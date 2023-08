„Kölner Treff“ am Freitag, 25. August: Das sind die Gäste und Themen

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 25. August 2023, zeigt der WDR um 22 Uhr eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 25. August

Ingolf Lück, Schauspieler

Sonja Kirchberger, Schauspielerin

Sänger Sasha mit seiner Frau Julia Röntgen

Nelson Müller, Sternekoch

Tim Bendzko, Musiker

Hülya Marquardt, lebt seit ihrem 18. Lebensjahr ohne Beine

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 25. August

Vor etwa drei Jahren hat sich Schauspieler Ingolf Lück öfter mal gefragt, ob er eigentlich noch weitermachen möchte… Dann kam er in der Coronazeit zur Ruhe, brachte sich das Saxophon spielen bei und steht nun doch wieder auf der Bühne. In dem Theaterstück „Brauchen Sie ’ne Quittung?“ spielt er einen Taxifahrer, der insgeheim eigentlich Jazz-Musiker sein will. Dort kann Lück seine neu erworbenen Saxophon Kenntnisse auch direkt unter Beweis stellen. Es zeigt sich: Auch wenn Lück es eigentlich etwas ruhiger angehen lassen wollte, ist er so präsent wie eh und je.

Seit mehr als 20 Jahren lebt die Schauspielerin auf Mallorca und bewirtschaftet als Biobäuerin etwa 300 Olivenbäume. Doch nicht nur im heimischen Olivenhain und Gemüsegarten fühlt sich die Österreicherin Sonja Kirchberger in ihrem Element, auch die Schauspielerei liegt ihr weiterhin am Herzen: „Ich liebe die Verwandlung, besonders dann, wenn die Zuschauer mich nicht direkt erkennen.“ Zuletzt war sie als Barfrau Biggi in der „Der König auf Palma“ zusehen. Ein Heimspiel für die leidenschaftliche Schauspielerin, denn die Fernsehserie spielt auf dem Ballermann, wurde also auf ihrer Lieblingsinsel gedreht.

Sie sind nicht nur privat ein Dreamteam, sondern auch beruflich: Sänger Sasha und seine Frau Julia Röntgen. 2015 schmissen sie eine große Hochzeitsparty auf Mallorca – was ihre Lovestory bis heute aufrechterhält? Ganz einfach: reden, reden und nochmals reden. Jetzt hat sich das Paar auf neues Terrain gewagt und bringt sein erstes gemeinsames Kinderbuch heraus. Die Inspirationen dazu lieferte niemand Geringeres als ihr vierjähriger Sohn Otto.

Der Sternekoch aus Essen ist ein Multitalent – er kann nicht nur hervorragend kochen, singen und Bücher schreiben. Seit vielen Jahren ist er auch als Unternehmer erfolgreich – sein neuester Coup: Ein Restaurant auf Norderney. Aber auch aus der TV-Landschaft ist Nelson Müller nicht mehr wegzudenken – selbst als Nilpferd im rosa Tutu in der Musikshow „The Masked Singer“ überzeugte der Spitzenkoch Jury und Publikum gleichermaßen.

Den meisten ist Tim Bendzko als Sänger bekannt und kann etliche Ohrwürmer und Musikpreise aufweisen. Eher zufällig ist er nun zudem unter die Maler gegangen. Auch wenn er selbst eher von „spachteln“ als von „malen“ spricht. Ab Mitte August sind seine Bilder in Düsseldorf zu sehen, inmitten von Bildern anderer Musiker wie Bryan Adams und Samy Deluxe. Ab Oktober ist der Sänger aber auch wieder auf großer Deutschlandtour zu sehen – dann mit Band und Mikrofon und ohne Spachtel!

Menschen weltweit folgen ihr bei Instagram, wo sie zeigt, dass man auch mit der Erbkrankheit „Dysmelie“ ein erfülltes Leben führen kann: Hülya Marquardt hat Fehlbildungen an beiden Händen und lebt seit ihrem 18. Lebensjahr ohne Beine. Doch davon lässt sich die 40-jährige nicht unterkriegen. Für ihren Mann Dennis ist sie sogar „der strahlendste Mensch“, den er kennt. Hülya führt ein bemerkenswert ’normales‘ Leben, mit Job und Familie: Vor drei Jahren ist sie Mutter eines Sohnes geworden, der inzwischen begeistert Dreirad fährt und dem sie dabei auf ihren Longboard begleitet. Dabei erinnert sich Hülya noch gut an einen Satz aus Kindertagen: „Du wirst niemals einen Mann und Kinder haben.“

Seit Jahren kommen sie alle, wenn Bettina Böttinger zum Kölner Treff einlädt: Schauspieler, Autoren, Musiker, große Stars, vielversprechende Talente und andere besondere Menschen, die ihre ganz persönlichen Geschichten erzählen. Heiter, skurril, bewegend, anrührend oder mitreißend – Bettina Böttinger gelingen immer unvergessliche und überraschende Talk-Momente. Der Kölner Treff mit Bettina Böttinger zählt zu den erfolgreichsten Talk-Sendungen im deutschen Fernsehen und ist eine Institution im WDR.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 26. August, 0 Uhr (WDR)

Samstag, 26. August, 10.50 Uhr (hr)

Sonntag, 27. August, 10.40 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Bettina Böttinger hört beim „Kölner Treff“ auf

Nach 17 Jahren hört Journalistin und Moderatorin Bettina Böttinger allerdings beim ZDF auf. Das Team der Sendung sucht deshalb im Sommer 2023 neue Moderatoren.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober soll die letzte Ausgabe mit der Journalistin laufen. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, wird Böttinger in einer Mitteilung des WDR.

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

