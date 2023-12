„Kölner Treff“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 15. Dezember

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 15. Dezember 2023, zeigt der WDR um 22 Uhr eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 15. Dezember

Tim Mälzer

Wim Wenders

Patricia Meeden

Wigald Boning

Annett Louisan

Collien Ulmen-Fernandes

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 15. Dezember

Was er anpackt, wird meist zu Gold. 20 Jahre sind vergangen seit Tim Mälzer die deutsche TV-Küchenlandschaft revolutionierte. Bis dahin waren Köche in weißer Kochkleidung mit einem Gläschen Rotwein in der Hand das gewohnte Bild. In Tim Mälzers TV-Küchen ging es von Anfang an deutlich wilder zu. Mit T-Shirt und Kurzhaarfrisur legte der Koch von Beginn an Wert auf praktische, alltägliche Küche. Das kommt an. Das Nordlicht wird für eine höchst unterhaltsamen Koch-Formate überhäuft mit Preisen, u.a. in diesem Jahr mit dem Deutschem Fernseh- und dem Grimme-Preis..

Er ist Filmemacher, Fotograf, Professor an der Filmhochschule und Stiftungsgründer, – vor allem aber ist er eine deutsche Film-Ikone. Für seine Werke wie „Paris, Texas“, „Himmel über Berlin“ oder „Buena Vista Social Club“ wurde Wim Wenders von Kritikern und Publikum gleichermaßen gefeiert. In diesem Jahr kommen gleich zwei Filme des gebürtigen Rheinländers in die deutschen Kinos: Eine Dokumentation über den Künstler Anselm Kiefer und ein Spielfilm, in dem er die Geschichte eines Toilettenreinigers in Tokio erzählt.

Die Schauspielerin, die sich selbst als Rampensau bezeichnet, kann ihr Glück kaum fassen, läuft doch alles rund bei ihr: Im Musical „Rent“ in Dortmund rockt sie als Mimi die Bühne, in der Krimi-TV-Serie „Wilsberg“ mischt sie seit zwei Jahren als Anwältin mit und ganz aktuell spricht sie im neuen Disney-Animationsfilm „Wish“ die Prinzessin Asha. Patricia Meeden singt, tanzt und schauspielert sich erfolgreich durchs Leben. Nur Ballett hat sie nach acht Jahren aufgegeben: „Ich esse einfach zu gern.“

Er gehört zu den schillerndsten Persönlichkeiten der deutschen TV-Szene. Besonders in sportlichen Angelegenheiten ist „Humorfachkraft“ Wigald Boning in den letzten Jahren kreativ! So kam er, der mit seiner Familie im Bayern lebt, auf eine interessante Idee: Wie wäre es, täglich ein gewisses Schwimmpensum zu absolvieren und dabei auf unterschiedlichste Weise „baden zu gehen“? Gesagt, getan… Im Kölner Treff schildert er seine Erfahrungen aus über 500 Wassererlebnissen! Und stellt zudem auch noch unter Beweis, dass er beileibe nicht nur ein Mensch ist, der sich in „seichten Gewässern“ auskennt.

Sie wurde 2004 quasi über Nacht berühmt: Ihr erster großer Song „Das Spiel“ lief damals im Radio in Dauerschleife – für das Album bekam sie Gold und Platin. Mittlerweile sind fast 20 Jahre vergangen und noch immer feiert die Frau mit der unverwechselbaren Stimme Erfolge. Erst kürzlich hat sie ihr aktuelles Album „Babyblue“ vorgelegt. Darin geht es wie so oft bei Annett Louisan um sehr persönliche Themen – um „den Blues in der Mitte des Lebens“ und ums Älterwerden zum Beispiel. Themen, mit denen wohl viele Menschen etwas anfangen können.

In den Nullerjahren hat sie den Musiksender VIVA als Moderatorin mitgeprägt, heute ist die 42-Jährige auch als Schauspielerin, Kolumnistin und im Dokumentarfilm unterwegs. Daneben setzt sich Collien Ulmen-Fernandes stetig für Gleichberechtigung ein und für neue Rollenbilder ein. Anfang des Jahres ist sie nach Mallorca ausgewandert und plant für ihr erstes Weihnachtsfest dort durchaus Skurriles: Weil ihre 11-jährige Tochter kein Fleisch isst, will ihr Mann Christian Ulmen eine „vegetarische Gans bauen, um die schließlich eine Fake-Haut gewickelt wird, so dass das auch noch knusprig wird“, erzählt Collien. Ob sie das vorher Probekochen?

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 16. Dezember, 1.10 Uhr (WDR)

Samstag, 16. Dezember, 10.40 Uhr (hr)

Sonntag, 17. Dezember, 8.20 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Bettina Böttinger hört beim „Kölner Treff“ auf

Nach 17 Jahren hört Journalistin und Moderatorin Bettina Böttinger allerdings beim ZDF auf. Das Team der Sendung sucht deshalb im Sommer 2023 neue Moderatoren.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober lief die letzte Ausgabe mit der Journalistin laufen. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, wird Böttinger in einer Mitteilung des WDR.

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“. Neben Beisenherz‘ seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“. Im November 2023 wurde bekannt gegeben, dass Micky Beisenherz und Susan Link die alleinige Moderation des „Kölner Treff“ übernehmen.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

