„Kölner Treff“: Gäste und Themen am Freitag, 1. Dezember

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am Freitag, 1. Dezember 2023, zeigt der WDR um 22 Uhr eine neue Ausgabe vom „Kölner Treff“.

>> Was läuft heute im Fernsehen? Das komplette TV-Programm auf einen Blick <<

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 1. Dezember

Anke Engelke , Schauspielerin

, Schauspielerin Christoph Bonsmann , Action medeor-Geschäftsführer

, Action medeor-Geschäftsführer Sebastian Ströbel , Schauspieler

, Schauspieler Jan Malte Andresen , Radio-Moderator

, Radio-Moderator Sarah Easter , „Care“-Referentin für Nothilfekommunikation

, „Care“-Referentin für Nothilfekommunikation Patricia Kelly , Musikerin

, Musikerin Nataliia Klochanina, Lehrerin

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 1. Dezember

Seit 2003 ist Anke Engelke bereits Botschafterin vom Medikamentenhilfswerk action medeor – der Notapotheke der Welt. Auf Projektreisen nach Afrika überzeugte sie sich immer wieder von der Arbeit vor Ort und ruft zu Spenden auf. Action medeor Geschäftsführer Christoph Bonsmann begleitet Anke Engelke oft auf diesen Reisen. Der gelernte Apotheker aus Düsseldorf hat selbst drei Jahre in Namibia gelebt und erlebte dort eine verheerende Malariaepidemie. Gemeinsam engagieren sich die beiden seit inzwischen mehr als 20 Jahren für Menschen in Not.

Er ist das Gesicht der ZDF-Erfolgsserie „Die Bergretter“. Seit fast zehn Jahren dreht Sebastian Ströbel in Ramsau in der Steiermark und riskiert in der Bergwelt immer auch sein Leben. Der gebürtige Schwabe liebt diese Grenzerfahrung. Ohne Schrammen und Prellungen fährt er nie zu seiner Familie nach Hamburg. Dort kümmert er sich um seine vier Töchter, für die er Vorbild sein möchte. So setzt sich der sympathische Schauspieler zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe ein und ist Botschafter für das Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“.

Der Moderator von WDR 2 gehört hier im Westen seit langem zu den vertrautesten Stimmen und den beliebtesten WDR-Moderatoren! Dafür wirft er sich gerne mit ungewöhnlichen Einsätzen ins Zeug: Im letzten Jahr hat er zusammen mit der „Aktion Deutschland Hilft“ und den Kollegen Sabine Heinrich, Steffi Neu und Thomas Bug über 100 Stunden in einem gläsernen Studio in Dortmund gefeiert, gelacht und geweint, – fest daran glaubend, dass auch heute noch Weihnachtswunder gegen den Hunger in der Welt möglich gemacht werden können! Jan Malte Andressen erinnert sich und erzählt uns, wie eine diesjährige Wiederauflage des WDR 2 Weihnachtswunders in diesem Jahr besonders Frauen und Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten zugutekommen soll!

Sie ist „Care“-Referentin für Nothilfekommunikation und damit eine der vielen Unterstützerinnen, ohne die eine kontinuierliche Arbeit humanitärer Hilfsorganisationen in Kriegs- und Krisenregionen nicht denkbar wären. Um ihr Engagement vor Ort transparent zu machen, erzählt und schreibt Sarah Easter von berührenden Begegnungen mit Müttern und Kindern, beispielsweise in der Ukraine, Jordanien oder auch Bangladesch. Dabei wird auch deutlich, dass gerade Frauen und Kinder in Krisensituationen besonders hart betroffen sind, Hilfe benötigen und angestoßene Projekte keinesfalls in Vergessenheit geraten dürfen.

Als Mutter von zwei erwachsenen Söhnen blickt die Musikerin dankbar zurück – auch auf die traurigen Töne ihrer Vergangenheit. Sie war 12 Jahre als ihre Mutter starb. Ihr Vater versank darüber in einer Depression, und Patricia Kelly und ihre große Schwester Cathy übernahmen die Fürsorge für die fünf kleineren Geschwister. Sie traten als Straßenmusiker*innen auf, um der Familie den Lebensunterhalt zu sichern und wurden mit der schließlich weltberühmt: als Kelly Family. Heute steht Patrica als Solokünstlerin auf der Bühne und freut sich auf die bevorstehende Unbreakable-Tour. Nicht nur, weil sie mit ihrem Sohn Iggi einige der Lieder geschrieben hat, sondern auch, weil der Titel eine Hommage an die immerwährende Liebe zu ihrem Mann ist.

Die Lehrerin kann aus ganz persönlichen Erfahrungen berichten, welcher Not Frauen und Mütter in Kriegs- und Krisensituationen ausgesetzt sind. Im Frühjahr 2022 ist sie vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine geflüchtet. Gemeinsam mit ihrem Sohn, ihrer Mutter, ihrer Nichte sowie deren Säugling hat sie sich die Ukrainerin auf den Weg gemacht, um wieder ein sicheres Leben führen zu können. Heute lebt die Ukrainerin in Bonn, wo sie sich ehrenamtlich im Verein „Ukrainer in Bonn e.V.“ engagiert. Eine neue Arbeitsstelle hat Nataliia Klochanina an einer Linzer Realschule gefunden, dort unterrichtet sie geflüchtete Kinder. „Ich suche immer wieder neue Wege, um sie für ihre Zukunft zu motivieren.“

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 2. Dezember, 0.15 Uhr (WDR)

Samstag, 2. Dezember, 10.50 Uhr (hr)

Sonntag, 3. Dezember, 9.05 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Bettina Böttinger hört beim „Kölner Treff“ auf

Nach 17 Jahren hört Journalistin und Moderatorin Bettina Böttinger allerdings beim ZDF auf. Das Team der Sendung sucht deshalb im Sommer 2023 neue Moderatoren.

Das sind die Moderatoren des „Kölner Treff“

Bereits seit 2006 war Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs. Am 27. Oktober lief die letzte Ausgabe mit der Journalistin laufen. „Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung“, wird Böttinger in einer Mitteilung des WDR.

View this post on Instagram A post shared by Bettina Böttinger (@bettinaboettinger)

Susan Link und Micky Beisenherz: Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“. Neben Beisenherz‘ seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“. Im November 2023 wurde bekannt gegeben, dass Micky Beisenherz und Susan Link die alleinige Moderation des „Kölner Treff“ übernehmen.

View this post on Instagram A post shared by Susan Link (@susanlink_official)

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der „Kölner Treff“ bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: