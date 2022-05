“Kölner Treff” am Freitag um 22 Uhr – alle Infos zum „Toten Hosen“-Special

Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 27. Mai 2022 gibt es eine neue Ausgabe des „Kölner Treff“, diesmal handelt es sich um ein „Toten Hosen“-Special zum 40-jährigen Band-Bestehen. Bettina Böttinger führt von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr durch die Sendung.

Das sind die Gäste des „Kölner Treff“ am 27. Mai:

Die Toten Hosen

Thees Uhlmann

GABO

Sabine Heinrich

Stefan Kretzschmar

Das ist das Thema des „Kölner Treff“ am 27. Mai:

Es wird laut im Studio… denn im Kölner Treff feiern wir 40 Jahre „Die Toten Hosen“. Im Jahr 1982 traten fünf gute Freunde, die Punkmusik liebten, erstmals unter dem Bandnamen „Die Toten Hosen“ auf. Seither gab es nicht nur zahlreiche, große Erfolge – darunter elf Nummer-eins-Alben – sondern auch etliche Skandale und Abenteuer um die Düsseldorfer Punkband. Die Musiker selbst hätten es nicht für möglich gehalten, dass sie die erfolgreichste Punkband Deutschlands werden würden und auch nach 40 Jahren noch gemeinsam auf Tourneen unterwegs sind.

Die Gründungsmitglieder Andi, Breiti, Campino und Kuddel sowie der später zur Gruppe gestoßene Schlagzeuger Stephen George Ritchie alias „Vom“ sind nicht nur eine Band auf der Bühne, sie sind auch wirklich miteinander befreundet. Im Kölner Treff lassen wir gemeinsam mit der Band und engen Wegbegleitern 40 Jahre „Die Toten Hosen“ Revue passieren. Mit dabei sind die langjährige Band- und Star-Fotografin GABO, die überaus musikaffine WDR-Hörfunk- und TV-Moderatorin Sabine Heinrich, der ehemalige Profi-Handballer und innige „Hosen“-Freund Stefan Kretzschmar sowie der bekannte Musikerkollege und kenntnisreiche Band-Biograph Thees Uhlmann.

Das sind die Wiederholungen des „Kölner Treff“:

Samstag, 28. Mai, 0.45 Uhr (WDR)

Sonntag, 29. Mai, 10.30 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

View this post on Instagram A post shared by Bettina Böttinger (@bettinaboettinger)

Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

View this post on Instagram A post shared by Susan Link (@susanlink_official)

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#beisenherz“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: