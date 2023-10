„Kölner Treff“: Gäste und Themen am Freitag, 20. Oktober

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 20. Oktober 2023, zeigt der WDR um 22 Uhr eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 20. Oktober

Anne-Sophie Mutter

Ben Zucker

Florence Kasumba

Paul Thelen & Roland Fuchs

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 20. Oktober

Schon mit fünf Jahren entdeckte sie die Liebe zur Geige und gab als 13jährige unter Stardirigent Herbert von Karajan ihr erstes Konzert bei den Salzburger Pfingstkonzerten. Seitdem hat das Wunderkind eine beispiellose Weltkarriere hingelegt und zählt heute zu den berühmtesten Geigerinnen der Welt – frisch gekürt mit dem ECHO Klassik als „Instrumentalistin des Jahres“. Im Sommer feierte Anne-Sophie Mutter ihren 60. Geburtstag und blickt auf ein ereignisreiches 2023 zurück.

Vor seinem großen Durchbruch 2016 und einer Turbo-Karriere mit Gold- und Platin-Alben, musste der sympathische Mecklenburger harte Zeiten durchstehen. Inzwischen ist der Sänger mit der Reibeisenstimme aus der deutschen Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken. Neben seiner Musik konzentriert sich Ben Zucker, der nach eigenen Aussagen während der Corona-Zeit zur Couch-Potato mutierte, wieder mehr auf seine körperliche Fitness und mentale Gesundheit. Zu seinem 40. Geburtstag im August wünschte er sich ein Sixpack. Und er hat es geschafft – mit einem regelmäßigen Sportprogramm.

Sie ist ein wahres Allround-Talent: Längst wurden internationale Film- und Fernsehproduzenten auf die charismatische Essenerin aufmerksam, wodurch sie u.a. Teil des Marvel-Universums wurde und in Produktionen wie „Black Panther“ spielte. Zudem ermittelt die 46-Jährige an der Seite von Maria Furtwängler im Göttinger Tatort! Nach wie vor gilt eine große Leidenschaft aber dem Genre Musical. Umso schöner, dass Florence Kasumba seit einigen Wochen wieder auf die Musical-Bühne zurückgekehrt ist. Nicht nur Fans rufen deswegen: Mamma Mia!

Paul Thelen & Roland Fuchs hatten einen Plan: das „Race across America“-Radrennen, etwa 5.000 Kilometer von der Westküste der USA an den Atlantik im Osten. Von vielen wird dieses Rennen als das härteste der Welt bezeichnet. Als Viererteam wollten sie es schaffen – noch mit dabei Horst Luckey und Fritz Hager, zwei ebenso radsportbegeisterte Senioren. Das Besondere: Alle Vier waren zum Zeitpunkt des Rennens im Juni 2023 mindestens 80 Jahre alt. Doch schon vor dem Start gab es den ersten Dämpfer – und dabei blieb es nicht.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 21. Oktober, 10.50 Uhr (hr)

Sonntag, 22. Oktober, 13.15 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Bettina Böttinger hört beim „Kölner Treff“ auf

Nach 17 Jahren hört Journalistin und Moderatorin Bettina Böttinger allerdings beim ZDF auf. Das Team der Sendung sucht deshalb im Sommer 2023 neue Moderatoren.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober soll die letzte Ausgabe mit der Journalistin laufen. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, wird Böttinger in einer Mitteilung des WDR.

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

