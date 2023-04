„Kölner Treff“ : Gäste und Themen am Freitag, 21. April

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 21. April 2023, zeigt der WDR eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 21. April

Thomas Gottschalk, Entertainer

Joachim Król, Schauspieler

Guildo Horn, Musiker

Christine Thürmer, Langstreckenwanderin

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 21. April

Er ist wahrscheinlich der prominenteste Entertainer, den Deutschland zu bieten hat: Thomas Gottschalk. Für viele hat er schon beinahe Legenden- und Ikonenstatus erreicht, andere preisen ihn als Showmaster der alten Schule. So oder so: Aus den Unterhaltungsmedien war und ist der der 72-Jährige nicht wegzudenken. Ganz aktuell hat er entschieden, auch in den sozialen Medien sichtbarer zu werden und sich in die Riege internet-affiner Senioren einzureihen. Darüber hinaus wird er im Kölner Treff erzählen, warum er sich für einen Podcast mit seinem alten Freund Mike Krüger zusammengetan hat!

Joachim Król ist einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler. Zuletzt erhielt er den deutschen Fernsehpreis für seine Rolle als Witwer Georg Weiser, dessen tragikomische Wandlung vom Menschenhasser zum Menschenfreund Millionen begeistert. Nun hat Joachim Król eine neue Folge „Endlich Witwer“ im Gepäck. Was ihm an der Rolle gefällt, aber auch, wie ihn seine Kindheit im Ruhrgebiet geprägt hat und warum das Herz des Bergmannsohnes immer noch für den BVB schlägt, erzählt er im Kölner Treff.

Rock- und Schlagermusik – nur einem gelingt diese explosive Mischung: Entertainer Guildo Horn, der spätestens mit seiner Teilnahme 1998 am Eurovision Song Contest zur Kultfigur avancierte. Damals ersang er sich gemeinsam mit seiner Band „Die Orthopädischen Strümpfe“ und dem Titel „Guildo hat euch lieb!“ den siebten Platz. Genau 25 Jahre ist das jetzt her und noch immer begeistert Guildo Horn mit seinen Auftritten, sei es als Musiker oder Entertainer. Aktuell lädt der Tausendsassa und Multi-Instrumentalist wieder zu seinen WDR 4-Mitsing-Konzerten ein und sagt: „Gerade in einer derart eierigen Zeit ist es enorm wichtig, ab und an die Batterien aufzuladen. Singen ist gesund und macht Freude.“

Sie gehört wohl mit zu den weitgewandersten Menschen der Welt. 60.000 Kilometer weit haben sie ihre Füße schon getragen. Für die ehemalige Managerin scheint kein Weg zu steinig. Seit sie 2004 ihren Job verlor, hat sie im Langstreckenwandern ihre Erfüllung gefunden. In der Regel startet sie im Frühjahr mit gut fünf Kilogramm Gepäck und einer Route im Kopf. Inzwischen schreibt sie auch Bücher über ihre Touren und hält Vorträge. Bevor es demnächst wieder losgeht, schaut Christine Thürmer noch beim Kölner Treff vorbei. Im Gepäck jede Menge Geschichten über ihre Abenteuer.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 22. April 2023, 0.15 Uhr (WDR)

Samstag, 22. April 2023, 10.50 Uhr (hr)

Sonntag, 23. April 2023, 10.10 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Nur am Freitag, den 7. April, fällt eine neue Folge ausnahmsweise aus.

Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

