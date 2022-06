“Kölner Treff” am Freitag um 22 Uhr – das sind die Gäste

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 3. Juni 2022 gibt es eine neue Ausgabe des „Kölner Treff“. Micky Beisenherz und Susan Link führt von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr durch die Sendung.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 3. Juni:

Nova Meierhenrich

Adel Tawil

Patricia Kelly

Georg Restle

Tijan Onaran

Verena Altenberger

Das sind die Themen des „Kölner Treff“ am 3. Juni:

Mit der Pandemie scheint hierzulande das Gärtnern zu einem neuen Lieblingshobby der Deutschen geworden zu sein. Sie graben, pflanzen, jäten und ernten, was das Zeug hält. Auch die Schauspielerin, Moderatorin und Bloggerin Nova Meierhenrich gehört dazu. Sie hat sich 2017 mit einer Freundin zusammen eine eigene Parzelle vor den Toren Hamburgs zugelegt und einen noch brachliegenden Schandfleck mit viel Liebe und Fleiß in ein kleines Stück Paradies verwandelt. Warum sie das „Abenteuer Schrebergarten“ eingegangen ist und gerne Abendkleider gegen Gummistiefel tauscht, erzählt sie im Kölner Treff.

Der gebürtige Berliner Adel Tawil gilt als einer der erfolgreichsten Sänger Deutschlands – seit über 20 Jahren ist er im Popzirkus unterwegs und hat dort sämtliche Höhen und Tiefen erlebt. Er startete als einer von fünf Jungs in einer Boy-Band, feierte als Teil des Duos „Ich+Ich“ Riesenerfolge, bevor er sich 2012 seiner eindrucksvollen Solokarriere zuwandte. In seinen Songs gelingt es dem Sohn nordafrikanischer Eltern immer wieder auch gesellschaftlich relevante Themen in poppige, unterhaltsame Songs zu verpacken.

Das vergangene Jahr bezeichnet Patricia Kelly selbst als eines der „schwersten Jahre ihres Lebens“. Nachdem sie Anfang 2021 ihre Schwester und eine enge Freundin verlor, erkrankte sie im Oktober zum zweiten Mal schwer an Covid. Die Folgen spüre die Sängerin noch heute. Umso überraschender sind da die positiven Töne, mit denen sie sich musikalisch zurückmeldet. „Unbreakable“, also unzerbrechlich, ist dabei nicht sie selbst, sondern die Liebe zu ihrem Mann Denis, der ihr im Venedig-Urlaub erneut einen Antrag machte! Außerdem erzählt Patricia im Kölner Treff, welcher ganz besondere Co-Autor an ihrer Platte mitwirkte…

Seit nunmehr zehn Jahren leitet der Journalist die „Monitor“-Redaktion im WDR, moderiert die Sendung im Ersten und kommentiert in den „Tagesthemen“. Seine Haltung dabei: „Ein guter Journalist ist einer, der ein unbestechlicher Menschenfreund ist!“ In seinem Job ist Georg Restle aber gerne auch mal unbequem. Dafür muss der gebürtige Esslinger auch schon mal Morddrohungen in Kauf nehmen. Kürzlich nun hat Georg Restle die Rollen gewechselt – vom Moderator zum Reporter. Sein Reiseziel: die Ukraine. Mit welchen Eindrücken er zurückgekehrt ist und wie der Mensch hinter dem Journalisten die Bilder des Krieges verarbeitet, soll u.a. Thema sein.

Tijan Onaran zählt zu den einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Die 37-Jährige setzt sich für mehr Sichtbarkeit von Frauen ein und ist sich sicher, dass Diversität der Grundstein für den Erfolg eines Unternehmens ist. Vielfalt hat sie schon während ihrer Kindheit in Karlsruhe vermisst: „Ich habe mich schon immer gewundert, wo sind all die, die so aussehen wie ich?“ Aber das konnte sie nicht aufhalten, ihre Träume zu verwirklichen. Heute ist sie eine erfolgreiche Unternehmerin und ihr wurde sogar eine eigene Barbie-Puppe gewidmet. Im Kölner Treff verrät sie ihre Erfolgsgeheimnisse.

Die österreichische Schauspielerin Verena Altenberger, bekannt durch den bayerischen „Polizeiruf 110“, brilliert im TV und auf der Bühne gleichermaßen. So begeisterte und überraschte sie das Publikum im vergangenen Jahr als „Buhlschaft“ im Salzburger „Jedermann“ und auch in diesem Jahr geht es alles andere als ruhig im Leben der 34-Jährigen zu. Aktuell ist sie in der Rolle einer jungen Frau zu sehen, die mit jugendlichen Straftätern in den Hochalpen fern jeder Zivilisation eine eigene Gesellschaft gründet: ein Sozialexperiment in 2000 Metern Höhe. Was sie an solchen Rollen reizt, wie sie überhaupt zum Beruf der Schauspielerin gefunden hat und welche Herausforderungen sie besonders liebt, wird die sympathische Schauspielerin während ihres Besuchs erzählen.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 4. Juni, 0.15 Uhr (WDR)

Sonntag, 5. Juni, 10.15 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

