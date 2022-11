“Kölner Treff” am Freitag: Gäste und Themen am 18. November

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Die nächste Ausgabe vom „Kölner Treff“ gibt es am 18. November. Dann wird beim WDR eine neue Folge mit Susan Link und Micky Beisenherz von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr ausgestrahlt.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 18. November

Mary Roos

Michael Patrick Kelly

Alice Schwarzer

Riccardo Simonetti

Maxi Gstettenbauer

Suzanna Randall

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 18. November

Schon als Kinder-Star stand Mary Roos auf der Bühne, spätestens seit ihrem Grand Prix-Titel „Nur die Liebe lässt uns leben“ 1972 hat sie ein Stück Schlagergeschichte geschrieben. Ein zweiter Karriereschub kam vor wenigen Jahren: Im selbstironischen Bühnenprogramm „Nutten, Koks und frische Erdbeeren“ eroberte sie auch noch die Kleinkunstbühnen. Mit 70 beendete sie offiziell ihre Karriere als Sängerin. Jetzt, drei Jahre nach ihrem Rücktritt von den Schlagerbühnen, ist es für sie an der Zeit, ihr „liederliches“ Leben und ihre Karriere nachzuzeichnen!

Kinder-Star, Mädchen-Schwarm, Mönch, Ehemann und zurückgekehrter Rockstar, Michael Patrick Kelly blickt auf ein sehr bewegtes Leben zurück, was sich in seiner Musik widerspiegelt. Auf dem aktuellem Album des 44-Jährigen sind z.B. Songs, die auf wahren Geschichten beruhen: Kelly beschreibt Momente, in denen er sich „high“ fühlt ohne Drogen zu nehmen, sei es während seiner Zeit im Kloster oder heute auf der Bühne. Er gibt auch sehr persönliche Einblicke in sein Leben, etwa den vom fünfjährigen Michael Patrick, der Blumen zum Grab seiner Mutter trägt. Kelly erzählt Geschichten, die Hoffnung geben und in dieser Zeit Halt und Trost spenden – nicht nur in seiner Musik, sondern auch im Kölner Treff.

Streitbar, aber auch umstritten – Alice Schwarzer ist erfolgreiche Publizistin und Verlegerin, vor allem aber ist sie Frauenrechtlerin. Sie forderte die Abschaffung des §218 und eine freie Sexualität für Frauen ohne männliche Unterdrückung. Seit 1977 gibt sie die feministische Zeitschrift „EMMA“ heraus. Für ihren Einsatz für die Gleichberechtigung wurde sie gleich mit zwei Bundesverdienstkreuzen ausgezeichnet. Im Dezember feiert die wohl bekannteste Feministin der Nation nun ihren 80. Geburtstag. In einem zweiteiligen ARD-Spielfilm wird nun ihr Leben und ihr Wirken gewürdigt.

Nicht nur seine jüngste Einladung zu Heidi Klums berühmter Halloween Party nach New York beweist: Er hat es geschafft – Riccardo Simonetti lebt seinen Traum. Ob als Entertainer, Autor, Influencer oder Aktivist: Der 29-Jährige nutzt seine Bekanntheit, um sich für mehr Toleranz, Diversität und Gleichberechtigung einzusetzen. Nun wird er zudem Gastgeber des „Salon Simonetti“, einer Personality-Show im Ersten, die eine ordentliche Portion Unterhaltung, aber auch relevante Themen präsentieren wird.

Als Stand-up-Comedian auf der Bühne und im TV wird er gefeiert. Mittlerweile tourt der mehrfach ausgezeichnete Komiker und Podcaster mit seinem fünften Soloprogramm durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Botschaft seiner Kunst: Du bist okay. Selbst, wenn du glaubst, du bist es nicht! Der in Niederbayern geborene Comedian weiß dabei, wovon er spricht. Maxi Gstettenbauer hat Depressionen und leidet häufig unter Panikattacken. Als Mensch mit einem Beruf in der Öffentlichkeit alles andere als ideal. Doch Maxi stellt sich seinen Ängsten. Wie sich eine Depression anfühlt und was ihm hilft, darüber wird er im Kölner Treff erzählen.

Die Kölner Astrophysikerin Suzanna Randall will bald als erste deutsche Frau ins All fliegen. Schon als Kleinkind verbrachte sie die Nächte mit Thermoskanne im Garten, um das Treiben am Himmel zu verfolgen. Heute schaut sie noch immer in den Himmel, meistens in Chile mit den größten Teleskopen der Welt. Sie versucht die Geheimnisse des unsichtbaren Universums zu lüften. Ihr Spezialgebiet: „die pulsierenden, blauen Unterzwergsterne!“ Was das genau ist und warum sie das „Wellenreiten im Weltall“ so liebt, erfahren wir von ihr im Kölner Treff.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 19. November, 0.15 Uhr (WDR)

Samstag, 19. November, 10.50 Uhr (hr)

Sonntag, 20. November, 10.55 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

