem Programm „Mr. Boombasti – In seiner Welt ein Superheld“ auf Tour. Mit seinen Erfahrungen als Lehrerkind – wirklich alle aus seiner Familie haben unterrichtet – begeistert er seit mehr als zehn Jahren sein Publikum. Im vergangenen Jahr hat sich Bastian Bielendorfer darüber hinaus in die Herzen von Millionen Zuschauern getanzt – und das wie er selbst sagt, völlig talentfrei. Welche Tanzschritte er jetzt noch spontan aufs Parkett bringen könnte und warum er ausgerechnet seinem Vater ein Denkmal setzen könnte – Bastian Bielendorfer hat Antworten.

Gerade 80 Jahre alt geworden, ist er immer noch einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands. Im WDR Politmagazin „Monitor“ machte sich Ulrich Wickert bereits seit 1969 einen Namen, bevor er als ARD-Korrespondent aus Washington, New York und Paris berichtete und schließlich von 1991 bis 2006 die „Tagesthemen“ moderierte. Wickert ist weiterhin als Autor bekannt, hat 34 Bücher geschrieben, darunter gerade wieder einen Krimi, der in Frankreich spielt und verblüffende Überschneidungen mit der Wirklichkeit unseres Nachbarlandes aufweist. Ulrich Wickert weiß, wovon er schreibt und wird es im Kölner Treff erzählen…

Besser bekannt als „Waldi“ aus der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ erreichte er mit seinen lockeren Sprüchen Kultstatus. Bekannt wurde der Händler auch als „80 Euro Waldi“, weil er sein Angebote stets mit dieser Summe startet. Im Sommer feiert „Bares für Rares“ Zehnjähriges und Walter Lehnertz hat seine Mitwirkung zur Freude seiner Zuschauer um drei Jahre verlängert. Der gelernte Pferdewirt, der einen großen Antikladen besitzt, ist inzwischen derart populär, dass seine Fans mit Bussen zu ihm in die Eifel pilgern. Besonders ins Herz geschlossen hat er dabei seine älteren Fans.

Zu Hause ist es doch am schönsten, finden Giulia Becker und Chris Sommer und senden ihren preisgekrönten Podcast am liebsten aus ihrer Komfortzone, dem heimischen Dachboden in Köln. Als „Drinnies“ betrachten sie die Welt aus der Sicht von Introvertierten und machen sich für die Bedürfnisse zurückhaltender und stiller Menschen stark. Dabei sind die beiden Comedy-Schreibenden selber oft in der ersten Reihe zu sehen – in unterschiedlichen Rollen in der „Carolin Kebekus Show“ oder im „ZDF Magazin Royale“.

In der heutigen Konzertlandschaft ist sie eine Ausnahmeerscheinung. Der 1983 in München geborenen Starviolinistin, die gar kein Star sein möchte, geht es nicht um Glanz und Glamour oder medieneffektive Klischees, sondern ausschließlich um die Musik. Dabei geht Julia, die bereits als Neunjährige ihr Musikstudium begann und später die jüngste Professorin einer deutschen Hochschule wurde, ganz eigene Wege: Unter anderem gründete sie jüngst die KinderSinfoniker – mit der festen Überzeugung, dass frühes Musizieren der Grundstein für ein besseres Miteinander sein kann! Was Musik für sie bedeutet, erzählt Julia Fischer.

Diese Frau wurde definitiv nicht fürs Stillsitzen geboren: Sie hat eine Model-Karriere gemacht, betreibt eine Boutique, feiert bis heute Schauspiel-Erfolge und ist vor allem ein leidenschaftlicher Familienmensch. Bettina Zimmermann verlebte eine Bilderbuch-Kindheit in der niedersächsischen Provinz. Nach mehrjährigen Ausflügen in deutsche Großstädte verschlug es sie vor ein paar Jahren zurück aufs Land. Vor den Toren Berlins genießt sie nun das wilde Patchwork-Familienleben mit ihrem Partner Kai Wiesinger, der ebenfalls als gefragter Schauspieler arbeitet.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Sonntag, 28. Mai 2023, 10.05 Uhr (WDR)

Sonntag, 28. Mai 2023, 21.04 Uhr (WDR5)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Nur am Freitag, den 7. April, fällt eine neue Folge ausnahmsweise aus.

Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

