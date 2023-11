„Kölner Treff“: Gäste und Themen am Freitag, 24. November

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 24. November 2023, zeigt der WDR um 22 Uhr eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 24. November

Ilka Bessin, Komikerin

Reiner Calmund, ehem. Fußballmanager

Jessica Schwarz, Schauspielerin

Till Brönner, Jazzmusiker

Francine Jordi, Entertainerin

Marc Franke, vollständig von HIV geheilt

, vollständig von HIV geheilt Anna Prause, Stammzellenspenderin

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 24. November

Als „Cindy aus Marzahn“ im pinken Jogginganzug mit Diadem im Haar wurde sie eine der erfolgreichsten Komikerinnen Deutschlands und gewann sechsmal den Deutschen Comedy-Preis Doch irgendwann war die Geschichte der langzeitarbeitslosen Anti-Prinzessin auserzählt, fand Ilka Bessin – und ging nur noch als sie selbst auf die Bühne. Das soll sich nun wieder ändern! Cindy aus Marzahn kommt zurück – mit einer eigenen Tour zu ihrem 20-jährigen Bühnenjubiläum: „Die eine Mutti, die Angela Merkel, ist gegangen. Nun ist es Zeit, dass die andere Mutti mal wiederkommt, die Cindy!“

Auf Reiner Calmunds 75. Geburtstag am kommenden Sonntag blickt er mit großer Vorfreude. „Ab 18 Uhr lassen wir die Gläser knallen.“ Gesund und deutlich erschlankt genießt der ehemalige Fußballmanager mit Frau und Tochter sein Familienglück in Saarlouis. „100 Kilo sind genau mein Wohlfühlgewicht.“ Grund zur Freude liefert auch sein Herzensverein Bayer Leverkusen, der gerade ganz oben in der Bundesliga thront. „Calli“, wie ihn sein Fans liebevoll nennen, möchte nichts lieber, als endlich die Meisterschale streicheln. „Das war mir als Manager nie vergönnt.“

Sie zählt zu den renommiertesten Schauspielerinnen des deutschen Films und ist dennoch auf dem Boden geblieben. Starallüren? Fehlanzeige! Jessica Schwarz, geboren und aufgewachsen in einer Kleinstadt im Odenwald, hat sich früh auf den Weg gemacht. Mit 16 hat sie die Schule geschmissen, mit 23 als Moderatorin beim Musiksender VIVA angeheuert und ist sie heute nicht nur erfolgreiche Schauspielerin, sondern betreibt gemeinsam mit ihrem Ehemann ein kleines Hotel im in Portugal.

Auch Till Brönners Karriere begann mit mit einer Blockflöte, mit neun Jahren bekam er dann eine Trompete geschenkt, spielte später in einer Schülerband. Heute zählt der gebürtige Viersener zu den bekanntesten Jazzmusikern des Landes und mit sechs Echos und einer Grammy Nominierung zweifellos zu den erfolgreichsten. Zusammen mit seiner Band wird der charismatische Musiker im Dezember mit einer Christmas-Show für Weihnachtsstimmung sorgen. Zuvor wird er im Kölner Treff noch eine stimmungsvolle Kostprobe seines Könnens geben.

Er hat als „Düsseldorfer Patient“ Medizingeschichte geschrieben, denn er gehört weltweit zu den fünf Menschen, die bisher vollständig von HIV geheilt werden konnten. Zu verdanken hat er diesen Umstand einer Stammzellentransplantation aufgrund einer akuten Leukämie-Erkrankung. Glück im Unglück sozusagen. Die Stammzellenspende der Leverkusenerin Anna Prause verhalf dem Diplomingenieur der Elektrotechnik zu einem unbeschwerten Leben. Und ganz nebenbei hat er auch noch eine Freundin fürs Leben gefunden.

Einzigartige Stimme, charismatische Ausstrahlung, gute Laune – garniert mit einem unwiderstehlichen Schweizer Dialekt! Das ist das Erfolgsrezept der heute 46-jährigen Francine Jordi, die sich seit nunmehr 25 Jahren zu den festen Größen der deutschsprachigen Schlagerszene zählen darf. Zu ihrem Bühnenjubiläum erfahren wir einiges aus Leben und Karriere der sympathischen Entertainerin, die neuerdings auch noch unter die Autorinnen gegangen ist und in der Küche auf Großmutters Spuren wandelt!

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 25. November, 1.15 Uhr (WDR)

Samstag, 25. November, 12.20 Uhr (hr)

Sonntag, 26. November, 8.50 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Bettina Böttinger hört beim „Kölner Treff“ auf

Nach 17 Jahren hört Journalistin und Moderatorin Bettina Böttinger allerdings beim ZDF auf. Das Team der Sendung sucht deshalb im Sommer 2023 neue Moderatoren.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober lief die letzte Ausgabe mit der Journalistin laufen. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, wird Böttinger in einer Mitteilung des WDR.

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“. Neben Beisenherz‘ seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

