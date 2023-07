„Kölner Treff“: Gäste und Themen am Freitag, 21. Juli

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 21. Juli 2023, zeigt der WDR eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 21. Juli

Peter Maffay

Sigmar Gabriel

Nina Eichlinger

Charly Klauser

Heinz Hoenig

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 21. Juli

Er ist der Weltmeister der Nummer-Eins-Alben. Ihm verdanken wir Hits wie „So bist du“ oder „Sonne in der Nacht“. Am 30. August 2019 wurde der Peter Maffay 70 Jahre alt. Und feiert das ganz nach Maffay-Art: er will mit seinen Fans reinfeiern und steht deshalb noch in der Nacht in Berlin auf der Bühne. Am Geburtstag selbst reist er dann mit seiner Band nach Köln, um im Kölner Treff mit Freunden und Weggefährten weiter zu feiern. Unser Geschenk deshalb an ihn: eine illustre Gästerunde aus Freunden und Weggefährten.

Wie lange ihre Freundschaft schon währt, wissen die beiden gar nicht so genau. Sigmar Gabriel meint, sie hätten sich in Goslar kennengelernt, Peter Maffay tippt auf die Veranstaltung „Rock gegen Atom“ auf der Loreley (1986). Alles begann jedenfalls damit, dass Sigmar Gabriel als Jugendlicher auf die Musik von Maffay stand und ihn später als Kulturbeauftragter unbedingt für ein Konzert in seiner Heimat Goslar gewinnen wollte, was er auch schaffte. Auf jeden Fall schätzen sich der Rocksänger und der SPD-Politiker seit langem und sehen sich immer wieder zu beruflichen, karikativen, aber auch privaten Anlässen.

Benachteiligte Kinder stärken, Schutzzonen errichten, achtsam und nachhaltig mit der Schöpfung umgehen – die Gemeinsamkeiten und Ideale zwischen Peter Maffay und der Moderatorin Nina Eichinger sind, so gänzlich unterschiedlich die beiden auch sein mögen, nicht wenige. Bei ihm wie bei ihr geht es darum, die eigene Popularität zu nutzen, um gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und unsere (Um)welt ein kleines bisschen besser zu machen. Von ihrem Leben zwischen Abendkleid und Gummistiefel erzählt Nina Eichinger.

Mit zwei Jahren gab sie erste klassische Konzerte an der Geige und am Klavier, mit 14 gewann sie den WDR-Jazzpreis, ein Jahr später mit ihrer Rockband den silbernen Bravo-Otto. Heute ist Charly Klauser noch keine 30 Jahre alt und fester Bestandteil der großen Maffay-Musik-Familie. Die Kölnerin, die auch noch Schlagzeug und Gitarre spielt, ist auf der Bühne quasi universell einsetzbar, bei der letzten Tour sang sie zudem gemeinsam mit Peter Maffay im Duett. Ganz nebenbei ist sie auch noch Schlagzeugerin in Carolin Kebekus‘ „Pussy-Terror-TV“-Band und Solo-Künstlerin. Ein Energiebündel – nicht nur musikalisch.

Er gehört seit vielen Jahren nicht nur zu Deutschlands führenden Charakterdarstellern in hochdekorierten Fernsehfilmen, sondern glänzte lange Zeit auch auf der Musicalbühne. Als Arktos in Peter Maffays Musical-Reihe „Tabaluga“ lehrt er die Kleinen Zuschauer das Fürchten! Dabei zeigt Heinz Hoenig im „wirklichen“ Leben ein Herz für Kinder und Jugendliche. Im Kölner Treff wird er unter anderem auch über das von ihm ins Leben gerufene Projekt „Kinder schmieden Zukunft“ berichten.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 22 Juli, 0.30 Uhr (WDR)

Samstag, 22. Juli, 10.25 Uhr (hr)

Sonntag, 23. Juli, 11.20 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Nur am Freitag, den 7. April, fällt eine neue Folge ausnahmsweise aus.

Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Bettina Böttinger hört beim „Kölner Treff“ auf

Nach 17 Jahren hört Journalistin und Moderatorin Bettina Böttinger allerdings beim ZDF auf. Das Team der Sendung sucht deshalb im Sommer 2023 neue Moderatoren.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober soll die letzte Ausgabe mit der Journalistin laufen. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, wird Böttinger in einer Mitteilung des WDR.

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

