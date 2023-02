„Kölner Treff“: Gäste und Themen am 10. Februar

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, den 10. Februar, zeigt der WDR eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“. Los geht’s zur gewohnten Zeit von 22 bis 23.30 Uhr.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 10. Februar

Bill Mockridge

Ruth Moschner

Toni Schumacher

Jasmin Gerat

Robin Pietsch

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 10. Februar

Fast 25 Jahre lang war er „Erich Schiller“ in der Lindenstraße! Nach seinem eher unfreiwilligem Serientod war der beliebte Volksschauspieler und Kabarettist reif für eine neue Herausforderung: Eine Rolle als „Rentnercop“ kam da wie gerufen! Im Kölner Treff sprechen wir mit dem gebürtigen Kanadier darüber, wie es ist, in Köln zu ermitteln, wie es der 75-Jährige schafft, mit positiver Energie dem Altern zu trotzen – und dennoch dem eigenen Anspruch nach dem Motto: „Je oller, je doller“ treu zu bleiben.

Sie ist seit über 20 Jahren aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken und hat unzählige TV-Shows als Moderatorin oder Jurorin begleitet: Ob in „The Masked Singer“, „Grill den Henssler“ oder aktuell „Jeopardy“. Stets versteht es Ruth Moschner, die Zuschauer:innen mit ihrer positiven und heiteren Art zu begeistern und zu unterhalten. Warum die beliebte Moderatorin auch privat Spieleabende mag und welche Sonn- und Schattenseiten ein Leben in der Öffentlichkeit mit sich bringt, das und mehr erzählt Ruth Moschner im Kölner Treff.

Er war einer der besten Torhüter der Welt, Rekordspieler beim 1. FC Köln und hat Fußballgeschichte geschrieben. Sein Buch „Anpfiff“ löste in den 80er Jahren ein Fußballbeben aus, weil er Themen wie Drogen, Alkoholmissbrauch und Sex ansprach. Die Folge: Sein Aus beim 1. FC Köln und bei der DFB-Elf. Aber nichts konnte die Liebe zu seinem Herzensverein erschüttern. Der Kölsche Tünn kehrte später sogar für sieben Jahre als Vizepräsident zurück. Dieser Tage heißt es „75 Jahre 1. FC Köln“ und wir blicken mit ihm gemeinsam auf seine erfolgreichen Jahre im FC-Trikot zurück.

Die Schauspielerin war BRAVO-Girl, MTV-Moderatorin, ein Star in Til Schweigers Komödien und seit 2019 beweist sich Jasmin Gerat als Kommissarin im „Kroatienkrimi“. Sie liebt die Dreharbeiten dort, wo sie immer auch ihre mütterliche, kroatische Seele spürt: „Dort kann ich mein Temperament ausleben und bin endlich nicht mehr die einzige Frau am Tisch, die laut und derbe lacht.“ Über ihre südeuropäischen Wurzeln und warum sie als Kommissarin immer mit den Leichen Zwiesprache hält, sprechen wir im Kölner Treff.

Sie gehört als Schauspielerin wohl zu den Publikumslieblingen des Landes. Dabei liegen hinter Mimi Fiedler Jahre der Verzweiflung, Angst und Hoffnungslosigkeit. 30 Jahre lang hat sie viel zu viel und viel zu oft Alkohol getrunken. Aber seit gut vier Jahren ist Schluss damit. Wie sie es endlich geschafft hat, trocken zu werden, warum sie überhaupt in den Rausch flüchtete und wie sie heute rückblickend auf diese Zeit im Nebel schaut – Mimi Fiedler wird darüber erzählen.

Als Kind lernte er das Kochen von seiner Oma, absolvierte zunächst eine Konditor- und danach eine Kochlehre. Heute hat er sich mit seiner Küche neuen Interpretationen von regionalen und saisonalen Rezepten verschrieben. Bekannt wurde Robin Pietsch als derzeit einziger Sternekoch in Sachsen-Anhalt. Doch inzwischen hat sich der 34-Jährige auch als Fernsehkoch einen Namen gemacht. Aufgestiegen in die Riege der Promi-Köche mischt er überall mit, wo gutes Essen und spannende Action Programm sind, sei es bei der ZDF-Küchenschlacht oder an der Seite von Tim Mälzer in „Kitchen Impossible“.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Sonntag, 12. Februar 2023, 10.20 Uhr (WDR)

Sonntag, 12. Februar 2023, 21.04 Uhr (WDR5)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair".

Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz" und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee".

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

