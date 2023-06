„Kölner Treff“: Gäste und Themen am Freitag, 2. Juni

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 2. Juni 2023, zeigt der WDR eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 2. Juni

Stefanie Kloß, Musikerin bei „Silbermond"

Ute Lemper, Musikerin

Ralph Morgenstern und Mitri Sirin, Moderatoren

Shari Dietz, Journalistin

André Dietz, Schauspieler

Laura Larsson, Radiomoderatorin und Podcasterin

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 2. Juni

Von Sachsen hinaus in die Welt: Als die Teenager Stefanie Kloß, Andreas Nowak, Thomas und Johannes Stolle Ende der 90er-Jahre durch ihre Heimat tingeln, ahnt noch niemand, dass „Silbermond“-Tickets bald zum echten Verkaufsschlager werden. Inzwischen blicken die vier Freunde auf mehr als 20 Jahre Bandgeschichte zurück – damit halten sie länger zusammen als viele Ehen in Deutschland! Von tiefer Verbundenheit erzählt das preisgekrönte Quartett auch auf ihrem neuen Album. Doch nicht nur das: Front-Sängerin Stefanie Kloß spricht auch über aktuelle Lebensgefühle, Liebeserklärungen und Kraftquellen.

Vom schillernden Kölner Szene-Star zum bekanntesten Kaffee-Klatsch-Onkel, vom Kellner und Laiendarsteller in dem Kult-Kneipen-Theater Filmdose über „seriöse“ Kölner Bühnen bis hin zum „Schlosspark-Theater“ Berlin! Immer wieder schlüpft der 66-jähige Ralph Morgenstern in vollkommen neue Rollen: Nun fügt er eine neue Facette hinzu: im Ersten führt er ein Team von „Haustierprofis“ an und gewährt dabei Einblicke in die Geschichten und Probleme (nicht nur) vierbeiniger und gefiederter Freunde!

Seit 2011 ist Mitri Sirin ZDF-Moderator eines der Gesichter des ZDF Morgenmagazins und mittlerweile auch der 19 Uhr-„heute“-Nachrichten. Seine Eltern kamen als Gastarbeiter nach Deutschland, stammen aus dem jüngst betroffenen türkisch-syrischen Erdbebengebiet. Er selbst ist im münsterländischen Rheine geboren und besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft. Sein Berufsziel Journalist zu werden, verfolgte er früh, moderierte bei VOX, dem RBB und dem WDR bevor er beim ZDF landete. Den modischen Spagat zwischen Morgen und Abendprogramm hat er dort inzwischen im Griff, seine Schlafprobleme noch nicht.

Die „New York Times“ bezeichnete sie einst als „heißesten deutschen Import seit dem Volkswagen“ – und in der Tat wurde die in Münster geborene Sängerin und Schauspielerin Ute Lemper schon auf vielen großen Bühnen dieser Welt zum umjubelten Star, gleich ob sie als Musical-Protagonisin, als Chansonsängerin oder als Interpretin eigner Jazz-Songs unterwegs war! Nun hat sie ihre Erinnerungen an eine bemerkenswerte Karriere zwischen zwei Buchdeckel gepackt. Herausgekommen ist ein Rückblick auf ein besonderes Leben!

Mittlerweile sieben Jahre ist es her, dass Shari und André Dietz für ihre Tochter Mari die Diagnose „Angelman-Syndrom“ bekamen. Dieser seltene Gendefekt führt dazu, dass Mari in ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung stark beeinträchtig bleibt – Mari kann kaum sprechen, schläft extrem schlecht und erleidet immer wieder epileptische Anfälle. Aber auch wenn der Alltag der mittlerweile sechsköpfigen Familie sicher nicht immer leicht ist, Familie Dietz lässt sich nicht unterkriegen. Die Journalistin und der Schauspieler suchen sogar immer wieder die Öffentlichkeit, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen und für einen normalen Umgang mit Menschen mit Behinderung zu werben.

Mit gescheiterten Vorsätzen und kleinen und großen Niederlagen des Alltags kennt die Radiomoderatorin sich aus und macht diese auch in ihrem aktuellen Podcast „Zum Scheitern verurteilt“, (mit Kollege Simon Dömer) zum Thema. Auch in ihrem Leben lief es nicht immer geradeaus. Nach der Ausbildung zur Medien-Fachangestellten war schnell klar: Das kann es noch nicht gewesen sein. 2011 zog sie nach Berlin und landete nach diversen Praktika beim Radio. „Irgendwas mit Sprechen“ war dann der Plan. Laura Larsson bekam ihre eigene Radioshow und für ihren Podcast „Herrengedeck“ wurde sie ausgezeichnet.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Sonntag, 4. Juni 2023, 10 Uhr (WDR)

Sonntag, 4. Juni 2023, 21.04 Uhr (WDR5)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Nur am Freitag, den 7. April, fällt eine neue Folge ausnahmsweise aus.

Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

