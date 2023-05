„Kölner Treff“: Gäste und Themen am Freitag, 12. Mai

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 12. Mai 2023, zeigt der WDR eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 12. Mai

Esther Sedlaczek , Moderatorin

, Moderatorin Vicky Leandros , Sängerin

, Sängerin Anselm Grün , Autor

, Autor Jasmin Schreiber , Autorin

, Autorin Judith Williams , Unternehmerin

, Unternehmerin Johannes Oerding, Musiker

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 12. Mai

Die prominente Moderatorin ist frisch verliebt – in einen kleinen blauen Elefanten. Im Mai übernimmt Sportjournalistin Esther Sedlaczek eine neue Aufgabe und wird durch die beliebte Quiz-Show „Frag doch mal die Maus“ im Ersten führen. Die gebürtige Berlinerin wurde durch ihre Arbeit beim Sender Sky bekannt. Seit zwei Jahren moderiert sie nun die „Sportschau“ im Ersten und begeisterte auch bei den Liveübertragungen während der Fußball-WM in Katar. Im Sommer letzten Jahres sammelte sie dann erste Erfahrungen als Spielleiterin beim „Quizduell-Olymp“ und überzeugte auch hier mit Schlagfertigkeit und Charme.

Vicky Leandros steht seit mehr als 50 Jahren auf der Bühne und ist nun auf ausverkaufter Abschiedstournee, die sie nach ihrem persönlichen Lieblingslied benannt hat: „Ich liebe das Leben“. Und weil sie das Leben so liebt, möchte die gebürtige Griechin die Hände noch lange nicht in den Schoß legen. Sie baut gerade ein Hotel in Athen, plant ein zweites Kochbuch und will über auch ihr Leben schreiben. Und da gibt es viel zu erzählen. Immerhin stand sie hier in Deutschland schon mit 13 auf der Bühne und machte eine bespiellose Karriere als Schlagersängerin. „Mein Vater hatte immer auf die Plattenverkäufe in NRW geschaut: Wenn es da lief, wusste er, der Song wird ein Hit.“ Und erfolgreiche Hits hatte sie unzählige!

Anselm Grün dürfte der meistgelesene deutschsprachige spirituelle Autor sein. Aber der 78-jährige Mönch, der seit über fünfeinhalb Jahren im fränkischen Kloster Münsterschwarzach lebt, ist freilich viel mehr als nur ein Auflagenmillionär von Büchern mit geistlichem Inhalt. Als sogenannter Cellerar verantwortete Grün über Jahrzehnte das wirtschaftliche Wohlergehen eines der bedeutendsten deutschen Klöster! So wurde er zu einem „Manager mit Mönchsherz“ oder zum „Macher hinter Mauern“. Im Kölner Treff wird er unter anderem über die Kraft der Versöhnung zu sprechen!

Sie ist Bestsellerautorin und hat bereits zwei viel beachtete Romane geschrieben: Jasmin Schreiber. „Marianengraben“ war der Erfolg im Jahr 2020. Dabei spielt in ihren Büchern auch immer die Natur eine große Rolle. Aber nicht nur dort. Die Liebe der studierten Biologin gilt auch im echten Leben Flora und Fauna. Dabei schlägt ihr Herz gerade für die besonders kleinen Organismen im Ökosystem wie Insekten, Spinnen, Moose und Flechten. Was die angehende Rangerin und Waldpädagogin so sehr an Asseln, Raupen & Co begeistert, warum sie als Kind eine Birke zur Freundin hatte und woher sie ihr unglaubliches Wissen über die Natur bezieht – das will sie im Kölner Treff erzählen.

Judith Williams ist das Paradebeispiel für eine „Selfmade-Woman“: Die deutsch-amerikanische Unternehmerin hat sich von der Teleshopping-Moderatorin zur echten Marke entwickelt. Heute gehört die Beauty-Expertin zu den erfolgreichsten Unternehmerinnen Deutschlands und behauptet sich seit Jahren als Investorin – auch vor der Kamera in „Die Höhle der Löwen“ – gegenüber der überwiegend männlichen Konkurrenz. Dass die ausgebildete Sopranistin ihr Leben ursprünglich der Musik widmen wollte und harte Schicksalsschläge bestehen musste, erzählt aktuell eine Doku über sie: Ein Jahr lang hat sich Williams dafür von einem Kamerateam begleiten lassen, entstanden ist ein sehr persönliches Portrait über ihren einzigartigen Werdegang und das Leben als Firmenchefin.

Seit vielen Jahren gehört er zu den Top-Künstlern der deutschen Musikszene: Johannes Oerding ist längst an der Spitze angekommen und wirkt trotz großen Erfolgs noch immer wie der Junge von nebenan. In seiner Wahlheimat Hamburg lebt er gerne – doch der 41-Jährige sagt: Wenn er die Hansestadt eines Tages verlassen müsste, würde es ihn an seinen zweiten Lieblingsort Köln verschlagen. Hier verbrachte der gebürtige Niederrheiner nämlich etliche Nächte seiner Jugend. Weshalb er noch heute gerne feiert und wie sein persönlicher Fanboy-Moment mit Robbie Williams ablief, erzählt er im Kölner Treff.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 13. Mai 2023, 0.15 Uhr (WDR)

Samstag, 13. Mai 2023, 10.50 Uhr (WDR)

Sonntag, 14. Mai 2023, 9.50 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Nur am Freitag, den 7. April, fällt eine neue Folge ausnahmsweise aus.

Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

