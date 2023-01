„Kölner Treff“ am Freitag: Gäste und Themen am 20. Januar

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, dem 20. Januar, zeigt der WDR eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“. Los geht’s zur gewohnten Zeit von 22 bis 23.30 Uhr.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 20. Januar

Barbara Becker

Kida Ramadan

Dagmar Berghoff

Harald Lesch

Julia Beautx

Chris Tall

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 20. Dezember

Die Designerin und Fitnessikone hat die Weihnachtstage in Miami mit ihren Söhnen verbracht, die das mütterliche Nest schon vor einigen Jahren verlassen haben. Die Ablösung von ihren Söhnen war ein herausfordernder Prozess, aber Barbara Becker hat sich mit dem neuen Lebensabschnitt inzwischen arrangiert. Dank einer App wissen die Drei auch immer, was der/die Andere gerade macht. „Mich beruhigt das immer sehr.“ Die Familienbande sind eng, das Verhältnis unter den dreien könnte kaum besser sein: „Familie ist das Wichtigste und wir halten auch in Krisenzeiten zusammen.“

Mit seiner Rolle als Clan-Chef „Tony Hamady“ in der Erfolgsserie „4 Blocks“ hat er Fernsehgeschichte geschrieben. Aber Kida Ramadan gehört nicht nur zu den gefragtesten Schauspielern des Landes. Das Multitalent schreibt mittlerweile Drehbücher und führt Regie. Aktuell für die sehr prominent besetzte ARD-Serie „Asbest“ in der es um einen unschuldig inhaftierten Fußballer geht. Warum auch Ramadan beinahe auf die schiefe Bahn geraten wäre, was er an der Arbeit als Regisseur so gar nicht mag und über seine Vorbildfunktion als Vater von sechs Kindern, darüber sprechen wir mit dem sympathischen Schauspieler im Kölner Treff.

Als erste Frau präsentierte sie 1976 vor einem Millionen-Publikum die „Tagesschau“. Über 25 Jahre blieb sie der Sendung treu und noch heute haben die Menschen ihre markante Stimme im Ohr. Dagmar Berghoff hat Fernsehgeschichte geschrieben. Dabei hatte sie als junge Frau einen ganz anderen Berufswunsch und war bei weitem nicht immer auf Rosen gebettet. Doch trotz vieler Widrigkeiten, aufgeben war am Ende keine Option. Ende des Monats nun feiert sie runden Geburtstag und wir freuen uns sehr, dass sie vorher noch mit uns gemeinsam auf ihr Leben zurückblickt – natürlich nicht ohne die Zukunft aus den Augen zu verlieren.

Als Astro-Physiker ist er weltweit geschätzt, seine Popularität verdankt Harald Lesch allerdings wohl eher dem Umstand, dass er als Moderator zu einem Mr. Universum der gelehrten Art geworden ist und in zahlreichen Fernsehformaten Information und Unterhaltung wie kein anderer zu verknüpfen weiß. Im Kölner Treff greift er heute nach den Sternen und erzählt uns von großen Rätseln der Menschheit! Dabei nimmt er Geschichten um untergegangene Zivilisationen, vergangene Kulturen sowie versunkene Welten unter die Lupe. Und nähert sich rein wissenschaftlich der Frage, welche Rolle Aliens gespielt haben mögen. Oder eben auch nicht!

Gerade mal 23 Jahre alt, kann Julia Beautx – die in der Nähe von Dortmund aufgewachsen ist – bereits auf eine beachtliche Karriere stolz sein. Vor gut zehn Jahren begann sie auf YouTube eigene Videos hochzuladen und ihren Followern Tipps zu Lifestyle-Themen zu geben. Eine Erfolgs-Story, denn mittlerweile folgen Julia Beautx mehrere Millionen Menschen auf Instagram und TikTok. Hier hält sie ihre Fans auch über ihre anderen Jobs auf dem Laufenden, denn neben Social Media hat sich die 23-Jährige in den letzten Jahren auch als Sängerin und Schauspielerin einen Namen gemacht und ist aktuell nicht nur in ihrer ersten Serien-Hauptrolle zu sehen – sondern auch bei uns im Kölner Treff!

Erstmals große Aufmerksamkeit erhielt Chris Tall 2013 mit dem Sieg beim „RTL Comedy Grand Prix“, 2015 war er durch einen denkwürdigen Auftritt bei „TV Total“ in aller Munde und als er 2017 den „Deutschen Comedypreis“ moderierte, nannte ihn Ehrenpreisträger Ottfried Fischer gar ein „Jahrhunderttalent“. Chris Tall gilt als sehr publikumsnah, außerordentlich schlagfertig und ist heute aus der deutschen Comedyszene nicht mehr wegzudenken. Er moderiert zudem eigene TV-Formate und füllt mit seinem inzwischen vierten Bühnenprogramm große Hallen und Arenen. Der 31-Jährige beschäftigt sich unter anderem mit dem eigenen Älterwerden, was mit merkwürdigen Ess- und Trinkgewohnheiten, körperlichen Veränderungen sowie einigen Auseinandersetzungen mit seiner Mutter einhergeht …

(WDR)

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 21. Januar 2023, 0.30 Uhr (WDR)

Samstag, 21. Januar 2023, 10.50 Uhr (hr)

Sonntag, 22. Januar 2023, 10 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

