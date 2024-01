„Kölner Treff“: Gäste und Themen am Freitag, 26. Januar 2024

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Eine neue Folge vom „Kölner Treff“ folgt am Freitag, 26. Januar 2024, um 22 Uhr. Moderiert wird die Ausgabe von Susan Link und Gastmoderatorin Elke Heidenreich.

>> Was läuft heute im Fernsehen? Das komplette TV-Programm auf einen Blick <<

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 26. Januar

Timon Krause , Gedankenleser

, Gedankenleser Bernhard Hoëcker , Comedian

, Comedian Nino De Angelo , Sänger

, Sänger Marijke Amado , Moderatorin

, Moderatorin Nilam Farooq , Schauspielerin

, Schauspielerin Erika Pluhar , Schauspielerin

, Schauspielerin Ranga Yogeshwar, Journalist

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 26. Januar

Mit seinen 28 Jahren ist er einer der international erfolgreichsten Gedankenleser. Als jüngster Preisträger aller Zeiten wurde ihm der Titel „Best European Mentalist“ verliehen. Geboren in Moers, aufgewachsen im Münsterland, fand er seinen Mentor in Neuseeland und tritt heute weltweit auf. Millionen Menschen folgen Timon Krause auf YouTube. Sein Ansatz ist unkonventionell: Von übernatürlichen Kräften hält der Westfale nichts, Astrologie ist für ihn „Bullshit“ und Handlesen gibt es auch nicht. Seine „Magie“ basiert auf Kommunikation, Empathie und wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Er ist nie um eine Antwort verlegen und beweist das seit Jahren regelmäßig in Quizsendungen wie „Kaum zu glauben“ oder „Wer weiß denn sowas?“. Bernhard Hoëcker ist ein richtiger Schlauberger. Vielen ist der mehrfach prämierte Comedy-Preisträger aber auch durch seine komödiantische Ader bekannt, die er demnächst wieder auf der Bühne zum Besten geben wird. Sein Thema: Die Verklärung der Vergangenheit. Hoëcker erinnert sich an Zeiten, in denen man beim Telefonieren an einer 2,50 Meter langen Schnur hing und die ganze Familie mithörte. Zeiten, in denen der Vater noch im vollen Auto rauchte und Kinder im Kofferraum mitgenommen wurden.

Sein Hit „Jenseits von Eden“ machte ihn mit Anfang 20 zum Millionär. Danach folgten lebensbedrohliche Krankheiten, gescheiterte Ehen, Privatinsolvenzen und eine Kokainsucht. Auch musikalisch lief es bei dem Sänger trotz einiger Achtungserfolge nicht immer rund. 2021 gelang ihm mit dem Album „Gesegnet und Verflucht“ ein sensationelles Comeback und sein größter musikalischer Erfolg seit vielen Jahrzehnten. Seine ehrliche und authentische Musik begeistert nach wie vor die Fans. Und obwohl Nino De Angelo seinen Rücktritt schon angekündigt hatte, kehrt der mittlerweile 60jährige auch in diesem Jahr auf die Bühne zurück und singt über ein Leben voller Höhen und Tiefen.

Als Kultmoderatorin der 80er und 90er Jahre war Marijke Amado aus der deutschen Fernsehlandschaft kaum wegzudenken. Von Show-Legende Rudi Carrell entdeckt, schaffte die ehemalige Reiseleiterin 1980 ihren Durchbruch mit der ARD-Vorabendsendung „WWF-Club“. Bis heute mischt die Holländerin im TV mit. Aktuell in einer Dating Show. Sie selbst ist glücklicher Single, ihre Verflossenen hat sie als Betonschweine in ihren Garten verdammt. „Mein Leben war eher ein Raritätenkabinett. Da war alles dabei, was nicht dabei sein sollte.“ – Ohne Humor ist Marijke Amado undenkbar und genauso gut gelaunt begeht sie am 1. Februar ihren 70. Geburtstag!

Sie war Deutschlands erfolgreichste YouTuberin, wurde dem breiteren Publikum als Kommissarin in der Fernsehserie „SOKO Leipzig“ bekannt und ist aktuell eine der gefragtesten Schauspielerinnen Deutschlands. Für ihre Rolle im Film „Contra“ bekam sie 2021 unter anderem den Bayerischen Filmpreis. Doch Nilam Farooq ist der Erfolg keineswegs in den Schoß gefallen. Die Tochter einer Polin und eines Pakistaners kennt die Hindernisse einer Karriere für Migrant:innen zweiter Generation und musste sich ihren Erfolg hart erarbeiten.

Kurz vor ihrem 85. Geburtstag hat sich die große Schauspielerin, Sängerin und Autorin Erika Pluhar Zeit genommen, um ihre Fotoalben nach bildgewordenen Erinnerungen an Leben, Karriere, Weggefährten und Herzensmenschen zu durchforsten. Diese hat sie in einem Buch festgehalten und mit neuen Leben erfüllt. Ein schöner Anlass, um das großartige Multitalent auch im Kölner Treff zu bitten, Stationen ihres eindrucksvollen Werdegangs zu erinnern und zu verraten, warum eine „Trotzdem“-Haltung fruchtbar und produktiv sein kann!

Unsere Welt entwickelt sich schnell und wird immer komplexer. Wir sollten uns den Herausforderungen stellen und uns nicht einschüchtern lassen, findet Deutschlands bekanntester Wissensvermittler. Der studierte Physiker Ranga Yogeshwar betont, dass der Mensch die Technik prägt und nicht umgekehrt. Er fordert deshalb unter anderem klare Regeln für künstliche Intelligenz. Daneben propagiert er, dass wir unsere Zeit zurückgewinnen und die sozialen Medien öfter links liegen lassen sollten. Sein persönlicher Luxus ist die Unerreichbarkeit, Dinge mit der Hand zu machen und zu musizieren.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 27. Januar, 0.45 Uhr (WDR)

Samstag, 27. Januar, 10.30 Uhr (hr)

Sonntag, 28. Januar, 9.40 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen, seit Dezember 2023 sind Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz das neue Moderations-Duo. Als Urlaubsvertretung für Beisenherz agierte bereits Gastmoderatorin Elke Heidenreich. Die Ausstrahlung findet im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober lief die letzte Ausgabe mit der Journalistin. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, sagte Böttinger laut einer Mitteilung des WDR.

View this post on Instagram A post shared by Bettina Böttinger (@bettinaboettinger)

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“. Neben Beisenherz‘ seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“. Im November 2023 wurde bekannt gegeben, dass Micky Beisenherz und Susan Link die alleinige Moderation des „Kölner Treff“ übernehmen.

View this post on Instagram A post shared by Susan Link (@susanlink_official)

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: