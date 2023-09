„Kölner Treff“: Gäste und Themen am Freitag, 15. September

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 15. September 2023, zeigt der WDR um 22 Uhr eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 15. September

Gerburg Jahnke

Hartmut Engler

Reinhold und Hubert Messner

Eugene Boateng

Aglaia Szyszkowitz

Maria Clara Groppler

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 15. September

Eigentlich wollte Gerburg Jahnke werden, doch sie schmiss das Studium und wurde als Kabarettistin und Gastgeberin der „Ladies Night“ im WDR Fernsehen und im Ersten bekannt. Daneben war die „Queen“ der weiblichen Comedy immer wieder auch als Schauspielerin zu sehen. Nun glänzt die Oberhausenerin in einer Hauptrolle: Zur besten Sendezeit spielt sie eine scharfzüngige Rentnerin, die um ein selbstbestimmtes Leben ringt. Eine Rolle, die der schlagfertigen Tochter eines Bergmanns förmlich auf den Leib geschrieben scheint.

Seit 43 Jahren begeistert die Band „PUR“ um Sänger und Texter Hartmut Engler ihre Fans. Ursprünglich als Schülerband gegründet, feierten sie in den 1990er Jahren den großen Durchbruch und bis heute stehen die drei Buchstaben für fortlaufenden Erfolg: Mehr als zehn Millionen Konzertbesucher, zehn Nummer-Eins-Alben und zwölf Millionen verkaufte Tonträger sprechen für sich. Jetzt wird in Düsseldorf ein neuer Meilenstein gelegt: Das Musical „Abenteuerland“ – zum ersten Mal nach Udo Lindenberg und Udo Jürgens bekommt damit eine deutschsprachige Band ein eigenes Musical.

Beide lieben Grenzerfahrungen und suchen die Extreme: die Brüder Hubert und Reinhold Messner. Der eine ist der wohl bekannteste Bergsteiger Deutschland, der andere hat als Mediziner 15.000 Frühchen auf die Welt geholfen. Aufgewachsen sind sie mit acht Geschwistern in Südtirol. Als bei einer Expedition mit Reinhold der gemeinsame Bruder Günther im Alter von 24 Jahren am Nanga Parbat starb, gab es zunächst einen Bruch in der Familie. Doch Reinhold und Hubert näherten sich einander wieder an, gingen in die Berge, stürzten sich in riskante Expeditionen. Noch heute sind sie gegenseitig die größten Kritiker und Bewunderer. Die beiden verbindet die Sucht nach Abenteuer, die Faszination für die Natur und das Zusammenspiel von Leben und Tod.

Er ist Schauspieler, Tänzer, Choreograf und seit neuestem auch Kommissar im Ersten. 2021 gewann Eugene Boateng für seine Rolle in dem Kinofilm „Borga“ den Deutschen Schauspielpreis. Seitdem schwebt der Rheinländer auf Wolke Sieben und blickt jetzt schon auf eine beeindruckende Vita zurück: Aufgewachsen in der Düsseldorfer Kiefernstraße in einer zwei Zimmer-Wohnung mit acht Geschwistern, sollte er eigentlich Mediziner werden. Stattdessen ging er mit Megastar Beyoncé auf Tour und schauspielerte sich ins danach ins Rampenlicht.

Sie gehört zu Deutschlands bekanntesten Schauspielerinnen, steht seit fast 30 Jahren erfolgreich vor der Kamera, spielte in mehr als 100 Filmen und Serien mit. Im Leben von Aglaia Szyszkowitz, so scheint es, ist alles in bester Ordnung. Doch der Schein trügt. Gerade die letzten Jahre der gebürtigen Österreicherin glichen einer Achterbahnfahrt mit mehr Tiefen als Höhen. Jetzt spricht sie darüber. Über Verzweiflung und Scheitern und darüber, wie es ist als Frau mal nicht zu funktionieren.

Durch Zufall stieß Maria Clara Groppler mit 17 Jahren auf die Stand-Up-Comedy Szene – und war direkt begeistert. Es zog sie auf die Bühne, 2020 wurde sie mit dem Deutschen Comedy Preis als beste Newcomerin ausgezeichnet. Und weil sie selbst weiß, wie schwer es manchmal als Frau ist, sich in einer männlich geprägten Comedy Szene zu behaupten, präsentiert sie demnächst mit ihrer Freundin Negah Amiri die Show „Doppel X – Die Female Comedy Show“, bei der Comediennes eine Plattform bekommen. Von ihr erfahren wir außerdem, warum sie schon so ziemlich jedes Hobby auf der Welt ausprobiert hat und welche positiven Seiten es haben kann, in der Jugend nichts verboten bekommen zu haben.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 16. September, 0.30 Uhr (WDR)

Samstag, 16. September, 10.50 Uhr (hr)

Sonntag, 17. September, 9.45 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Bettina Böttinger hört beim „Kölner Treff“ auf

Nach 17 Jahren hört Journalistin und Moderatorin Bettina Böttinger allerdings beim ZDF auf. Das Team der Sendung sucht deshalb im Sommer 2023 neue Moderatoren.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober soll die letzte Ausgabe mit der Journalistin laufen. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, wird Böttinger in einer Mitteilung des WDR.

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

