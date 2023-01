„Kölner Treff“ am Freitag: Gäste und Themen am 13. Januar

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, dem 13. Januar, zeigt der WDR eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“. Los geht’s zur gewohnten Zeit von 22 bis 23.30 Uhr.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 13. Januar

Anna Maria Mühe

Mariana Leky

Jörg Hartmann

Martin Brambach

Mickie Krause

Anastasia Umrik

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 13. Dezember

Anna Maria Mühe: Die preisgekrönte Schauspielerin brennt für ihren Beruf und schlüpft gerne in Rollen, die ihr einiges abverlangen. Für ihre neueste Serie assistierte die 37-Jährige in einem Bestattungsinstitut und ließ sie sich den Umgang mit den Toten erklären. Die Tochter zweier Schauspielgrößen wurde durch Zufall als 15-Jährige in einer Kneipe für den Film entdeckt. Seither ist die 37-Jährige aus der deutschen Film- und Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Längst hat sie sich aus dem Schatten ihrer früh verstorbenen Eltern freigespielt. Mit anspruchsvollen und ganz unterschiedlichen Rollen beweist sie, dass sie zu Recht vielbeschäftigt in ihrem Beruf ist.

Mariana Leky: Sie gehört wohl mit zu den lustigsten, klügsten und erfolgreichsten deutschen Schriftstellerinnen der Gegenwart. Allein ihr Bestseller „Was man von hier aus sehen kann“ verkaufte sich über 800.000 Mal, stand jahrelang auf der Bestsellerliste. Jetzt ist die Geschichte um Selma, die wenn sie von einem Okapi träumt, gleich ein ganzes Dorf im Westerwald in Aufruhr bringt, in die Kinos gekommen. Wie die Autorin selbst ihre Figuren im Film erlebt hat, was sie mit dem Westerwald verbindet und was das alles mit einem Okapi zu tun hat: Mariana Leky wird im Kölner Treff darüber erzählen.

Jörg Hartmann: Mit seinen Rollen als Stasi-Offizier Falk Kupfer in der Serie Weissensee oder als exzentrischer Kriminalhauptkommissar im Dortmunder „Tatort“ prägt Jörg Hartmann zwei besonders streitbare Seriencharaktere des deutschen Fernsehens. Zehn Jahre lang ermittelte er mit Schauspielkollegin Anna Schudt im Ruhrgebiet. Jetzt erscheint die erste Folge nach Schudts überraschenden Serientod im vergangenen Jahr. Zum ersten Mal hat Jörg Hartmann an dem Drehbuch mitgeschrieben. Wir sprechen mit ihm über die Zukunft des Dortmunder Tatorts, seine Kindheit in Herdecke und erfahren, warum er in der Heimat „Fackel“ genannt wird.

Martin Brambach: In Dresden geboren, im Ruhrpott hängengeblieben. Schauspieler und „Tatort“-Kommissar Martin Brambach hatte seine erste Berührung mit dem Ruhrgebiet, als er Mitte der 80er Jahre am Schauspielhaus Bochum tätig war. Später zog ihn die Liebe dann endgültig nach Recklinghausen. Die Brambachs leben dort sehr nachhaltig, essen kein Fleisch und fahren kaum Auto. Seine Abenteuerreise durchs Ruhrgebiet machte er denn auch per Drahtesel. Was er alles erlebt hat und wo es die schärfste Currywurst im Pott gibt, bei der selbst der Vegetarier Brambach mal schwach wird, erzählt er im Kölner Treff.

Mickie Krause: Hits wie „Zehn nackte Frisösen“ machten Party-Sänger und Entertainer Mickie Krause vor mehr als zwanzig Jahren berühmt. Der Erfolg ist ihm nicht zu Kopf gestiegen ist und der Vater von vier Kindern viel tiefgründiger ist als es viele seiner Texte vermuten lassen. Das beweist nicht nur der Umstand, dass der Nordrhein-Westfale mit seiner Familie nach wie vor in seinem Geburtsort Wettringen lebt. Auch sozial engagiert sich der 52-Jährige seit Jahren. So verbrachte der Familienmensch den Jahreswechsel in Kenia, wo er Anfang Januar offiziell eine Schule eröffnete, deren Bau er vorab maßgeblich unterstützte.

Anastasia Umrik: Die in Kasachstan geborene Mittdreißigerin hat einen Lebensweg voller Umwege hinter sich: Migration, eine sichtbare Behinderung und ein beruflicher Weg als Arbeiterkind. Sie musste immer wieder Strategien entwickeln, um nicht in den Schubladen zu bleiben, in die sie von der Gesellschaft und dem sogenannten „Schicksal“ gepresst wurde. Nach einer Nahtoderfahrung musste sie entscheiden, wie ihr Lebensweg weitergehen soll. Sie entschied alle ihre bis dato gelebten Glaubenssätze zu überprüfen und ihr Leben neu zu gestalten.

(WDR)

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Sonntag, 15. Januar 2023, 9.40 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

