„Kölner Treff“: Gäste und Themen am Freitag, 14. Juli

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 14. Juli 2023, zeigt der WDR eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 14. Juli

Herbert Grönemeyer

Jürgen Prochnow

Anke Engelke

Isabel Schayani

… und ein Überraschungsgast!

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 14. Juli

Er ist seit vierzig Jahren im Musikgeschäft und einer der erfolgreichsten Künstler des Landes. Aufgewachsen ist er in Bochum, der Stadt „Tief im Westen“, der er sich noch immer sehr verbunden fühlt. Nach anfänglichen Misserfolgen nimmt seine musikalische Karriere 1984 mit „4630 Bochum“ Fahrt auf. Seitdem ist Herbert Grönemeyers Karriere nicht mehr zu stoppen. Im November erscheint nun endlich sein neues – sein fünfzehntes – Album „Tumult“. Der Titel steht für ihn für den Zustand, in dem sich unsere Gesellschaft befindet: eine nervöse, eine unruhige Zeit. Zum Start gibt er sich aber im Kölner Treff die Ehre. Bei uns erzählt er über sein Leben in Berlin und London, seine Wurzeln im Ruhrgebiet und seine politische Haltung, die er heute wichtiger findet denn je.

Obwohl Herbert Grönemeyer und Jürgen Prochnow seit dem Anfang der 80er Jahre vollkommen unterschiedliche Karrieren gemacht haben, gibt es doch einige Dinge, die sie einen: Beide verdienten sich ihre ersten Lorbeeren zu Zadek-Zeiten am Schauspielhaus Bochum, beide erlangten durch ihre Mitwirkung in Wolfgang Petersens „Das Boot" eine ungeheure Popularität, die sich auch 37 Jahre nach der Erstausstrahlung erhalten hat. Während Grönemeyer hierzulande zur musikalischen Legende wurde, trieb es

Sie ist Komikerin, Schauspielerin, Entertainerin, Synchronsprecherin, Moderatorin und natürlich Musikerin. Und als solche hat auch Anke Engelke eine ganz besondere Beziehung zu Herbert Grönemeyer und seiner Musik. Zum letzten Mal gesehen haben sie sich bei der WDR-Sendung „Anke hat Zeit“ vor drei Jahren. Was die Beiden verbindet und welche Grönemeyer-Stücke eine ganz besondere Bedeutung für sie haben, wird Anke Engelke im Kölner Treff verraten.

Als junges Mädchen durfte sie Herbert Grönemeyer interviewen, aus seinem Auftritt beim Benefizkonzert in der Schulaula wurde dann aber doch nichts. Umso größer nun die Freude, den Musiker nach so vielen Jahren wiederzutreffen. Dabei verbindet die beiden nicht nur ihre gemeinsame Heimat, das Ruhrgebiet. Sie engagieren sich für Menschen, die hier bei uns Zuflucht suchen. Beide auf eigene Art und Weise mit viel Herzblut und Leidenschaft. Warum das so ist und was unsere Gesellschaft aus ihrer Sicht braucht, um wieder stärker zusammenzuwachsen – das werden uns Isabel Schayani und Herbert Grönemeyer am Freitagabend erzählen.

Und sollte ein Überraschungsgast kommen, hat dieser viel mit Grönemeyer zu besprechen …

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 15. Juli 2023, 0 Uhr (WDR)

Samstag, 15. Juli 2023, 10.55 Uhr (hr)

Sonntag, 16. Juli 2023, 10.15 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Nur am Freitag, den 7. April, fällt eine neue Folge ausnahmsweise aus.

Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Bettina Böttinger hört beim „Kölner Treff“ auf

Nach 17 Jahren hört Journalistin und Moderatorin Bettina Böttinger allerdings beim ZDF auf. Das Team der Sendung sucht deshalb im Sommer 2023 neue Moderatoren.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober soll die letzte Ausgabe mit der Journalistin laufen. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, wird Böttinger in einer Mitteilung des WDR.

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz" und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee".

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

