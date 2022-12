„Kölner Treff“ am Freitag: Gäste und Themen am 16. Dezember

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, dem 16. Dezember, zeigt der WDR eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“. Los geht’s zur gewohnten Zeit von 22 bis 23.30 Uhr.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 16. Dezember

Marius Müller-Westernhagen

Ranga Yogeshwar

Kerstin Ott

Elena Uhlig und Fritz Karl

Nina Kunzendorf

Thomas Huber

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 16. Dezember

In Düsseldorf als Sohn einer Regierungsbeamtin und eines Schauspielers geboren, steht er schon als 15-Jähriger vor einer Fernsehkamera. Früh beginnt Marius Müller-Westernhagen auch Gitarre zu spielen, gründet eine Coverband und setzt dann ganz auf seine Musik. Mit rotzigen deutschen Texten trifft er den Nerv der Zeit. Seine Alben bringen ihm Gold und Platin ein, Westernhagen wird zu einem der erfolgreichsten Musiker Deutschlands und füllt Stadien. Im Kölner Treff wird über Tiefpunkte auf dem Höhenpunkt seiner Karriere, Espressosucht und die legendäre Villa Kunterbunt gesprochen.

„Unsere Welt entwickelt sich in rasantem Tempo und wird zunehmend komplexer“, findet der bekannte Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Seit langem schon beschäftigt er sich mit den positiven aber auch den besorgniserregenden Veränderungen, die dieser Wandel mit sich bringt. Inzwischen ist aus diesem Anliegen ein zutiefst Persönliches geworden, denn der studierte Physiker ist zum dritten Mal Großvater geworden: „Unsere Kinder und Enkelkinder wachsen in einer spannenden Welt auf, es gibt fantastische Fortschritte, aber auch große Herausforderungen“, so Yogeshwar und plädiert schon heute dafür, die richtigen Weichen für eine bessere Zukunft der Enkelgeneration zu stellen.

Bis vor wenigen Jahren noch verdiente die Sängerin ihre Brötchen als Maler- und Lackiererin. Heute ist sie mit eine der erfolgreichsten Musikerinnen Deutschlands. In der glitzernden Schlagerwelt ist Kerstin Ott dabei immer noch eine absolute Ausnahmeerscheinung, denn sie punktet nicht mit glamourösen Outfits oder ausgefeilten Choreographien, sondern mit Herz und Bodenständigkeit. Vor sechs Jahren traf sie mit ihrem Song „Die immer lacht“ einen Nerv, er entwickelte sich zum Super-Hit und schickte die Schlagersängerin auf eine bis jetzt andauernde Erfolgsreise, deren Ende noch lange nicht in Sicht ist.

Wohl kaum jemand, der dieses lebhafte Schauspiel-Dreamteam nicht kennt. Beide haben sich längst in die Herzen der Zuschauer gespielt – egal, ob vor der Kamera oder auf der Theaterbühne. Elena macht gerade sogar „Karriere“ in den Sozialen Medien. Dabei verbindet die beiden aber bei weitem nicht nur die Liebe zu ihrem Beruf oder ihren vier gemeinsamen Kindern – beide lieben es hinter dem heimischen Herd zu stehen, um sich dort vor allem in französischen Kreationen zu verlieren. Was dabei herauskommt, wenn zwei Temperamentsbolzen den Kochlöffel schwingen und wer von beiden in der Küche das Sagen hat: Das und noch viel mehr verraten euch „Éléne et Frédéric“ im Kölner Treff.

Viele Jahre gehörte Nina Kunzendorf zur populären Riege der deutschen „Tatort“-Kommissarinnen. Bekannt ist die 51-Jährige aber auch für zahlreiche weitere hochkarätige TV-Produktionen, in denen sie häufig Charaktere verkörpert, die nicht leicht zu entschlüsseln sind. Die gebürtige Mannheimerin langweilt es, wenn das Publikum eine Filmfigur bereits nach fünf Minuten durchschaut. In dem neuen Serienevent „Das Haus der Träume“ taucht Nina Kunzendorf nun erstmalig in das Berlin der 1920er Jahre ein – für die begeisterte Wahl-Berlinerin ein spannendes Abenteuer. Weshalb sie persönlich dennoch vom Landleben mit Eseln, Hühnern und Schafen träumt, wird sie im Kölner Treff erzählen.

Ganz offiziell ist er „staatlich geprüfter Berg- und Skiführer“. Für die meisten Menschen, ganz gleich ob Alpinist*in oder nicht, dürfte er jedoch schlichtweg der „Ältere der beiden Huberbuam“ sein. Die beiden Brüder, Thomas und Alexander Huber machten sich schon vor mehr als 30 Jahren unter der Regie ihres Vaters mit Fels und Eis vertraut, heute sind sie als Kletterseilschaft „Huberbuam“ Kult und weit über die Bergwelt hinaus bekannt. Aber nicht nur als Team sind sie unschlagbar, es geht auch solo: Der in Berchtesgaden lebende Thomas Huber füllt nicht nur die Vortragssäle, seine Erlebnisse hat er nun auch zwischen zwei Buchdeckel gepresst!

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 17. Dezember, 0 Uhr (WDR)

Samstag, 17. Dezember, 10.50 Uhr (hr)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

A post shared by Bettina Böttinger (@bettinaboettinger)

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

A post shared by Susan Link (@susanlink_official)

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

